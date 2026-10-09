¿Hay petróleo en Tucumán? Rocchia Ferro quiere encontrarlo y apuesta a cambiar la economía

Tucumán podría abrir una nueva etapa en su desarrollo económico si se confirma la existencia de petróleo y gas en su territorio. Con esa expectativa, el empresario Jorge Rocchia Ferro, presidente de la Compañía Azucarera Los Balcanes, anunció en LA GACETA la creación de Petróleos del Tucumán SA, una empresa que buscará determinar si la provincia cuenta con recursos hidrocarburíferos y que, según afirmó, ya tiene los fondos necesarios para comenzar las investigaciones.