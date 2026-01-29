Federalismo y Libertad: cambios en la conducción

La Fundación Federalismo y Libertad anunció cambios en la dirección General, comandada desde sus inicios por José Guillermo Godoy, fundador de la institución. Ahora él ocupará el cargo de presidente del Consejo de Administración y concentrará su trabajo en planes de expansión internacional, mientras que Manuel Guisone, cofundador, asumirá la conducción.
La fundación fue creada en 2012 por Godoy, quien desde entonces se encarga de manera interrumpida de los roles de presidente y director general. Bajo su liderazgo, Federalismo y Libertad se consolidó como uno de los think tanks más influyentes de la región, reconocida como uno de los centros de pensamiento más destacados de América Latina según el Global Go Think Tank Index, elaborado por el Lauder Institute de la Universidad de Pennsylvania.
Además, la institución se constituyó como actor central del debate público nacional y regional, promoviendo la visita a Tucumán de importantes líderes de opinión y referentes del sistema político nacional e internacional. Entre los hitos más destacados, se encuentra la participación de siete ex presidentes de la región y la visita del actual jefe de Estado, Javier Milei, a quien se le otorgó el Premio Alberdi en 2024.
Por su parte, Guisone se desempeñó en funciones ejecutivas dentro de la organización y cuenta con una amplia trayectoria en la gestión institucional de la Fundación.
Actualmente, Federalismo y Libertad cuenta con el acompañamiento anual de más de 300 donantes, entre ellos más de 100 empresas, y ha tejido alianzas estratégicas de largo plazo con organizaciones internacionales de referencia como la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad (Alemania), Atlas Network (Estados Unidos), Foundation for Economic Education (FEE), International Republican Institute (IRI), la National Defense University de Taiwán y el Institute for National Defense and Security Research (INDSR).
Asimismo, la fundación es miembro pleno de la Red Liberal de América Latina (RELIAL), la principal red liberal del continente con sede en México, y Godoy integra su Mesa Directiva representando a Argentina. En términos de proyección internacional, Federalismo y Libertad ha desarrollado programas fuera del país, con una presencia sostenida en el exterior. Entre 2014 y 2017 llevó adelante programas en Honduras; entre 2017 y 2022 desarrolló iniciativas en Estados Unidos; y, a lo largo de estos años, también impulsó actividades y programas en Perú, México, Paraguay, Venezuela y España. En noviembre de 2024, en Asunción, la institución presentó su plataforma internacional, Antara.