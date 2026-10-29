Melconian apuntó contra Milei: “No es economista; no sé si existe la escuela austríaca”

Resumen para apurados
- El economista Carlos Melconian cuestionó el rumbo del Gobierno y afirmó que Javier Milei 'no es economista', al alertar por el impacto del ajuste en la actividad argentina.
- Melconian recordó su relación previa con Milei y advirtió que el modelo actual paraliza a la industria, la construcción y el comercio, dependiendo solo de sectores como energía.
- Pese a los cruces, Melconian se mostró abierto a dialogar con el Presidente y anticipó su intención de construir un espacio político alternativo para las presidenciales de 2027.
Carlos Melconian volvió a cuestionar al presidente Javier Milei, con quien mantiene diferencias sobre el rumbo económico, y lanzó una frase provocadora al comparar sus trayectorias profesionales: “Milei no es economista; es más, no sé si existe la escuela austríaca”.
El economista, que fue una de las figuras más visibles del equipo económico de Patricia Bullrich durante la campaña presidencial de 2023, relativizó los ataques del mandatario y recordó que, antes de llegar a la Casa Rosada, Milei y su entonces socio Diego Giacomini tenían una mirada favorable sobre su trabajo y el de Rodolfo Santángelo.
Melconian repasó sus vínculos con dirigentes de distintos espacios políticos, cuestionó los resultados del programa económico libertario y anticipó que está dispuesto a construir una alternativa propia para las elecciones presidenciales de 2027.
Las diferencias con Milei y la posibilidad de un diálogo
Melconian aseguró que no descarta sentarse a conversar con el Presidente, pese a las críticas que recibió en reiteradas oportunidades. Según relató, Milei visitaba habitualmente su oficina antes de asumir el Gobierno y mantenía intercambios sobre economía con él y Santángelo.
“Tanto él como su socio, Diego Giacomini, tenían admiración por nosotros, tanto por mí como por Rodolfo Santángelo”, recordó. También señaló que el actual mandatario destacaba su participación en la gestión de Mauricio Macri y sus diferencias con el ministro de Economía, Luis Caputo.
Consultado sobre los ataques presidenciales, Melconian respondió con ironía. “Yo debo haber sido el primer mandril”, en referencia a los calificativos que Milei utiliza contra sus críticos.
El economista afirmó que mantiene conversaciones con dirigentes de distintos sectores y defendió la necesidad de preservar canales de diálogo, incluso con quienes sostienen posiciones políticas o económicas diferentes. “Cien por ciento” dispuesto a reunirse con Milei, aseguró. Y agregó que no tiene un discurso para el ámbito público y otro para las conversaciones privadas.
Aunque reconoció coincidencias con el Gobierno en cuanto a su orientación occidental, sostuvo que sus diferencias son profundas en la instrumentación del programa económico.
Críticas al modelo económico: “La industria está paralizada”
Melconian cuestionó la falta de una política monetaria y cambiaria que, a su entender, permita consolidar un proceso de crecimiento sostenido. También advirtió que los resultados positivos de determinados sectores conviven con dificultades en buena parte de la economía.
Según su diagnóstico, las actividades vinculadas con el petróleo, la energía y otros sectores exportadores generan un ingreso de divisas que contribuye a evitar una crisis financiera, pero sus beneficios todavía no alcanzan al conjunto del aparato productivo.
“El programa está recogiendo resultados a partir de lo que sembró, ha dejado un sector muy menor de la economía exitoso, que es el que permite con el ingreso de dólares (...) evitar una crisis financiera. Después tiene paralizado a gran parte del país: la industria, la construcción y el comercio”, sostuvo.
El economista advirtió, además, que las diferencias entre sectores productivos y regiones podrían profundizar la fragmentación social y dejar nuevos desequilibrios para la próxima administración.
Para revertir esa situación, planteó la necesidad de aprovechar las actividades que muestran resultados positivos y extender su dinamismo al resto de la economía. “El 15 o 20% de sectores vinculados a petróleo, energía y demás están generando una oferta de dólares fenomenal para la Argentina. Y punto. Hay que extrapolar ese 15% al resto”, afirmó.