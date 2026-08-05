“Enseñame Tucumán”: casi 5.000 estudiantes se ponen a prueba con la historia y la identidad de la provincia

“Los chicos están estudiando”. La frase podría parecer una obviedad, pero en tiempos en los que los adolescentes suelen ser asociados al desinterés y al uso permanente del celular, en las escuelas de nuestra provincia adquirió otro significado. Desde este miércoles, casi 5.000 estudiantes de unas 315 instituciones secundarias de Tucumán participan de la instancia escolar de la segunda edición de “Enseñame Tucumán”, el concurso que propone aprender y profundizar sobre la historia, la cultura y la identidad tucumana.