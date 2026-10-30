“Él se hizo presente”: el gesto de Messi con el futbolista que perdió a su familia en Venezuela

Resumen para apurados
- Lucas Trejo reveló que Lionel Messi y Antonela Roccuzzo lo asistieron con víveres y ropa tras perder a su familia en los terremotos de junio en Venezuela.
- El 24 de junio, un sismo destruyó su hogar matando a su esposa e hijos. La fundación de Roccuzzo envió víveres de rescate y Messi aportó ropa e insumos desde Inter Miami.
- Marcado por el duelo, el defensor de 38 años anunció su retiro definitivo del fútbol profesional y planea viajar a Estados Unidos para agradecer personalmente a Messi.
Lucas Trejo rompió el silencio cuatro meses después de la tragedia que lo marcó para siempre. El defensor cordobés, de 38 años, perdió a su esposa, Yanina Maranella, y a dos de sus hijos en los terremotos que sacudieron Venezuela en junio. En su primera entrevista desde entonces, en diálogo con Radio La Red, reveló el gesto que tuvieron con él Antonela Roccuzzo y Lionel Messi en los días más duros.
El primer apoyo llegó mientras él buscaba a su familia entre los escombros del edificio donde vivían. Durante tres días permaneció frente al complejo derrumbado junto a otras personas, sin luz, sin comida y con 40 grados de calor. “La primera persona que nos ayudó, que después me contaron porque yo estaba muy conmocionado, fue Antonela Roccuzzo y su Fundación. Ella nos mandó todo lo que necesitábamos para armar un campamento para que no nos faltara la bebida, la alimentación”, contó. “Se hizo muy presente y es algo que nunca olvidaré”, agregó.
El gesto de Messi llegó después, cuando Trejo ya estaba de regreso en Córdoba. El hijo de Guillermo Hoyos, exentrenador de Inter Miami, se acercó con dos valijas. Una la habían armado los trabajadores del club, con cosas que le compraron y un dinero que juntaron para él, y la otra la mandaba el “10”. “La otra maleta me la enviaba Leo Messi con ropa o zapatillas de él. Me la enviaba en este momento tan difícil, él estaba jugando el Mundial. Así y todo, él se hizo presente”, destacó.
Qué le pasó a Lucas Trejo
El 24 de junio, un doble terremoto de magnitudes 7,2 y 7,5 golpeó Venezuela. Trejo, que jugaba en Sport Marítimo de La Guaira, estaba en Caracas con el plantel para enfrentar a Deportivo Miranda por la copa local. El sismo lo sorprendió en el túnel del estadio, durante la charla técnica. Su esposa y sus hijos estaban en el departamento familiar del complejo residencial Cumanagotto, en La Guaira. “Recién pude llegar a las 22 ó 23 a mi casa. El edificio estaba derrumbado cuando llegué”, recordó. Tras 72 horas de búsqueda, se confirmó la muerte de los tres.
En la charla, Trejo también resaltó la respuesta de Inter Miami, al que definió como el club que “más presente se hizo”. Lo mismo hizo con Monagas, donde fue campeón en el Apertura 2017, el primer título de esa institución. El presidente de ese club se ocupó de los papeles y lo ayudó a salir del país. “Muchos te mandan condolencias o un mensaje de ánimo, pero pocos hacen algo. Quiero resaltar eso”, remarcó. Después de cuatro meses en Córdoba, hace una semana volvió a Venezuela para acompañar al plantel de Monagas.
Nacido en Córdoba el 29 de diciembre de 1987, Trejo jugó en Sportivo Belgrano, Racing de Córdoba e Instituto, y después hizo una larga carrera en el exterior, con pasos por España, Grecia y Venezuela. En la entrevista anticipó que no volverá a jugar.
“Voy a dejar el fútbol. No creo seguir jugando, el fútbol ya pasó a un segundo plano”, admitió. Antes de cerrar, les dejó un mensaje a Messi y a la gente de Inter Miami. “Espero pronto poder ir para darles un abrazo y agradecerles a cada uno que tuvo ese gesto conmigo”, cerró.