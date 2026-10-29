Terminó el rodaje de Bridgerton 5: ¿qué se sabe sobre su fecha de estreno?

Resumen para apurados
- Netflix concluyó la filmación de la quinta temporada de Bridgerton, centrada en el romance entre Francesca y Michaela Stirling, con miras a su estreno estimado para 2027.
- El rodaje se extendió durante siete meses. La trama retomará el duelo de Francesca tras enviudar y la atracción que surge hacia Michaela, prima de su difunto esposo.
- La entrega marcará la primera trama central queer de la serie. La franquicia ya desarrolla además una sexta temporada sobre Eloise y una nueva precuela sobre Violet Bridgerton.
La quinta temporada de Bridgerton dio un paso clave rumbo a su estreno en Netflix: la plataforma confirmó que finalizaron las grabaciones de los nuevos episodios. La próxima entrega tendrá como protagonistas a Hannah Dodd y Masali Baduza, quienes interpretan a Francesca Stirling y Michaela Stirling, respectivamente.
Aunque todavía no se anunció una fecha de lanzamiento definitiva, se espera que la serie regrese en 2027. La nueva temporada marcará un momento importante para la producción de época, ya que será la primera en centrarse en una historia de amor entre dos protagonistas femeninas queer dentro de la franquicia.
De qué tratará la quinta temporada de Bridgerton
La historia de la quinta temporada se enfocará en el vínculo entre Francesca y Michaela, cuya relación comenzó a adquirir una dimensión más íntima durante los últimos episodios de la entrega anterior.
Francesca había encontrado la felicidad junto a John Stirling, pero su vida cambió drásticamente después de la muerte de su esposo mientras dormía. En medio del duelo, Michaela, prima de John, se convirtió en una persona importante para ella.
El cierre de la cuarta temporada dejó planteado el camino hacia una relación que irá más allá de la amistad. En los nuevos capítulos, ambas deberán afrontar la atracción que sienten mientras intentan encontrar su lugar dentro de las normas sociales de la Inglaterra de la Regencia.
La producción también explorará el conflicto interno de Francesca, una de las integrantes más reservadas de la familia Bridgerton, frente a sus sentimientos y las expectativas que aprendió a aceptar desde pequeña.
Aunque Netflix todavía no difundió una sinopsis oficial completa, la productora Shondaland adelantó que la trama seguirá el descubrimiento de esa atracción y el desarrollo de un romance entre ambas mujeres.
Bridgerton tendrá su primera pareja femenina queer como protagonista
La quinta temporada representará un cambio significativo para la franquicia al dedicar su historia central a una pareja femenina queer. La creadora de la serie, Jess Brownell, destacó la importancia de esta decisión y reconoció que existen otras producciones que ya abordaron el amor entre mujeres. Sin embargo, remarcó la dimensión que tendrá dentro de una ficción tan popular como Bridgerton.
“Es algo revolucionario. Obviamente, hay muchas series excelentes que han retratado el amor entre mujeres. No somos las primeras, ni mucho menos”, afirmó Brownell. “Pero dedicar una temporada entera de Bridgerton a una relación lésbica es algo enorme”.
Por su parte, Hannah Dodd y Masali Baduza también manifestaron su entusiasmo por el desarrollo de sus personajes. Dodd expresó su deseo de que Francesca pueda reconocer que merece vivir una historia de amor, mientras que Baduza destacó la emoción que les genera continuar con este recorrido narrativo.
La propuesta buscará combinar el romance con los conflictos personales de las protagonistas y las convenciones sociales propias del período histórico en el que transcurre la serie.
Cuándo se estrena la quinta temporada de Bridgerton en Netflix
La quinta temporada de Bridgerton llegará a Netflix en 2027, según las previsiones difundidas hasta el momento. Sin embargo, la plataforma todavía no confirmó el día ni el mes del estreno.
Las grabaciones comenzaron el 24 de marzo de 2026 y se extendieron durante casi siete meses. El final del rodaje se conoció después de que integrantes del elenco y del equipo compartieran mensajes e imágenes vinculados con sus últimas jornadas de trabajo, además de una celebración por el cierre de la producción.
Como referencia, las cuatro temporadas anteriores tuvieron procesos de filmación de aproximadamente siete u ocho meses. Aun así, el tiempo de rodaje no permite establecer por sí solo una fecha de estreno, ya que todavía deben completarse las etapas posteriores de producción.
Por ahora, los seguidores deberán esperar un anuncio oficial de Netflix para conocer cuándo podrán ver los nuevos episodios.
Habrá sexta temporada de Bridgerton y una nueva precuela
La historia de la familia Bridgerton continuará más allá de la quinta entrega. La sexta temporada ya se encuentra en desarrollo y tendrá como eje a Eloise Bridgerton, interpretada por Claudia Jessie, y su romance con Sir Philip Crane.
Además, Netflix anunció una nueva precuela derivada que explorará la juventud de Violet Bridgerton y los comienzos de su historia de amor con Edmund.
De esta manera, la plataforma seguirá ampliando el universo de la ficción basada en las novelas de Julia Quinn, con nuevas historias románticas y recorridos personales de los integrantes de la familia.