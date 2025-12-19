Cena anual: encuentro de Federalismo y Libertad con la presencia del CEO de YPF

Godoy destacó la relevancia estratégica de YPF para el norte y, en particular, para Tucumán. “El 4% de la energía que se produce a nivel nacional sale de la planta de El Bracho, que es de YPF. Además, la empresa adquirió Refinor, lo que refuerza el eje andino de energía y minería, un área en la que venimos trabajando desde la fundación”, dijo.