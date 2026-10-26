Seguridad El crimen de Érika Álvarez: “Chicho” Díaz también está acusado de encubrimiento Según su defensor, es el “perejil” de una compleja causa. Compartir Whatsapp Facebook X Linkedin Copiar dirección URL Jorge “Chicho” Díaz. Por Gustavo Rodríguez 26 Octubre 2026 Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas InseguridadPedro GalloErika Antonella ÁlvarezFelipe "El Militar" Sosa Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS Lunes trágico: un muerto tras un choque entre una moto y una camioneta en la esquina de San Juan y Godoy Cruz ¿Saldrá a la luz el móvil del femicidio de Érika Antonella Álvarez? Lo más popular “Buscando rivales a papá” Firmé la Reparación Histórica: ¿todavía puedo iniciar un juicio contra Anses? Recuerdos fotográficos: 1994. El pesado avión Antonov, demorado por el calor tucumano Quiénes son los candidatos a intendente en el Gran San Miguel de Tucumán Cómo limpiar la pantalla del televisor sin dañarla: el truco que recomiendan los expertos Ranking notas premium La búsqueda de Raúl Moyano: una noche con los rescatistas en la cumbre del Ñuñorco Los viajes de Jaldo: la Rosada, el partido y la reelección Fotos de cumpleaños, amistades en redes y un sorteo cuestionado: recusan a otros dos camaristas en el amparo contra la Asociación de Magistrados El verdadero ídolo es el que inspira “El acceso a la información no es una concesión graciosa”: duro pronunciamiento nacional contra la conducción de la AMT