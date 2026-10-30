“Él se hizo presente”: el gesto de Messi con el futbolista que perdió a su familia en Venezuela

El gesto de Messi llegó después, cuando Trejo ya estaba de regreso en Córdoba. El hijo de Guillermo Hoyos, exentrenador de Inter Miami, se acercó con dos valijas. Una la habían armado los trabajadores del club, con cosas que le compraron y un dinero que juntaron para él, y la otra la mandaba el “10”. “La otra maleta me la enviaba Leo Messi con ropa o zapatillas de él. Me la enviaba en este momento tan difícil, él estaba jugando el Mundial. Así y todo, él se hizo presente”, destacó.