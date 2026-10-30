Franco Colapinto no correrá la primera práctica del GP de México de Fórmula 1: quién es el italiano que lo reemplazará

Franco Colapinto tendrá un comienzo diferente en el Gran Premio de México de Fórmula 1. El argentino no participará de la primera práctica libre de hoy en el Autódromo Hermanos Rodríguez, ya que Alpine decidió darle una oportunidad al italiano Gabriele Minì, integrante de su academia de jóvenes pilotos. La medida responde a las obligaciones reglamentarias que tienen los equipos de incorporar debutantes durante los entrenamientos de la temporada.