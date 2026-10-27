Netflix estrenó el documental sobre Matthew Perry: la trama detrás de la muerte del actor de Friends

Testimonios inéditos y la voz de su hermana

Más allá del expediente judicial, el proyecto documental aporta material inédito compuesto por fotografías familiares y archivos audiovisuales de entrevistas anteriores. La reconstrucción de su ámbito privado cuenta con la narración de sus mejores amigos de toda la vida y de su hermana, Mia Perry Bowick, quien accedió a hablar ante las cámaras por primera vez. Las declaraciones del círculo íntimo buscan contrastar el brillo público de la estrella televisiva con sus batallas cotidianas frente a las adicciones.