Los Bridgerton 5: Netflix confirmó cuál será la pareja central de la próxima temporada

La trama se desarrollará dos años después de la muerte de John y seguirá a Francesca, condesa de Kilmartin y una de las hijas más introvertidas de la familia Bridgerton, quien decide volver al mercado matrimonial tras atravesar el duelo. No obstante, el retorno de Michaela a Londres para hacerse cargo de la propiedad de los Kilmartin provocará en ella una profunda incertidumbre sobre si debe sostener sus planes racionales o dejarse llevar por lo que siente, tal como señaló Netflix en su comunicado.