Por la visita del papa León XIV, la última fecha del Clausura se jugará entre semana: cómo afecta a Atlético

En la Primera Nacional, la final por el primer ascenso y el comienzo del Reducido pasarán al 14 y 15 de noviembre, mientras que la final por el segundo ascenso se jugará el 19 de diciembre. No es la primera vez que una visita papal altera el fútbol argentino: en 1987, la gira de Juan Pablo II, que duró siete días, obligó a postergar el Superclásico de la temporada 1986-87.