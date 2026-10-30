José Guillermo Godoy fue elegido vicepresidente de la Red Liberal de América Latina

La renovación de autoridades comenzó el 24 de octubre, durante la Asamblea General de Relial realizada en Medellín, Colombia, en el marco del Congreso Relial 2026. Allí se eligieron nuevos integrantes de la Mesa Directiva. Cinco días después, el 29 de octubre, sus siete miembros mantuvieron una reunión virtual y definieron por consenso y unanimidad la distribución de los cargos: Guijarro asumió la presidencia y Godoy, la vicepresidencia.