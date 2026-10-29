Emilia Mernes cumple 30 años y presenta “Bodypainting”, su nueva canción con un cambio de imagen

Resumen para apurados
- Emilia Mernes cumplió 30 años este 29 de octubre y lanzó su tema “Bodypainting” en Argentina para inaugurar una etapa musical más madura.
- El estreno llega tras el éxito de su álbum .mp3 y una pausa creativa, acompañado por un drástico cambio de imagen hacia tonos oscuros y estética sobria.
- El sencillo funciona como primer adelanto de su próximo disco y marca el inicio de una era artística enfocada en la evolución lírica y visual.
María Emilia Mernes celebra este jueves 29 de octubre sus 30 años con la presentación de “Bodypainting”, el primer sencillo adelanto de su próximo trabajo discográfico.
La cantante nacida en Nogoyá, Entre Ríos, eligió la fecha de su aniversario para marcar un punto de quiebre en su carrera, iniciando una nueva etapa profesional y personal que deja atrás el ciclo de su exitoso álbum .mp3 (2023). El lanzamiento propone una evolución hacia una faceta más madura, acompañada por una renovada identidad visual.
El estreno significa el retorno de la artista tras la intensa vorágine de conciertos y promociones que demandó su disco anterior. En declaraciones brindadas a Billboard Argentina, Mernes detalló que necesitaba detenerse antes de volcarse a este nuevo proceso creativo. Según explicó la propia cantante, la nueva etapa coincide con el inicio de su "era treintañera", caracterizada por una madurez lírica y una serie de reflexiones y cuestionamientos personales que antes no solía plantearse.
Aunque la artista no reveló aún el nombre del álbum ni su fecha definitiva de publicación, “Bodypainting” constituye el primer contacto del público con su nuevo material. Para esta presentación, Mernes optó por no difundir adelantos de audio previos, enfocando la atención de sus seguidores en la portada oficial y en la narrativa estética que envolverá sus próximas canciones.
Del estilo Y2K a la estética "total black": las claves del nuevo look de Emilia
La transformación de la cantante incluye un giro drástico en su imagen, donde las tonalidades oscuras y púrpuras asumen el protagonismo.
En las imágenes promocionales de la canción, Mernes viste un conjunto negro de inspiración lencera con un corpiño armado decorado con discos negros y detalles metálicos plateados, tiras colgantes con brillos y una bombacha de tiro bajo bordada con lentejuelas y flecos.
La propuesta suma mangas violetas con plumas, un cinto de cuero negro estilo arnés en el cuello, guantes largos translúcidos y medias con portaligas.
El concepto de maquillaje acompaña el vestuario mediante sombras lilas con glitter, delineado, máscara de pestañas, rubor rosa frío y gloss violeta en los labios.
Esta renovada imagen se aleja de forma parcial de los pequeños cristales debajo de los ojos que se habían convertido en su marca registrada. La manicura coordinó con tonos violáceos metalizados y el cabello lució suelto, lacio y con raya al medio.
El vestuario funciona como un recurso narrativo central en la proyección pública de la artista. Desde su etapa inicial en la agrupación uruguaya Rombai hasta su debut como solista en 2019 con "Recalienta", Mernes ha utilizado la moda para acompañar sus búsquedas musicales.
Tras consolidar su impacto con éxitos como "Cuatro Veinte", "Como si no importara" y "La Original", la cantante combina ahora referencias de la cultura pop de los años 2000 con materiales contemporáneos, corsetería y diseños teatrales.
La trayectoria y cambios en las celebraciones de Emilia
La llegada a esta nueva década encuentra a Mernes concentrada en su producción artística, sin confirmación sobre festejos públicos o reuniones multitudinarias.
El panorama contrasta con sus aniversarios previos: en 2024, al cumplir 28 años, organizó un evento al aire libre junto a figuras de la música urbana como Duki, Nicki Nicole, Lit Killah, Rusherking y el productor Big One. En 2025, para sus 29 años, eligió una reunión íntima con mesa dulce y un vestuario en tono negro, en una transición hacia la estética sobria que hoy define el comienzo de su nueva era.