¿Mirtha Legrand festejará sus 100 años en el Estadio Kempes? La propuesta que surgió en la mesa de Juana Viale
Durante la emisión de La noche de Mirtha, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, sugirió en tono distendido organizar la fiesta del centenario de la conductora en el coliseo deportivo de la provincia, una idea que su nieta respaldó al aire.
Resumen para apurados
- Martín Llaryora propuso en La noche de Mirtha celebrar los 100 años de la conductora en el Estadio Kempes de Córdoba, idea respaldada al aire por Juana Viale.
- La propuesta surgió al hablar de la recuperación de Legrand, quien recibió el alta tras 18 días internada por una afección respiratoria, motivando el reemplazo de su nieta.
- El guiño televisivo posiciona a Córdoba para albergar megaeventos y genera expectativa en torno al centenario de una figura clave del espectáculo argentino en 2027.
Una charla distendida durante la reciente emisión televisiva del programa La noche de Mirtha abrió la posibilidad de un inédito escenario para la futura celebración del cumpleaños número 100 de la emblemática conductora. Durante el programa nocturno, conducido de manera temporal por su nieta Juana Viale, el gobernador de la provincia de Córdoba, Martín Llaryora, propuso entre risas realizar los festejos por el centenario de Mirtha Legrand en las instalaciones del Estadio Mario Alberto Kempes. La sugerencia inesperada surgió en vivo al repasarse el estado de salud y la favorable evolución médica de la diva.
El ida y vuelta en la clásica mesa televisiva comenzó cuando el periodista Marcelo Bonelli consultó acerca de la recuperación de la histórica presentadora de 99 años. Frente a la inquietud del invitado, Juana Viale llevó tranquilidad a la audiencia al confirmar con optimismo que su abuela "está cada día mejor" y que continúa con la rehabilitación en su domicilio particular. En ese momento, el mandatario cordobés intervino en la conversación para sumar una anécdota personal y relatar que su propia madre, María del Carmen, le había encomendado expresamente averiguar sobre la evolución de la diva.
A partir de esa muestra de afecto, Llaryora preguntó en qué lugar tenían pensado festejar el centenario de Legrand, cuya fecha de cumpleaños será el próximo 23 de febrero de 2027. Sin esperar una respuesta formal, el gobernador lanzó la propuesta en tono humorístico: "Bueno, los 100 años los hacemos en el Kempes. Uno busca inversiones; está todo el día", comentó entre risas durante la velada transmitida por la pantalla de Eltrece.
La reacción de la conductora no se hizo esperar y respaldó la iniciativa de inmediato. "Los hacemos en Córdoba, en el Kempes", respondió con entusiasmo Juana Viale, completando el guiño con una reconocida muletilla de su abuela: "'Córdoba, allá vamos', como decía la abuela". La ocurrencia televisiva situó de manera inesperada al coliseo deportivo y cultural cordobés como un potencial punto de encuentro para homenajear a una de las máximas figuras del espectáculo argentino.
Antecedentes médicos y contexto de la conducción
La propuesta formulada por el gobernador cordobés cobró relevancia en un contexto marcado por las novedades sobre la salud de la presentadora. Mirtha Legrand, quien tiene 99 años, evolucionaba favorablemente en su vivienda tras haber recibido el alta médica el pasado 6 de octubre de 2026. La diva había permanecido internada durante 18 días en el Sanatorio Mater Dei de la Ciudad de Buenos Aires a causa de una afección respiratoria provocada por un cuadro de neumopatía. Debido a dicho proceso de recuperación, su nieta Juana Viale asumió provisionalmente la conducción de las emisiones de La noche de Mirtha.
A lo largo del diálogo al aire, Llaryora aprovechó la oportunidad para destacar la infraestructura y el atractivo de su provincia. En sus intervenciones, el mandatario ponderó la capacidad de Córdoba para atraer inversiones, impulsar el turismo y ofrecer una destacada calidad de vida en el interior del país, enmarcando el intercambio como un ejemplo del potencial que posee el distrito para albergar espectáculos masivos y acontecimientos de proyección nacional.