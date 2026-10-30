El Banco Central cree que hay escudo contra los shocks

“En una economía donde van tres trimestres de superávit de cuenta corriente, con récord histórico de superávit comercial, donde no vemos un desequilibrio en el mercado monetario, es difícil creer que el impacto de un evento nuevo tenga el impacto que tuvo en el pasado”, indicó. “La exposición de la Argentina a shocks hacia el futuro, sean externos o domésticos, la van a agarrar en una posición mucho más sólida”, remarcó.