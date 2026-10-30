La confesión más triste de Patrick Stewart: por qué se distanció de sus dos hijos durante años
Detrás de sus icónicos personajes en Star Trek y X-Men, el actor británico atravesó dos divorcios, una relación distante con sus hijos y un profundo arrepentimiento por haber priorizado su carrera sobre su familia.
Resumen para apurados
- Tras la muerte de Patrick Stewart a los 86 años, trascendió su pesar por haberse distanciado de sus dos hijos al priorizar su carrera artística sobre la familia.
- En sus memorias, el actor admitió que su ausencia laboral dañó la relación con Daniel y Sophie tras divorciarse de Sheila Falconer, etapa seguida de crisis y terapia.
- Años después, el intérprete logró estabilidad junto a su esposa Sunny Ozell e intentó enmendar los errores del pasado mediante un vínculo cercano con sus cuatro nietos.
La muerte de Patrick Stewart, a los 86 años, deja un profundo vacío en el mundo del espectáculo. El actor británico, recordado por sus interpretaciones de Jean-Luc Picard en Star Trek y el profesor Charles Xavier en la saga X-Men, también tuvo una vida personal atravesada por rupturas, culpas y una relación distante con sus dos hijos mayores.
Detrás de una trayectoria consagrada en el cine y el teatro, Stewart reconoció que durante muchos años puso su carrera profesional por encima de su familia. En sus memorias y distintas entrevistas habló abiertamente sobre el vínculo prácticamente inexistente que llegó a tener con Daniel y Sophie, los hijos que tuvo con su primera esposa, Sheila Falconer. Sin embargo, en sus últimos años encontró una nueva oportunidad para construir una vida familiar más serena junto a su tercera esposa, Sunny Ozell, y sus cuatro nietos.
Patrick Stewart y la difícil relación con sus hijos: "Los quiero mucho, pero nuestra relación no funcionó"
Stewart se casó en 1966 con Sheila Falconer, bailarina y coreógrafa con quien tuvo dos hijos: Daniel y Sophie. La pareja permaneció unida durante casi 24 años, hasta que se separó en 1990. Aquella ruptura marcó un antes y un después en la vida familiar del actor.
Con el paso del tiempo, Stewart reconoció que su dedicación al trabajo había tenido consecuencias en su relación con sus hijos. En su libro de memorias, Making It So, y en distintas entrevistas, admitió que había priorizado su carrera artística y relegado su papel como padre.
En 2023, durante una entrevista con el medio Irish Independent, habló sobre la distancia que se había instalado entre ellos. "Los quiero mucho, pero nuestra relación no funcionó", expresó al referirse a Daniel y Sophie.
También describió ese distanciamiento como una tristeza que lo acompañó durante años. En una conversación con The Guardian, reconoció que ese vacío representaba un lugar doloroso en su vida y que todavía sentía responsabilidad por no haber estado presente como hubiera querido durante la infancia de sus hijos.
Los dos divorcios de Patrick Stewart y su historia de amor con Sunny Ozell
La vida sentimental del actor también estuvo marcada por dos separaciones antes de encontrar estabilidad junto a Sunny Ozell. Después de su divorcio de Sheila Falconer, Stewart se casó en 2000 con Wendy Neuss, productora con quien estuvo hasta 2003.
El propio intérprete consideró aquellos fracasos matrimoniales como una de las mayores frustraciones de su vida. Tras las rupturas, atravesó una etapa personal complicada, durante la cual tuvo problemas con el alcohol y la dependencia de determinados fármacos. Según relató, comenzó un proceso terapéutico por recomendación de un amigo, una decisión que lo ayudó a recuperarse.
Su historia cambió en 2008, cuando conoció a Sunny Ozell en un restaurante de Brooklyn, Nueva York. Ella trabajaba como camarera y él se encontraba en la ciudad para protagonizar la obra Macbeth. Aquel encuentro casual dio inicio a una relación que se convertiría en uno de los pilares de su vida personal.
Cinco años después, el 7 de septiembre de 2013, se casaron en una ceremonia íntima en Lake Tahoe, Nevada. Stewart tenía 73 años y Ozell, 35. Entre los invitados estuvo Ian McKellen, amigo y compañero del actor en X-Men, quien además ofició la boda.
Durante los años siguientes, Stewart se refirió a su esposa con admiración y la describió como una persona "absolutamente sensacional". Junto a ella encontró una estabilidad afectiva que contrastó con las dificultades de sus relaciones anteriores.
Patrick Stewart y sus cuatro nietos: el intento de reparar los errores del pasado
Aunque la distancia con sus hijos mayores continuó siendo una de las grandes tristezas de su vida, el actor encontró en sus cuatro nietos una oportunidad para construir vínculos familiares más cercanos.
En una entrevista con Irish Independent, Stewart volvió sobre los errores que reconocía haber cometido durante la crianza de Daniel y Sophie. Admitió que había estado demasiado concentrado en su profesión y que muchas veces dejó a su familia en un segundo plano.
También explicó que intentaba compensar aquellas ausencias a través de la relación con sus nietos. Según contó, sentía que sus hijos habían logrado perdonarlo.