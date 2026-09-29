EspectáculosFamosos

Martín Cirio defendió a Madonna de las críticas por su edad y su vestimenta: “¿Por qué no se puede vestir así?”

El influencer cuestionó las críticas hacia la cantante y reflexionó sobre las imposiciones sociales vinculadas con la edad.

Martín Cirio defendió a Madonna de las críticas por su edad y su vestimenta: “¿Por qué no se puede vestir así?”
Fotos: MTV - Youtube/MartinCirio
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • En su programa de streaming, Martín Cirio defendió este lunes a Madonna de las críticas en redes por su atuendo y edad durante los recientes premios MTV VMAs.
  • La cantante de 68 años fue juzgada tras usar un corset y tacos en la gala, lo que motivó a Cirio a cuestionar las imposiciones sociales sobre la ropa según la edad.
  • La polémica visibiliza el debate sobre el edadismo y los mandatos estéticos en el espectáculo, promoviendo mayor libertad de elección en la madurez.
Resumen generado con IA

El domingo por la noche, Madonna recibió el premio a Artista del Año en los MTV Video Music Awards (VMAs). Pese a haber sido una de las artistas con más nominaciones, recibió una gran cantidad de críticas en las redes sociales. El influencer Martín Cirio hizo una reflexión sobre la edad, la vestimenta y las imposiciones sociales, y defendió a la reina del pop.

Madonna, leyendas del fútbol y un despliegue estelar: el impresionante entretiempo de la gran final

Madonna, leyendas del fútbol y un despliegue estelar: el impresionante entretiempo de la gran final

Madonna no para más. A sus 68 años se convirtió en la imagen de Dolce & Gabbana para el perfume The One. En julio de este año publicó su decimoquinto álbum de estudio, Confessions II, presentado como una continuidad de Confessions on a Dance Floor, publicado en 2005. Además, en los VMAs logró 11 nominaciones y dio el show de apertura de la gala.

Las críticas a Madonna por su apariencia y edad

Cerca de la séptima década, Madonna volvió a generar polémica, fiel a toda su carrera, por la vestimenta que eligió para la noche. Vestida con un corset negro, medias de red y unos elevados tacos, la artista subió al escenario luego de haber hecho su presentación musical. Pero su estética e incluso su caminata fueron objeto de burla en las redes sociales.

Madonna denunció que le robaron el vestuario tras su show en Coachella

Madonna denunció que le robaron el vestuario tras su show en Coachella

Las críticas a Madonna pasaron tanto por lo físico y lo estético como por una cuestión de edad. En X y en TikTok, principalmente, se le cuestionó que, a su edad, hubiera elegido vestir el atuendo que llevaba. Pero lejos de sumarse a las críticas lapidarias, Martín Cirio cuestionó todo el “hate” que giró en torno a la intérprete de “La isla bonita”.

Martín Cirio celebró la aparición de Madonna

En su transmisión de este lunes, Cirio sentó postura sobre la nueva era de Madonna. El influencer evaluó que, en esta etapa de la vida de la artista, se vio una vez más la disrupción y controversia de la que siempre fue dueña. “Yo lo celebro, realmente, porque, ¿qué es lo que critican? ‘Es una vieja, una abuela de 68 años, qué hace vistiéndose así?’”, analizó.

También habló de la cultura que unifica a la sociedad en general y que lleva a coincidir en que[eliminada repetición de coma] una mujer sexagenaria[eliminada repetición de coma] no puede utilizar determinadas prendas. En este sentido, calificó de “madonnesca” la actitud de la cantante, siempre desafiante de todas las imposiciones. “¿Por qué una mujer de 68 años no se puede vestir así? ¿Por qué la ropa tiene que estar hecha solamente para una pendeja de 20 años y no para una mina de 68?”, cuestionó.

Martín Cirio reveló por qué Silvia Süller no visitó su stream: "Me rompió el corazón"

Martín Cirio reveló por qué Silvia Süller no visitó su stream: Me rompió el corazón

Cirio hizo un repaso por su propia vida y, a sus 42 años, reconoció que cuando su propio padre tenía 43, lo veía totalmente diferente a cómo se percibe a sí mismo. “Ahora me veo igual que cuando tenía 16, 18, 30. En unas cosas maduré un montón y no queda nada de esa persona, pero en definitiva sigo yendo a bailar y haciendo cosas que hacía cuando tenía 20 años”, dijo y aseguró que a sus 60 espera continuar haciendo lo mismo.

“Tampoco me hago el superado, estamos todos en la misma cultura. Pero está bueno pensar que a esa época vamos a llegar todos y nos vamos a querer seguir vistiendo como nos guste”, reflexionó.

Temas Madonna
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Super Niño en Tucumán: ¿la tormenta de ayer fue un preludio de lo que se viene?
1

"Super Niño" en Tucumán: ¿la tormenta de ayer fue un preludio de lo que se viene?

Rompieron una maceta de un local en Barrio Norte y volvieron con una nueva para pedir disculpas
2

Rompieron una maceta de un local en Barrio Norte y volvieron con una nueva para pedir disculpas

A qué hora corre Colapinto en Malasia: el cronograma completo del fin de semana de F1
3

A qué hora corre Colapinto en Malasia: el cronograma completo del fin de semana de F1

Docentes de la UNT paran por 72 horas en reclamo salarial
4

Docentes de la UNT paran por 72 horas en reclamo salarial

“Siempre pollera, nunca peluca”, críticas por las inundaciones y repudios por la maqueta
5

“Siempre pollera, nunca peluca”, críticas por las inundaciones y repudios por la maqueta

Ranking notas premium
A patadas y palazos contra la Legislatura: el video de LLA que desató una ola de repudios
1

A patadas y palazos contra la Legislatura: el video de LLA que desató una ola de repudios

Nació en Alberdi, vive en Dinamarca y tiene un bar de empanadas y sánguches de milanesa
2

Nació en Alberdi, vive en Dinamarca y tiene un bar de empanadas y sánguches de milanesa

Super Niño en Tucumán: ¿la tormenta de ayer fue un preludio de lo que se viene?
3

"Super Niño" en Tucumán: ¿la tormenta de ayer fue un preludio de lo que se viene?

La Legislatura analiza un salvataje para familias tucumanas en mora
4

La Legislatura analiza un salvataje para familias tucumanas en mora

Tucumán afrontará el “Súper Niño” con su sistema hídrico colapsado
5

Tucumán afrontará el “Súper Niño” con su sistema hídrico colapsado

Más Noticias
Octubre tendrá un nuevo fin de semana largo: qué día será feriado y cuántos quedan en el año

Octubre tendrá un nuevo fin de semana largo: qué día será feriado y cuántos quedan en el año

Cómo hacer yogur griego casero rico en proteína: el truco para que quede espeso y cremoso

Cómo hacer yogur griego casero rico en proteína: el truco para que quede espeso y cremoso

Día del Empleado de Comercio: qué locales estarán abiertos y cuáles cerrarán el lunes 28

Día del Empleado de Comercio: qué locales estarán abiertos y cuáles cerrarán el lunes 28

De qué murió el Negro González Oro: las señales que dio en sus últimos mensajes

De qué murió el Negro González Oro: las señales que dio en sus últimos mensajes

Murió el actor francés Arnaud Denis tras recurrir a la eutanasia en Bélgica: tenía 43 años y dejó un último mensaje

Murió el actor francés Arnaud Denis tras recurrir a la eutanasia en Bélgica: tenía 43 años y dejó un último mensaje

El Niño 2026 podría ser histórico: cuándo comienza su etapa más intensa y cuánto durará

El Niño 2026 podría ser histórico: cuándo comienza su etapa más intensa y cuánto durará

Fuertes explosiones y un aterrizaje de emergencia en Ezeiza: qué se sabe del vuelo a Madrid

Fuertes explosiones y un aterrizaje de emergencia en Ezeiza: qué se sabe del vuelo a Madrid

¿Cómo afilar bien un cuchillo en casa si no tengo afilador?

¿Cómo afilar bien un cuchillo en casa si no tengo afilador?

Comentarios