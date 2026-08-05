“Enseñame Tucumán”: casi 5.000 estudiantes se ponen a prueba con la historia y la identidad de la provincia
Resumen para apurados
- Casi 5.000 estudiantes de 315 escuelas iniciaron este miércoles en Tucumán el concurso "Enseñame Tucumán" para profundizar sus conocimientos sobre la historia e identidad local.
- La competencia escrita evalúa contenidos de historia renovados en base al Bicentenario. La iniciativa duplicó la participación de alumnos y capacitó a más de 500 docentes.
- Tras la fase escolar, el 30 de septiembre será la etapa interescolar. En octubre, la gran final se transmitirá en vivo por LA GACETA, promoviendo el conocimiento intergeneracional.
“Los chicos están estudiando”. La frase podría parecer una obviedad, pero en tiempos en los que los adolescentes suelen ser asociados al desinterés y al uso permanente del celular, en las escuelas de nuestra provincia adquirió otro significado. Desde este miércoles, casi 5.000 estudiantes de unas 315 instituciones secundarias de Tucumán participan de la instancia escolar de la segunda edición de “Enseñame Tucumán”, el concurso que propone aprender y profundizar sobre la historia, la cultura y la identidad tucumana.
La jornada se vive como una celebración del conocimiento. En el Colegio Nacional, uno de los establecimientos donde comenzó la competencia, los estudiantes llegaron preparados, con los apuntes a mano y después de semanas de acompañamiento docente. La propuesta reúne a alumnos del ciclo orientado de escuelas públicas, privadas y técnicas, que participan en parejas.
“Esto es una fiesta, es la celebración del conocimiento”, resumió a LA GACETA Julieta Teitelbaum, coordinadora curricular de Educación Secundaria, al describir el inicio de la competencia. La primera instancia es escrita y está organizada a partir de un cuestionario basado en el material bibliográfico trabajado previamente. Los estudiantes deben resolver una primera parte de preguntas de opción múltiple y luego responder una consigna de desarrollo.
Los contenidos no fueron elegidos al azar. El concurso recupera las colecciones de historia temática de Tucumán impulsadas durante el Bicentenario y propone una mirada renovada sobre esos materiales desde la escuela secundaria. Entre los ejes aparecen las comunidades inmigrantes, las comunidades indígenas y los cierres masivos de ingenios tucumanos, además de otras temáticas vinculadas con la historia y la identidad provincial.
Teitelbaum explicó que el trabajo implicó una actualización de contenidos y bibliografía dentro de los diseños curriculares provinciales, particularmente en el área de Ciencias Sociales. “Sobre todo la cultura de Tucumán, que si bien los diseños la tenían en alguna de las orientaciones, no estaba socializada para todos los estudiantes de la provincia”, señaló.
La funcionaria destacó que el proceso no se limitó a incorporar nuevos textos. También incluyó nuevas metodologías de enseñanza y evaluación y un trabajo de formación con los docentes.
Antes del inicio del concurso se desarrolló un trayecto formativo que reunió a más de 500 docentes distribuidos en cuatro comisiones. El objetivo fue trabajar los contenidos de esta segunda edición y brindar herramientas para llevarlos al aula.
Para Gabriela Gallardo, secretaria de Estado de Educación, la propuesta forma parte de una política educativa que busca fortalecer el vínculo de los estudiantes con la cultura y la identidad de Tucumán. En ese sentido, destacó el trabajo realizado a partir de los libros del Bicentenario y su resignificación para las aulas. “Fue una renovación curricular muy importante”, sostuvo. Y remarcó que el proceso involucró a equipos educativos, docentes y estudiantes.
La respuesta de los jóvenes, según las funcionarias, superó las expectativas. Este año la convocatoria duplicó la cantidad de instituciones participantes respecto de la primera edición y alcanzó a cerca de 5.000 estudiantes.
Gallardo puso el foco precisamente en ese aspecto. “Contrariamente a lo que muchas veces circula de los adolescentes, como seres apáticos todo el día en TikTok con el celular, pareciera que nada les importa. Vos ves hoy más de 5.000 estudiantes leyendo, estudiando, subrayando”, destacó.
La preparación también trascendió las aulas. Según explicó, los estudiantes estudiaron durante el receso y fueron acompañados por sus docentes y sus familias. En ese proceso, los contenidos del concurso comenzaron a entrar en las conversaciones cotidianas de los hogares.
“Los chicos llegan a la casa y comentan: ‘Mamá, ¿vos sabés quién fue Lola Mora?’ o lo que pasó en tal comunidad con respecto al cierre de ingenios”, relató Gallardo. Para la funcionaria, allí aparece otro de los objetivos de la propuesta: que el conocimiento sobre Tucumán circule entre generaciones y permita recuperar referentes de la historia y la cultura local.
En esa misma línea, destacó el sentido del nombre del concurso. “Enseñame Tucumán” no ubica únicamente al docente como transmisor del conocimiento, sino que propone que los estudiantes también puedan asumir un papel activo y enseñar lo que aprendieron.
“Hoy son los estudiantes los protagonistas”, afirmó.
Cómo sigue “Enseñame Tucumán”
La instancia escolar que comenzó este miércoles es apenas el primer paso de la competencia. El 30 de septiembre se desarrollará la instancia interescolar, que tendrá lugar en los cinco circuitos territoriales de la provincia.
Luego, durante octubre, llegará la instancia final, que será televisada y transmitida por streaming junto con LA GACETA. La definición estará distribuida en cuatro programas en vivo y tendrá una dinámica diferente, con juegos y otras propuestas para poner a prueba los conocimientos adquiridos.