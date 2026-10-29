Luciana Salazar y Martín Cirio lanzaron “Ritmo Fuerte y Up”: el videoclip que es furor en las redes

Estética camp, frases virales e indirectas sentimentales

La letra de “Ritmo Fuerte y Up” reúne expresiones populares del universo digital y guiños a las vivencias mediáticas de la modelo. Entre las estrofas del tema sobresale la frase “No preguntes más, son trámites con la cola”, en alusión a las bromas recurrentes de Cirio sobre los viajes de Salazar a Estados Unidos, junto a otras barras como “Soy la Mozarta de Parque Patricios”, “cerdo puerco” y “chocoluli”.