Franco Colapinto sorprendió en el GP de México con un particular "look" y un tierno gesto detrás de cámara
El piloto albiceleste robó todas las miradas en el Autódromo Hermanos Rodríguez al lucir un atuendo que fusionó la pasión de ambas selecciones de fútbol, acompañado de un tierno gesto que no tardó en volverse viral en las redes.
Franco Colapinto mezcló pasiones en su arribo al GP de México con una combinación entre nacionalidades, disciplinas deportivas y nuevos diseños de indumentaria. En la primera jornada de prácticas libres, el argentino cederá su asiento durante la tanda inicial a Gabriele Mini, el rookie de Alpine en la Fórmula 2, quien ocupará su lugar en la pista. Mientras tanto, el pilarense se robó los flashes a su ingreso al circuito con un estilo que hizo guiños al país anfitrión sin olvidar su lugar de origen.
Descontracturado, con el usual mate en mano y el termo apoyado bajo el brazo, Franco Colapinto llegó al Autódromo Hermanos Rodríguez en la Ciudad de México con una vestimenta que se llevó toda la atención. En contraste con su compañero, Pierre Gasly, quien vistió una chomba negra, el deportista apostó por los colores y lo arriesgado combinando camisetas de fútbol de distintas selecciones. En una mitad, celeste y blanca, lució un retazo del diseño de la casaca de la Selección Argentina; del otro lado, en un verde brillante y tonos rojos, lució la versión del equipo mexicano.
El outfit de Franco Colapinto que se robó las miradas
El piloto se destacó por su atuendo de diseño auténtico y por el simbolismo de unir dos países a través del deporte rey. Fiel a su estilo, completó el vestuario con una gorra personalizada, pantalones cargo beige y una mochila negra. En su presencia en el predio se mostró sonriente, saludando a los espectadores y bromeando en el recinto.
“Qué buena camiseta”; “Muy copada esa camiseta mex-argenta” y “¡Vamos Franco! Si nos unimos nadie puede con nosotros”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron los usuarios al automovilista en la cuenta de Instagram del equipo francés, apoyándolo en este nuevo desafío de su carrera en la temporada 2026.
El tierno gesto detrás de cámaras de Colapinto que se volvió viral
En un video publicado por la escudería, Colapinto contó un poco sobre la historia de su indumentaria mientras detrás se planeaba un regalo especial para la integrante del staff que registraba aquel momento. “Buena remera”, lo elogió la videógrafa de la cuenta de la escudería. “Un poco de México y Argentina”, respondió Colapinto mientras elevaba el detalle floral que tenía en la mano. Pronto le entregó aquella rosa tradicional mexicana a la community manager del equipo. La joven es quien lo acompaña en cada uno de los destinos en los que le toca competir y graba los mejores momentos que después los seguidores pueden disfrutar en las plataformas digitales.
“It’s for you (Es para vos)”, le dijo Colapinto a la mujer, quien quedó encantada con la atención, al igual que miles de personas que se lo hicieron saber en las interacciones. “Sos una ternura, nene”; “Dale, Franco, con todo y a disfrutar de tu público”; “Quién pudiera ser esa CM” y “Colapinto siempre haciendo todo bien. Vamos, Argentina”, fueron algunas de las reacciones que se multiplicaron al pie de la publicación.
Cronograma del GP de México
(Los horarios corresponden al huso horario de la Argentina)
Viernes 30 de octubre
- 15:30: Práctica 1
- 19:00: Práctica 2
- 14:30: Práctica 3
- 18:00: Clasificación
- 17:00: Carrera