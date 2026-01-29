Federalismo y Libertad: cambios en la conducción

Asimismo, la fundación es miembro pleno de la Red Liberal de América Latina (RELIAL), la principal red liberal del continente con sede en México, y Godoy integra su Mesa Directiva representando a Argentina. En términos de proyección internacional, Federalismo y Libertad ha desarrollado programas fuera del país, con una presencia sostenida en el exterior. Entre 2014 y 2017 llevó adelante programas en Honduras; entre 2017 y 2022 desarrolló iniciativas en Estados Unidos; y, a lo largo de estos años, también impulsó actividades y programas en Perú, México, Paraguay, Venezuela y España. En noviembre de 2024, en Asunción, la institución presentó su plataforma internacional, Antara.