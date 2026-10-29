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Encontró a una perrita sola en el desierto y tuvo que irse: al regresar, descubrió una escena conmovedora

Una mujer encontró a una perrita deshidratada y desnutrida en el desierto de Chile y regresó con una camioneta para rescatarla. La pequeña, bautizada Milagros, recibió atención veterinaria y comenzó su recuperación.

Una perrita estaba al borde de sus fuerzas en el desierto y una mujer hizo algo inesperado
Una perrita estaba al borde de sus fuerzas en el desierto y una mujer hizo algo inesperado Los Andes
Por Mercedes Mosca Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Violeta Sánchez rescató recientemente a una perra desnutrida en el desierto de Tarapacá, Chile, para salvarla de morir por deshidratación y abandono.
  • La conductora la halló mientras viajaba en moto, pero debió volver a su casa a buscar una camioneta para trasladarla de forma segura tras dejarla sola por más de una hora.
  • Bautizada Milagros, la perrita se recupera con atención veterinaria y alimentación especial, aunque su proceso de adaptación aún requiere paciencia y cuidados.
Resumen generado con IA

Una perrita deshidratada y con un marcado deterioro físico fue encontrada en una zona desértica de Tarapacá, en el norte de Chile. Estaba sola, debilitada y expuesta a las duras condiciones del entorno cuando Violeta Sánchez, una ingeniera y paramédica que circulaba en moto, decidió ayudarla. Sin embargo, para trasladarla de manera segura, tuvo que alejarse y regresar con otro vehículo.

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La mujer volvió aproximadamente una hora y veinte minutos después, con la incertidumbre de no saber si el animal seguiría en el mismo lugar. Cuando llegó, descubrió que la pequeña permanecía allí, entre estructuras de concreto. El encuentro terminó convirtiéndose en uno de los momentos más emotivos del rescate, que permitió sacar a la perrita del desierto y llevarla a una clínica veterinaria.

Encontró a una perrita en el desierto y tuvo que tomar una decisión difícil

Violeta Sánchez se desplazaba en motocicleta por una zona desértica de Tarapacá cuando advirtió la presencia del animal. La perrita estaba extremadamente flaca, deshidratada y asustada, en un lugar donde no tenía agua a la vista y las condiciones ambientales podían agravar su estado.

La perrita rescatada en un desierto chileno se llama Milagros La perrita rescatada en un desierto chileno se llama Milagros Los Andes

La rescatista quiso intervenir de inmediato, pero se encontró con un problema: no contaba con un medio adecuado para transportar a la pequeña de manera segura en la moto.

Ante esa situación, decidió regresar a su casa, dejar la motocicleta y volver con su camioneta. La decisión implicaba alejarse del animal durante un tiempo, sin tener garantías de que permanecería en el lugar. Además de la preocupación por su estado físico, Violeta temía que la perrita se acercara a la ruta, se alejara del sector o quedara expuesta a otros perros.

Volvió después de una hora y encontró a la perrita en el mismo lugar

El trayecto de ida y vuelta le demandó aproximadamente una hora y veinte minutos desde que se separó del animal. Durante ese tiempo, la rescatista no sabía si lograría encontrarla nuevamente. Sin embargo, al regresar, vio que la pequeña seguía en el mismo sector, entre unas estructuras de concreto.

Violeta se acercó despacio y comenzó a hablarle en voz baja para evitar asustarla. La perrita se aproximó y apoyó una de sus patas sobre ella. La escena la conmovió y quedó resumida en una frase que compartió al contar lo ocurrido: “Ella me estaba esperando”.

Cómo está Milagros después del rescate en el desierto

Una vez que logró subirla a la camioneta, Violeta llevó a la perrita a una clínica veterinaria para que recibiera atención profesional.

La evaluación permitió advertir la gravedad de su estado: presentaba una pérdida importante de peso y masa muscular, además de deshidratación. Para tratarla, necesitó recibir fluidos y comenzar un proceso de recuperación bajo supervisión veterinaria.

La pequeña fue bautizada Milagros. Con los cuidados y una alimentación progresiva, empezó a mostrar señales de mejoría y a manifestar algunas preferencias, entre ellas el pollo y ciertos pescados.

Pese a los avances, todavía se muestra tímida y presenta resistencia a salir a la calle. Por ese motivo, su adaptación continúa de manera gradual, respetando sus tiempos y necesidades.

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