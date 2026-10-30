La confesión más triste de Patrick Stewart: por qué se distanció de sus dos hijos durante años

Detrás de una trayectoria consagrada en el cine y el teatro, Stewart reconoció que durante muchos años puso su carrera profesional por encima de su familia. En sus memorias y distintas entrevistas habló abiertamente sobre el vínculo prácticamente inexistente que llegó a tener con Daniel y Sophie, los hijos que tuvo con su primera esposa, Sheila Falconer. Sin embargo, en sus últimos años encontró una nueva oportunidad para construir una vida familiar más serena junto a su tercera esposa, Sunny Ozell, y sus cuatro nietos.