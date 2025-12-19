Cena anual: encuentro de Federalismo y Libertad con la presencia del CEO de YPF

Esta noche, en el Hotel Sheraton Tucumán, se realizará la cena anual de la Fundación Federalismo y Libertad, un encuentro que reunirá a referentes del arco político, empresarial, judicial y académico.
En esta edición, el disertante principal será Horacio Marín, CEO de YPF, una de las figuras más destacadas del management argentino actual.
El titular de la fundación, José Guillermo Godoy, explicó que la elección del invitado responde a un cambio deliberado de enfoque. “Este año decidimos pensar más en el futuro, darle un perfil más empresarial y salir un poco de la coyuntura política”, señaló.
Godoy destacó la relevancia estratégica de YPF para el norte y, en particular, para Tucumán. “El 4% de la energía que se produce a nivel nacional sale de la planta de El Bracho, que es de YPF. Además, la empresa adquirió Refinor, lo que refuerza el eje andino de energía y minería, un área en la que venimos trabajando desde la fundación”, dijo.