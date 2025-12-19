Secciones
EconomíaNoticias económicas

Cena anual: encuentro de Federalismo y Libertad con la presencia del CEO de YPF
Horacio Marín Horacio Marín
Hace 1 Hs

Esta noche, en el Hotel Sheraton Tucumán, se realizará la cena anual de la Fundación Federalismo y Libertad, un encuentro que reunirá a referentes del arco político, empresarial, judicial y académico. 

En esta edición, el disertante principal será Horacio Marín, CEO de YPF, una de las figuras más destacadas del management argentino actual. 

El titular de la fundación, José Guillermo Godoy, explicó que la elección del invitado responde a un cambio deliberado de enfoque. “Este año decidimos pensar más en el futuro, darle un perfil más empresarial y salir un poco de la coyuntura política”, señaló. 

Federalismo y Libertad realizará su cena anual con Horacio Marín, CEO de YPF, como orador principal

Federalismo y Libertad realizará su cena anual con Horacio Marín, CEO de YPF, como orador principal

Godoy destacó la relevancia estratégica de YPF para el norte y, en particular, para Tucumán. “El 4% de la energía que se produce a nivel nacional sale de la planta de El Bracho, que es de YPF. Además, la empresa adquirió Refinor, lo que refuerza el eje andino de energía y minería, un área en la que venimos trabajando desde la fundación”, dijo.


Temas Yacimientos Petrolíferos FiscalesTucumánHotel SheratonFundación Federalismo y Libertad
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
El origen del vitel toné: los secretos de una receta que nos une con nuestros abuelos
1

El origen del vitel toné: los secretos de una receta que nos une con nuestros abuelos

¿Qué vino compro para las cena de Navidad y Fin de Año? Las opciones de los sommeliers tucumanos por menos de $15.000
2

¿Qué vino compro para las cena de Navidad y Fin de Año? Las opciones de los sommeliers tucumanos por menos de $15.000

Cumbia y folclore se fusionan en la Orquesta Enrique Segoviano
3

Cumbia y folclore se fusionan en la Orquesta Enrique Segoviano

Titiriteros independientes que se formaron junto al elenco estable presentan tres obras
4

Titiriteros independientes que se formaron junto al elenco estable presentan tres obras

Vitale-Baglietto actúan hoy en Tucumán: la universidad, el arte y los recuerdos
5

Vitale-Baglietto actúan hoy en Tucumán: la universidad, el arte y los recuerdos

Los Números de Oro de LA GACETA repartieron $12 millones entre cinco afortunados
6

Los Números de Oro de LA GACETA repartieron $12 millones entre cinco afortunados

Más Noticias
El chef Christian Petersen se descompensó en una excursión y está grave: ¿qué dice el parte médico?

El chef Christian Petersen se descompensó en una excursión y está grave: ¿qué dice el parte médico?

Megaoperación de cierre de año: el Grupo Ruiz adquiere Latin Lemon

Megaoperación de cierre de año: el Grupo Ruiz adquiere Latin Lemon

Estos son los 10 autos 0km más económicos en diciembre de 2025

Estos son los 10 autos 0km más económicos en diciembre de 2025

El “Concurso Hiperbólico” para diseñar la nueva Confitería del lago ya tiene sus tres ganadores

El “Concurso Hiperbólico” para diseñar la nueva Confitería del lago ya tiene sus tres ganadores

La Justicia habilitó a Cristina Kirchner a usar la terraza durante su prisión domiciliaria

La Justicia habilitó a Cristina Kirchner a usar la terraza durante su prisión domiciliaria

Viajar en auto sin problemas: estos son los seis papeles que tenés que tener sí o sí para evitar multas

Viajar en auto sin problemas: estos son los seis papeles que tenés que tener sí o sí para evitar multas

Quién habría sido la tercera en discordia entre Adrián Suar y Araceli González

Quién habría sido la tercera en discordia entre Adrián Suar y Araceli González

Entre cruces y disturbios, Diputados aprobó el Presupuesto 2026

Entre cruces y disturbios, Diputados aprobó el Presupuesto 2026

Comentarios