¿Hay petróleo en Tucumán? Rocchia Ferro quiere encontrarlo y apuesta a cambiar la economía
Resumen para apurados
- El empresario Jorge Rocchia Ferro anunció en Tucumán la creación de una firma para explorar petróleo y gas con el fin de diversificar la economía local.
- La iniciativa privada retoma estudios de los años 50 y 80. Comenzará con análisis geológicos en Choromoro y Burruyacu que demandarán entre seis y diez meses.
- De confirmarse reservas viables, el proyecto busca atraer inversiones y emular polos energéticos para cambiar el histórico perfil agroindustrial tucumano.
Tucumán podría abrir una nueva etapa en su desarrollo económico si se confirma la existencia de petróleo y gas en su territorio. Con esa expectativa, el empresario Jorge Rocchia Ferro, presidente de la Compañía Azucarera Los Balcanes, anunció en LA GACETA la creación de Petróleos del Tucumán SA, una empresa que buscará determinar si la provincia cuenta con recursos hidrocarburíferos y que, según afirmó, ya tiene los fondos necesarios para comenzar las investigaciones.
“No tengo ninguna duda de que hay petróleo en Tucumán”, aseguró el empresario durante una entrevista con LG Play, en la que explicó que la iniciativa apunta a retomar una búsqueda que tuvo antecedentes décadas atrás, pero que, de acuerdo con su relato, no contó con la continuidad necesaria.
Sostuvo que durante las décadas de 1950 y 1980 se realizaron estudios en la provincia. Según recordó, en las primeras investigaciones se detectó gas, aunque las condiciones económicas de aquella época no favorecieron el desarrollo de la actividad. Ahora, la intención es volver a explorar el territorio con equipos técnicos especializados y avanzar hasta determinar si existen reservas que justifiquen una futura explotación.
“Nosotros hemos constituido una empresa que se llama Petróleos del Tucumán SA. Estamos contratando geólogos y personas idóneas para hacer todas las investigaciones necesarias para determinar si hay petróleo o no”, explicó.
Dónde comenzarían los estudios
Las primeras áreas bajo análisis serían Choromoro y Burruyacu, aunque Rocchia Ferro aclaró que la definición de los puntos concretos de exploración dependerá de los especialistas que se incorporen al proyecto.
En ese sentido, señaló que ya se acercaron geólogos, incluidos profesionales tucumanos, con propuestas para estudiar las posibilidades hidrocarburíferas de la provincia. También mencionó el interés de integrantes de la Universidad Nacional de Tucumán, aunque precisó que, por el momento, la empresa no tiene convenios formalizados con instituciones académicas.
“Lo que tenemos que buscar es la inteligencia y la sapiencia de los que saben, que son los geólogos y la gente que está imbuida en esto”, dijo.
La primera etapa contempla la realización de estudios y prospecciones para establecer si existen indicios suficientes que permitan avanzar. El empresario estimó que ese proceso podría extenderse entre seis y diez meses, aunque también señaló que esperan obtener algunas primeras conclusiones antes de los 60 días.
Por ahora, aclaró, los trabajos de campo todavía no comenzaron. La firma se encuentra en la etapa de conformación de los equipos técnicos y de cotización de los instrumentos y elementos que serán necesarios para llevar adelante las investigaciones.
Una inversión privada y con capitales tucumanos
Rocchia Ferro aseguró que el emprendimiento contará inicialmente con capitales tucumanos y que será independiente de sus otras actividades empresariales, incluida la industria azucarera.
“Esto es un emprendimiento independiente y no tiene nada que ver con ninguna de mis empresas”, contó al explicar que Los Balcanes no participa institucionalmente del proyecto, aunque sí lo hacen personas vinculadas a sus propietarios.
Si bien evitó precisar los montos que se destinarán a la iniciativa, reconoció que la inversión será importante y que el proceso tendrá distintas etapas. La primera estará destinada a determinar si existe potencial hidrocarburífero; luego, en función de los resultados, se evaluará cómo continuar hasta una eventual perforación.
El empresario también contó que comenzaron a recibir consultas de posibles interesados de otras provincias y del exterior, entre ellos contactos de Buenos Aires, Neuquén, Perú y Venezuela. Sin embargo, aclaró que todavía deben definir la estructura de la compañía y el rumbo que seguirá el proyecto antes de considerar una eventual incorporación de nuevos inversores.
El objetivo de cambiar la matriz económica de Tucumán
Para Rocchia Ferro, la búsqueda excede la posibilidad de sumar una nueva actividad productiva. El empresario considera que un eventual descubrimiento de hidrocarburos podría modificar las perspectivas económicas de la provincia, históricamente asociada con la producción azucarera, el limón y los servicios educativos.
“Nosotros no solamente queremos soñar, queremos soñar en grande. Cada vez que escuchaba que Tucumán no tenía petróleo, que no tenía minerales y que solamente era agro, decía: busquemos un poquito, vayamos para atrás en la historia y arriesguémonos a invertir”, expresó.
En esa línea, trazó una comparación con Neuquén y el desarrollo de Vaca Muerta, uno de los principales polos de producción de hidrocarburos de la Argentina. Según planteó, un hallazgo en territorio tucumano podría abrir oportunidades de inversión, empleo y desarrollo industrial.
“Los tucumanos merecemos tener muchas cosas. Si llegamos a tener petróleo, si llegamos a tener minerales, creo que podemos tener otro rumbo”, sostuvo.
El empresario insistió en que la etapa inicial es la más difícil porque exige invertir recursos sin tener todavía confirmada la existencia de reservas comercialmente aprovechables. No obstante, aseguró que está dispuesto a asumir ese riesgo para avanzar con la exploración.
Por el momento, la existencia de petróleo en Tucumán es una hipótesis que la empresa busca comprobar, no un descubrimiento confirmado mediante los estudios que anunció. El resultado de las investigaciones geológicas será determinante para establecer si la provincia cuenta con recursos que permitan pensar en una futura explotación.