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Luciana Salazar y Martín Cirio lanzaron “Ritmo Fuerte y Up”: el videoclip que es furor en las redes

El influencer y la modelo presentaron un sencillo bailable editado por Sony Music que marca el regreso del personaje “Luli Pop”, con la participación de Vicky “Tu Mujer” y un videoclip enfocado en la autoparodia y las frases virales de internet.

Luli Salazar y Martín Cirio lanzaron “Ritmo Fuerte y Up”.
Luli Salazar y Martín Cirio lanzaron “Ritmo Fuerte y Up”. FOTO: Youtube Martin Cirio Música
Por Redacción Espectáculos Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Luciana Salazar y Martín Cirio lanzaron el 28 de octubre en redes la canción 'Ritmo Fuerte y Up' con Sony Music, marcando el regreso del personaje Luli Pop.
  • La colaboración surgió tras bromas virales en redes sobre un vestido de la modelo, sumada al contrato de Cirio con la discográfica y su reciente debut musical.
  • La canción anticipa el show de Cirio en el estadio Huracán en noviembre y afianza la alianza entre figuras mediáticas y cultura del meme en la industria musical.
Resumen generado con IA

Luciana Salazar y Martín Cirio estrenaron este miércoles 28 de octubre la canción y el videoclip oficial de “Ritmo Fuerte y Up”, una colaboración de pop bailable que combina humor absurdo, estética extravagante y referencias a la cultura de internet. 

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El proyecto marca el regreso formal de la modelo a la escena musical bajo su conocido alter ego “Luli Pop”, e incluye además la participación de Vicky “Tu Mujer” en la propuesta temática y sonórica. 

Editado por el sello discográfico Sony Music Argentina, el lanzamiento se convirtió rápidamente en tendencia en redes sociales a partir de una narrativa centrada en la ironía y la autoparodia.

Martín Cirio en su nuevo videoclip. Martín Cirio en su nuevo videoclip. FOTO: captura de Youtube

El tema transforma una interacción cotidiana de las plataformas digitales en una pieza de entretenimiento pop bailable. Con una producción audiovisual que apuesta a vestuarios llamativos, coreografías y puestas en escena teatrales, la dupla explora el concepto estético camp, caracterizado por la exageración y la burla consciente de sus propios personajes públicos.

Cómo nació la colaboración entre Martin Cirio y Luciana Salazar

El origen de este cruce musical se remonta a semanas atrás, cuando Martín Cirio publicó en su cuenta de Instagram un video humorístico en el que analizaba un atuendo utilizado por Salazar. En aquella reacción, el creador de contenido definió el vestido de la modelo como “todo tenso, incómodo y muy apretado”.

Lejos de iniciar un reclamo judicial o enviar una carta documento, Salazar aceptó el juego mediático y respondió de manera pública a las bromas sobre su vestuario. La interacción en redes despertó el interés de los seguidores de ambos, quienes comenzaron a pedir un proyecto conjunto que motivara el retorno musical de Luli Pop.

Por su parte, Cirio venía de consolidar su faceta como cantante tras la firma de su contrato con Sony Music Argentina en septiembre y el lanzamiento del sencillo “Viejo de Trapo” junto a Juliana Gattas

En ese contexto de producción discográfica, el influencer sumó a Salazar al estudio para concretar la grabación del tema, de cara a su presentación en vivo programada para el 14 de noviembre en el estadio de Huracán con el espectáculo “La Noche de Martina 2”.

Estética camp, frases virales e indirectas sentimentales

La letra de “Ritmo Fuerte y Up” reúne expresiones populares del universo digital y guiños a las vivencias mediáticas de la modelo. Entre las estrofas del tema sobresale la frase “No preguntes más, son trámites con la cola”, en alusión a las bromas recurrentes de Cirio sobre los viajes de Salazar a Estados Unidos, junto a otras barras como “Soy la Mozarta de Parque Patricios”, “cerdo puerco” y “chocoluli”.

Luli Salazar en el videoclip de Luli Salazar en el videoclip de FOTO: captura de Youtube

Además, la composición incluye versos sobre desengaños amorosos y distancia emocional, con líneas como “Me engañaste, te voy a freezar” y “No quiero tus flores, ¡qué demodé!”. 

Diversos portales de espectáculos y usuarios en redes interpretaron estos fragmentos y las menciones al mundo empresarial como "palitos" dirigidos a su expareja, el economista Martín Redrado. Sin embargo, los artistas no confirmaron de manera explícita que la letra esté dedicada a él.

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Con este lanzamiento, la alianza entre la modelo y el creador de contenido consolida una estrategia de entretenimiento donde el humor sobre la imagen pública y la cultura del meme se convierten en el motor de una nueva etapa musical.

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