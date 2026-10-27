Netflix estrenó el documental sobre Matthew Perry: la trama detrás de la muerte del actor de Friends

Resumen para apurados
- Netflix estrenó este martes la docuserie "El de Matthew Perry" para repasar la trayectoria, adicciones y trágica muerte del actor de Friends ocurrida en Los Ángeles.
- La producción de tres episodios incluye testimonios inéditos de su hermana y detalles de la condena a 15 años de prisión para la proveedora de la ketamina fatal.
- El documental refuerza el legado cultural del actor y visibiliza su lucha contra los consumos problemáticos, exponiendo además las redes ilícitas en Hollywood.
La plataforma de streaming Netflix estrenó este martes la docuserie biográfica "El de Matthew Perry", una producción de tres episodios que reconstruye la trayectoria, los padecimientos personales y el trágico desenlace del actor célebre por interpretar a Chandler Bing en la comedia Friends.
Dirigido por Mary Robertson y realizado por Maxine Productions, división de Sony Pictures Television, el lanzamiento se produce en la víspera del tercer aniversario de su muerte, acontecida el 28 de octubre de 2023 a los 54 años.
La propuesta periodística examina el vertiginoso ascenso del comediante, sus adicciones y la posterior investigación penal que derivó en penas de prisión para los responsables de suministrarle estupefacientes.
De la sobredosis de Matthew en Los Ángeles a la condena judicial
El tercer capítulo de la serie documental centra su atención en las circunstancias que rodearon el deceso del artista en su residencia de Los Ángeles. Según los informes oficiales y los resultados de la autopsia, el actor falleció debido a los efectos agudos de la ketamina y el posterior ahogamiento accidental en su jacuzzi tras perder el conocimiento.
El abordaje del caso expone la trama detrás de la provisión ilícita de drogas que afectó al protagonista de la popular sitcom noventosa.
El caso judicial vinculado a su fallecimiento tuvo un hito decisivo en abril de 2026, cuando una jueza federal estadounidense dictó sentencia contra la principal proveedora.
La Justicia condenó a 15 años de prisión a Jasveen "la Reina de la ketamina" Sangha, de 42 años y residente en Carolina del Norte, identificada por los fiscales como una traficante de alto nivel que admitió haberle vendido la sustancia fatal. Este fallo judicial cerró una etapa clave en la investigación penal sobre la red que operaba en el entorno del espectáculo.
Testimonios inéditos y la voz de su hermana
Más allá del expediente judicial, el proyecto documental aporta material inédito compuesto por fotografías familiares y archivos audiovisuales de entrevistas anteriores. La reconstrucción de su ámbito privado cuenta con la narración de sus mejores amigos de toda la vida y de su hermana, Mia Perry Bowick, quien accedió a hablar ante las cámaras por primera vez. Las declaraciones del círculo íntimo buscan contrastar el brillo público de la estrella televisiva con sus batallas cotidianas frente a las adicciones.
Entre las piezas de archivo que recupera el documental sobresale una declaración de su juventud rescatada en el tráiler: “Dios, haz lo que quieras conmigo, pero hazme famoso”. Esa frase simboliza la compleja relación que Perry mantuvo con la popularidad desde sus primeros años en la actuación hasta su consolidación en Friends, serie en la que trabajó a lo largo de diez temporadas entre 1994 y 2004.
El trabajo audiovisual refleja cómo el éxito profesional convivió con internaciones en centros de rehabilitación y sucesivas recaídas.
El legado de Chandler Bing y sus memorias
La docuserie retoma además el testimonio que el propio actor dejó plasmado en su libro autobiográfico Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing, publicado en 2022.
En aquellas memorias, Perry repasó en primera persona sus etapas de recuperación, sus vínculos afectivos y su vocación por ayudar a otras personas que atravesaban problemáticas de adicción. La producción de Netflix repasa cómo el actor intentó transformar su dolor en una herramienta de concientización pública.
A tres años de su partida física, la figura de Matthew Perry mantiene su impacto cultural junto al elenco que integraron Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc y David Schwimmer. Con solo tres capítulos, "El de Matthew Perry" ofrece un recorrido completo que entrelaza la nostalgia de la comedia, la intimidad revelada por su familia y las consecuencias judiciales del caso.