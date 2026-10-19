¿Mirtha Legrand festejará sus 100 años en el Estadio Kempes? La propuesta que surgió en la mesa de Juana Viale

El ida y vuelta en la clásica mesa televisiva comenzó cuando el periodista Marcelo Bonelli consultó acerca de la recuperación de la histórica presentadora de 99 años. Frente a la inquietud del invitado, Juana Viale llevó tranquilidad a la audiencia al confirmar con optimismo que su abuela "está cada día mejor" y que continúa con la rehabilitación en su domicilio particular. En ese momento, el mandatario cordobés intervino en la conversación para sumar una anécdota personal y relatar que su propia madre, María del Carmen, le había encomendado expresamente averiguar sobre la evolución de la diva.