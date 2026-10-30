José Guillermo Godoy fue elegido vicepresidente de la Red Liberal de América Latina

Resumen para apurados
- El argentino José Guillermo Godoy fue elegido por unanimidad vicepresidente de la Red Liberal de América Latina en Medellín para renovar la conducción regional 2026-2028.
- La designación se resolvió por consenso tras la asamblea en Colombia. Godoy, fundador de la tucumana Federalismo y Libertad, integraba la directiva de la red desde 2024.
- Acompañará a Rocío Guijarro (Cedice) hasta 2028, fortaleciendo la proyección de su fundación ante los crecientes desafíos democráticos que enfrenta América Latina.
José Guillermo Godoy, fundador y presidente de la Fundación Federalismo y Libertad (FyL), fue elegido por unanimidad vicepresidente de la Red Liberal de América Latina (Relial), una organización que reúne a 43 centros de pensamiento y partidos políticos de 17 países de América Latina y el Caribe.
El dirigente integrará la conducción junto a Rocío Guijarro, referente del liberalismo venezolano y directora histórica de CEDICE Libertad, uno de los centros de pensamiento más reconocidos de ese país. Ambos ejercerán sus funciones durante el período 2026-2028, en un contexto regional atravesado por desafíos democráticos y una creciente atención internacional sobre Venezuela.
La renovación de autoridades comenzó el 24 de octubre, durante la Asamblea General de Relial realizada en Medellín, Colombia, en el marco del Congreso Relial 2026. Allí se eligieron nuevos integrantes de la Mesa Directiva. Cinco días después, el 29 de octubre, sus siete miembros mantuvieron una reunión virtual y definieron por consenso y unanimidad la distribución de los cargos: Guijarro asumió la presidencia y Godoy, la vicepresidencia.
Godoy integra la Mesa Directiva de Relial en representación de la Argentina desde 2024. Su nueva designación representa un avance en la proyección internacional de Federalismo y Libertad, una institución fundada en Tucumán en 2012, cuando tenía 26 años.