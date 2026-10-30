Franco Colapinto sorprendió en el GP de México con un particular "look" y un tierno gesto detrás de cámara

El tierno gesto detrás de cámaras de Colapinto que se volvió viral

En un video publicado por la escudería, Colapinto contó un poco sobre la historia de su indumentaria mientras detrás se planeaba un regalo especial para la integrante del staff que registraba aquel momento. “Buena remera”, lo elogió la videógrafa de la cuenta de la escudería. “Un poco de México y Argentina”, respondió Colapinto mientras elevaba el detalle floral que tenía en la mano. Pronto le entregó aquella rosa tradicional mexicana a la community manager del equipo. La joven es quien lo acompaña en cada uno de los destinos en los que le toca competir y graba los mejores momentos que después los seguidores pueden disfrutar en las plataformas digitales.