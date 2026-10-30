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Franco Colapinto no correrá la primera práctica del GP de México de Fórmula 1: quién es el italiano que lo reemplazará

El argentino le cederá su Alpine a Gabriele Minì, una de las jóvenes promesas de la escudería francesa. El piloto italiano debutará en una sesión oficial de Fórmula 1, mientras Colapinto buscará recuperarse de los últimos abandonos.

Franco Colapinto deberá ceder su lugar a Gabriele Mini.
Franco Colapinto deberá ceder su lugar a Gabriele Mini. Imagen: La Nación/Darko Bandic - AP
Por Redacción Deportes Hace 1 Hs

Franco Colapinto tendrá un comienzo diferente en el Gran Premio de México de Fórmula 1. El argentino no participará de la primera práctica libre de hoy en el Autódromo Hermanos Rodríguez, ya que Alpine decidió darle una oportunidad al italiano Gabriele Minì, integrante de su academia de jóvenes pilotos. La medida responde a las obligaciones reglamentarias que tienen los equipos de incorporar debutantes durante los entrenamientos de la temporada.

La ausencia será únicamente durante la FP1. Colapinto recuperará su monoplaza en la segunda sesión, programada para las 19 de Argentina, y podrá disputar con normalidad el resto del fin de semana. Además, será la última vez en 2026 que deberá ceder su auto por este motivo.

El argentino llega a México después de un complicado paso por Austin, donde abandonó por los daños que sufrió su Alpine tras un incidente con Arvid Lindblad. Sin sumar puntos desde el Gran Premio de Madrid, intentará reencontrarse con los buenos resultados. 

"Con Gabriele al volante de mi coche durante la sesión de entrenamientos libres 1, espero con ganas salir a pista el viernes por la tarde y comenzar lo que, confío, será un fin de semana competitivo para nosotros", expresó Colapinto.

Quién es Gabriele Minì, el italiano que reemplazará a Colapinto

Gabriele Minì es un piloto italiano que forma parte de la Alpine Academy desde 2023 y que durante esta temporada compite en la Fórmula 2, donde se encuentra entre los aspirantes al título. Su participación en México representará su primera experiencia en una sesión oficial de entrenamientos libres de Fórmula 1.

El joven piloto fue elegido por Alpine para conducir el A526 durante la FP1, una oportunidad que podría resultar importante para su futuro dentro de la escudería, especialmente ante las versiones que lo vinculan con un posible puesto como piloto de reserva en 2027.

"Tengo muchas ganas de ponerme al volante del A526 y participar, por primera vez, en una sesión de entrenamientos libres 1 de Fórmula 1", expresó Minì, quien agradeció la confianza del equipo.

El italiano explicó que se preparó en la sede de Enstone, donde trabajó con los ingenieros y realizó sesiones en el simulador. Su principal objetivo será recopilar información útil sobre el comportamiento del auto en un circuito particularmente exigente por su altura.

"Quiero realizar el mejor trabajo posible en pista y ayudar a proporcionar datos e información valiosos al equipo", aseguró.

Mientras Minì tendrá su primera oportunidad oficial, Colapinto deberá aprovechar las dos prácticas restantes para preparar la clasificación y buscar un resultado que le permita volver a sumar puntos.

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