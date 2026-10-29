Terminó el rodaje de Bridgerton 5: ¿qué se sabe sobre su fecha de estreno?

Bridgerton tendrá su primera pareja femenina queer como protagonista

La quinta temporada representará un cambio significativo para la franquicia al dedicar su historia central a una pareja femenina queer. La creadora de la serie, Jess Brownell, destacó la importancia de esta decisión y reconoció que existen otras producciones que ya abordaron el amor entre mujeres. Sin embargo, remarcó la dimensión que tendrá dentro de una ficción tan popular como Bridgerton.