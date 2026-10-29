Emilia Mernes cumple 30 años y presenta “Bodypainting”, su nueva canción con un cambio de imagen

El panorama contrasta con sus aniversarios previos: en 2024, al cumplir 28 años, organizó un evento al aire libre junto a figuras de la música urbana como Duki, Nicki Nicole, Lit Killah, Rusherking y el productor Big One. En 2025, para sus 29 años, eligió una reunión íntima con mesa dulce y un vestuario en tono negro, en una transición hacia la estética sobria que hoy define el comienzo de su nueva era.