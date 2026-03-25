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Los Bridgerton 5: Netflix confirmó cuál será la pareja central de la próxima temporada

El streaming estrenó un adelanto de la quinta temporada de la serie basada en los libros de Julia Quinn.

Quién será la pareja protagonista de Los Bridgerton temporada 5 Quién será la pareja protagonista de Los Bridgerton temporada 5 20 minutos
Por Mercedes Mosca Hace 2 Hs

La cuarta temporada de Bridgerton dejó al fandom de la saga escrita por Julia Quinn enamorado de la pareja conformada por Benedict y Sophie, y también con ganas de saber quiénes serán los o las protagonistas de la próxima temporada, cuyo estreno está previsto para mediados de 2027. Las expectativas rondan entre el personaje de Eloise, la joven bohemia que le huye al matrimonio, o Francesca, quien quedó viuda sobre el final de la cuarta temporada. 

La cuarta temporada de Los Bridgerton cerró con un final feliz para Benedict y Sophie, que lograron superar tensiones sociales, conflictos personales y obstáculos familiares para reafirmar su amor en un desenlace cargado de emoción. La narrativa mantuvo el tono romántico y dramático característico de la serie, con una resolución que combinó reconciliaciones, promesas y nuevas expectativas de futuro dentro de la alta sociedad londinense.

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Entre los arcos secundarios más impactantes, Francesca quedó viuda, un hecho que transformó por completo su perspectiva sobre el amor y el destino. Eloise, por su parte, comenzó a replantearse la idea del matrimonio y el rol que desea ocupar en una sociedad que siente cada vez más restrictiva. Anthony continuó afianzado en su rol como cabeza de familia junto a Kate, mientras Violet atravesó su propio proceso emocional al rechazar la propuesta de casamiento de Lord Anderson.

Los Bridgerton 5: Netflix confirmó la pareja central de la próxima temporada

La quinta temporada tendrá como eje la relación entre Francesca Stirling (Hannah Dodd) y Michaela Stirling (Masali Baduza), figura incorporada en el cierre de la tercera temporada. Esta adaptación implica una modificación respecto de las novelas, donde el personaje es Michael Stirling, un hombre, cuya versión televisiva fue reconfigurada en clave femenina.

La trama se desarrollará dos años después de la muerte de John y seguirá a Francesca, condesa de Kilmartin y una de las hijas más introvertidas de la familia Bridgerton, quien decide volver al mercado matrimonial tras atravesar el duelo. No obstante, el retorno de Michaela a Londres para hacerse cargo de la propiedad de los Kilmartin provocará en ella una profunda incertidumbre sobre si debe sostener sus planes racionales o dejarse llevar por lo que siente, tal como señaló Netflix en su comunicado.

Según la sinopsis, Francesca ha sentido históricamente que no encaja en su entorno, y los sentimientos que despierta Michaela la llevarán a replantearse su identidad y su destino. Mientras tanto, Michaela, pese a su carácter encantador y enérgico, esconde una vulnerabilidad que la impulsa a huir cuando se enfrenta a situaciones incómodas.

Los nuevos episodios abordarán así el conflicto emocional de Michaela, obligada a confrontar esa fragilidad mientras redefine su relación con el legado de su primo fallecido y con Francesca.

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