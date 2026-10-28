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Por la visita del papa León XIV, la última fecha del Clausura se jugará entre semana: cómo afecta a Atlético

El "Decano" visitará a Banfield en la nueva fecha, pocos días después de recibir a Argentinos. El cronograma definitivo se conocerá el jueves.

VISITA. El papa León XIV llegará a la Argentina el 8 de noviembre, y su agenda obligó a mover el calendario del fútbol.
VISITA. El papa León XIV llegará a la Argentina el 8 de noviembre, y su agenda obligó a mover el calendario del fútbol. AFP
Por Redacción Deportes Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La AFA adelantó la última fecha del Clausura al 4-6 de noviembre en Argentina por el operativo de seguridad que demandará la visita del papa León XIV al país.
  • Los organismos de seguridad de CABA y Provincia no darán servicio durante la estadía papal. En 1987, la gira de Juan Pablo II también obligó a postergar un Superclásico.
  • La medida apretará el fixture de equipos como Atlético Tucumán y postergará las finales de la Primera Nacional, aunque no alterará el inicio de los playoffs.
Resumen generado con IA

La visita del papa León XIV a la Argentina obligó a reorganizar el calendario del fútbol. La última fecha de la fase regular del Torneo Clausura se jugará entre el miércoles 4 y el viernes 6 de noviembre, y en la Primera Nacional se postergarán una semana la final por el primer ascenso y el inicio del Reducido.

El Papa llegará al país el domingo 8 de noviembre, procedente de Montevideo, y se quedará hasta el miércoles 11, cuando partirá hacia Lima. Su agenda incluye actividades en la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Luján, con una misa central el lunes 9 en Palermo, día que fue declarado feriado nacional.

La reprogramación responde a los operativos de seguridad. La Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide) bonaerense no prestará servicio entre el viernes 6 y el miércoles 11 de noviembre, y el Comité de Seguridad porteño aplicará una medida similar hasta el martes 10, inclusive.

Qué pasa con Atlético

El cambio impacta de lleno en Atlético Tucumán, que pelea por un lugar en los playoffs. El “Decano” recibirá a Argentinos Juniors el lunes 2 de noviembre y, pocos días después, cerrará la fase regular ante Banfield, como visitante, en la nueva fecha de mitad de semana. Todo eso, después de jugar esta noche la semifinal de la Copa Argentina ante Platense, en Salta.

El cronograma definitivo de la Liga Profesional se conocerá el jueves, tras una reunión del Comité de Seguridad. Según trascendió, los partidos se programarán respetando los descansos mínimos que fija el reglamento, y la reprogramación no modificaría el calendario de los playoffs ni generaría problemas con la fecha FIFA de noviembre.

En la Primera Nacional, la final por el primer ascenso y el comienzo del Reducido pasarán al 14 y 15 de noviembre, mientras que la final por el segundo ascenso se jugará el 19 de diciembre. No es la primera vez que una visita papal altera el fútbol argentino: en 1987, la gira de Juan Pablo II, que duró siete días, obligó a postergar el Superclásico de la temporada 1986-87.

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