Cómo está Mirtha Legrand tras su internación: la primera foto en el Día de la Madre

El Día de la Madre no pasó desapercibido en la familia Legrand-Tinayre después de la doble internación de Mirtha Legrand. La familia se reunió este domingo y la figura central de la mesa, tal como en sus almuerzos, fue la “Chiqui”. Desde su cuenta de Instagram, se compartió una fotografía para celebrar su día. Fue la primera imagen que se conoció de Mirtha desde que dejó el Sanatorio Mater Dei.