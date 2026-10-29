Encontró a una perrita sola en el desierto y tuvo que irse: al regresar, descubrió una escena conmovedora

Ante esa situación, decidió regresar a su casa, dejar la motocicleta y volver con su camioneta. La decisión implicaba alejarse del animal durante un tiempo, sin tener garantías de que permanecería en el lugar. Además de la preocupación por su estado físico, Violeta temía que la perrita se acercara a la ruta, se alejara del sector o quedara expuesta a otros perros.