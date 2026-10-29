Murió Patrick Stewart, el legendario capitán de Star Trek y Profesor X de X-Men

Un ícono de la ciencia ficción

Stewart nació el 13 de julio de 1940 en Mirfield, Yorkshire, Inglaterra. Su carrera como actor abarcó casi seis décadas. Antes de alcanzar la fama internacional, se formó en el teatro clásico y se incorporó a la Royal Shakespeare Company a los 26 años. Su dominio de Shakespeare y su voz profunda se convirtieron en dos de los rasgos distintivos de su trabajo.