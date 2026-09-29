Martín Cirio defendió a Madonna de las críticas por su edad y su vestimenta: “¿Por qué no se puede vestir así?”

También habló de la cultura que unifica a la sociedad en general y que lleva a coincidir en que[eliminada repetición de coma] una mujer sexagenaria[eliminada repetición de coma] no puede utilizar determinadas prendas. En este sentido, calificó de “madonnesca” la actitud de la cantante, siempre desafiante de todas las imposiciones. “¿Por qué una mujer de 68 años no se puede vestir así? ¿Por qué la ropa tiene que estar hecha solamente para una pendeja de 20 años y no para una mina de 68?”, cuestionó.