El Banco Central cree que hay escudo contra los shocks

Las autoridades del Banco Central indicaron que la actividad económica cayó en el tercer trimestre del año, pero que se recuperará en el último tramo del año. Además, defendieron que la Argentina está mejor preparada que el año pasado para afrontar eventuales tensiones en el frente cambiario.
“Pensamos mucho en escenarios y factores de riesgo. Creemos que la situación que tenemos ahora, lo que se construyó en los últimos dos años y medio, y lo que se sigue construyendo, contribuye mucho a que no experimentemos shocks como los que experimentamos en el pasado”, afirmó el presidente de la entidad, Santiago Bausili.
“En una economía donde van tres trimestres de superávit de cuenta corriente, con récord histórico de superávit comercial, donde no vemos un desequilibrio en el mercado monetario, es difícil creer que el impacto de un evento nuevo tenga el impacto que tuvo en el pasado”, indicó. “La exposición de la Argentina a shocks hacia el futuro, sean externos o domésticos, la van a agarrar en una posición mucho más sólida”, remarcó.