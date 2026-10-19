Cómo está Mirtha Legrand tras su internación: la primera foto en el Día de la Madre

Resumen para apurados
- Mirtha Legrand reapareció este domingo en Instagram junto a su familia para celebrar el Día de la Madre, tras haber recibido el alta de su reciente internación.
- La diva se mostró al natural rodeada por cuatro generaciones tras permanecer 18 días internada en el Sanatorio Mater Dei debido a complicaciones en su salud.
- La publicación llevó tranquilidad sobre su estado de salud, cosechando masivo apoyo del ambiente artístico ante la expectativa de su retorno a la televisión.
El Día de la Madre no pasó desapercibido en la familia Legrand-Tinayre después de la doble internación de Mirtha Legrand. La familia se reunió este domingo y la figura central de la mesa, tal como en sus almuerzos, fue la “Chiqui”. Desde su cuenta de Instagram, se compartió una fotografía para celebrar su día. Fue la primera imagen que se conoció de Mirtha desde que dejó el Sanatorio Mater Dei.
“¡Feliz día de la madre! ¡Muy feliz con mi familia!”, escribieron en el posteo de la “Chiqui”. Junto a ella posaron su hija, Marcela Tinayre; sus nietos, Juana Viale, Nacho Viale y Rocco Gastaldi; y sus bisnietos, Ámbar de Benedictis y Silvestre Valenzuela. También estuvo la amiga de la conductora, Amalia Idoyaga Molina. Quien no apareció fue el hijo menor de Juana, Alí Valenzuela.
El look de Mirtha Legrand por el Día de la Madre
El posteo de lo que pareció ser el almuerzo de la diva alcanzó los 60.000 “Me gusta” en poco más de 10 horas de publicación. También se llenó de mensajes de aliento y halagos hacia Legrand, quien eligió lucir una boina estilo gaucho en color arena a juego con unos grandes aros dorados. También llevó un cárdigan celeste claro y un pañuelo satinado en colores turquesa, marrón y negro.
Post Instagram
Acompañándola a los lados posaron sonrientes Juana y Ámbar. Los comentarios del posteo celebraron tanto la aparición como el look clean face de la “Chiqui”. “Se ve muy hermosa Mirtha así al natural”, escribió uno de los comentarios con más repercusiones. Soledad Silveyra se sumó a los halagos. “Chiquita, qué grande sos. Te quiero mucho, estás muy bella”, escribió la actriz junto a un emoji de un corazón rojo.
Los saludos a Mirtha Legrand en el Día de la Madre
Mientras algunos usuarios aprovecharon para negar que se tratara de una publicación de la autoría de Legrand debido a su falta de maquillaje, otros aprovecharon para dejarle saludos. Después del de “Solita”, el comentario más votado fue el del conductor Lalo Elizondo. “Todos deberían pensar qué país le van a dejar a Mirtha”, respondió a la publicación.
Iliana Calabró, cuya familia guardó siempre un vínculo estrecho con la familia de Mirtha, también dejó uno de los comentarios con más repercusiones. “¡Qué felicidad! ¡Ver a Mirtha radiante y al frente de esta familia hermosa! Felicidades a la emperatriz y su dinastía de madres”, escribió la actriz y les deseó salud, felicidad, amor y unión.
Jimena Monteverde, la chef de los programas de Mirtha, le dejó una lluvia de corazones rojos. Los mismos emojis usó Georgina Barbarossa junto a un alentador “¡Vamos!”.