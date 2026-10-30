Cuatro de 18 puntos y un promedio que aprieta: el preocupante retroceso que Atlético arrastra desde septiembre

La otra cuenta es menos visible y más pesada. Tras la fecha 13, las cuentas del promedio mostraban que el equipo sumaba 62 puntos en 61 partidos entre 2025 y 2026, un coeficiente de 1,016 que lo dejaba junto a Platense en el fondo de la tabla de promedios de 2027, ya sin los 50 puntos de 2024. El triunfo en Victoria lo llevó a 65 en 62 (1,048). Si no suma en el cierre, empezará el año con 1,016; con cuatro puntos llegaría a 1,078 y con seis, a 1,109. Por eso la visita a Banfield, que estaba cuatro puntos arriba en esas cuentas, vale doble aunque se escapen los playoffs.