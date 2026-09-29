Martín Cirio defendió a Madonna de las críticas por su edad y su vestimenta: “¿Por qué no se puede vestir así?”

Resumen para apurados
- En su programa de streaming, Martín Cirio defendió este lunes a Madonna de las críticas en redes por su atuendo y edad durante los recientes premios MTV VMAs.
- La cantante de 68 años fue juzgada tras usar un corset y tacos en la gala, lo que motivó a Cirio a cuestionar las imposiciones sociales sobre la ropa según la edad.
- La polémica visibiliza el debate sobre el edadismo y los mandatos estéticos en el espectáculo, promoviendo mayor libertad de elección en la madurez.
El domingo por la noche, Madonna recibió el premio a Artista del Año en los MTV Video Music Awards (VMAs). Pese a haber sido una de las artistas con más nominaciones, recibió una gran cantidad de críticas en las redes sociales. El influencer Martín Cirio hizo una reflexión sobre la edad, la vestimenta y las imposiciones sociales, y defendió a la reina del pop.
Madonna no para más. A sus 68 años se convirtió en la imagen de Dolce & Gabbana para el perfume The One. En julio de este año publicó su decimoquinto álbum de estudio, Confessions II, presentado como una continuidad de Confessions on a Dance Floor, publicado en 2005. Además, en los VMAs logró 11 nominaciones y dio el show de apertura de la gala.
Las críticas a Madonna por su apariencia y edad
Cerca de la séptima década, Madonna volvió a generar polémica, fiel a toda su carrera, por la vestimenta que eligió para la noche. Vestida con un corset negro, medias de red y unos elevados tacos, la artista subió al escenario luego de haber hecho su presentación musical. Pero su estética e incluso su caminata fueron objeto de burla en las redes sociales.
Las críticas a Madonna pasaron tanto por lo físico y lo estético como por una cuestión de edad. En X y en TikTok, principalmente, se le cuestionó que, a su edad, hubiera elegido vestir el atuendo que llevaba. Pero lejos de sumarse a las críticas lapidarias, Martín Cirio cuestionó todo el “hate” que giró en torno a la intérprete de “La isla bonita”.
Martín Cirio celebró la aparición de Madonna
En su transmisión de este lunes, Cirio sentó postura sobre la nueva era de Madonna. El influencer evaluó que, en esta etapa de la vida de la artista, se vio una vez más la disrupción y controversia de la que siempre fue dueña. “Yo lo celebro, realmente, porque, ¿qué es lo que critican? ‘Es una vieja, una abuela de 68 años, qué hace vistiéndose así?’”, analizó.
También habló de la cultura que unifica a la sociedad en general y que lleva a coincidir en que[eliminada repetición de coma] una mujer sexagenaria[eliminada repetición de coma] no puede utilizar determinadas prendas. En este sentido, calificó de “madonnesca” la actitud de la cantante, siempre desafiante de todas las imposiciones. “¿Por qué una mujer de 68 años no se puede vestir así? ¿Por qué la ropa tiene que estar hecha solamente para una pendeja de 20 años y no para una mina de 68?”, cuestionó.
Cirio hizo un repaso por su propia vida y, a sus 42 años, reconoció que cuando su propio padre tenía 43, lo veía totalmente diferente a cómo se percibe a sí mismo. “Ahora me veo igual que cuando tenía 16, 18, 30. En unas cosas maduré un montón y no queda nada de esa persona, pero en definitiva sigo yendo a bailar y haciendo cosas que hacía cuando tenía 20 años”, dijo y aseguró que a sus 60 espera continuar haciendo lo mismo.
“Tampoco me hago el superado, estamos todos en la misma cultura. Pero está bueno pensar que a esa época vamos a llegar todos y nos vamos a querer seguir vistiendo como nos guste”, reflexionó.