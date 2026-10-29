Murió Patrick Stewart, el legendario capitán de Star Trek y Profesor X de X-Men

Resumen para apurados
- El actor Patrick Stewart murió ayer a los 86 años en su casa de Los Ángeles debido a complicaciones de Alzheimer y demencia con cuerpos de Lewy, según informó su portavoz.
- Su representante comunicó que el artista británico falleció en paz, acompañado por su esposa Sunny y seres queridos, tras afrontar un breve pero conmovedor proceso de salud.
- Su partida deja una huella imborrable en el cine y la televisión, donde inmortalizó a figuras icónicas como el capitán Jean-Luc Picard en Star Trek y el Profesor X en X-Men.
Patrick Stewart, reconocido mundialmente por interpretar al capitán Jean-Luc Picard en Star Trek: The Next Generation y al Profesor Charles Xavier en la saga X-Men, murió a los 86 años en su casa de Los Ángeles, según informó The Hollywood Reporter.
La noticia fue confirmada por su representante en un comunicado enviado a la prensa. El texto señaló que el actor atravesaba un proceso de enfermedad de Alzheimer y demencia con cuerpos de Lewy.
“Anunciamos con gran pesar el fallecimiento de Sir Patrick Stewart el día de ayer en su hogar de Los Ángeles, bajo el tierno cuidado de su amada esposa Sunny, tras un breve y conmovedor proceso con la enfermedad de Alzheimer y la demencia con cuerpos de Lewy”, expresa el comunicado compartido por Deadline.
El mensaje también describió los últimos momentos del actor, rodeado de sus seres queridos. “Estuvo cobijado por el cálido abrazo de su familia y amigos, rodeado de música en vivo, oraciones, lágrimas, risas y ese tipo de profunda emoción que solo él podía inspirar después de una vida de entrega a todos nosotros”, agrega.
“Siempre guardaremos en el corazón la tranquilidad y la reflexión reflejadas en su rostro, un recordatorio eterno de su gracia invencible”, concluye el escrito.
El anuncio incluyó una solicitud para que quienes deseen rendirle homenaje consideren hacer donaciones al centro de investigación sobre el Alzheimer de Johns Hopkins o a la Alzheimer’s Foundation of America, en particular a sus recursos de apoyo para cuidadores.
Un ícono de la ciencia ficción
Stewart nació el 13 de julio de 1940 en Mirfield, Yorkshire, Inglaterra. Su carrera como actor abarcó casi seis décadas. Antes de alcanzar la fama internacional, se formó en el teatro clásico y se incorporó a la Royal Shakespeare Company a los 26 años. Su dominio de Shakespeare y su voz profunda se convirtieron en dos de los rasgos distintivos de su trabajo.
Su salto a la fama en Estados Unidos llegó en 1987, cuando asumió el papel del capitán Jean-Luc Picard en Star Trek: The Next Generation. Aunque tenía una extensa trayectoria teatral, todavía era poco conocido para el público estadounidense. La serie se estrenó con cierta resistencia de los seguidores de la franquicia original, pero terminó siendo un éxito.