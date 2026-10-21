El día que un caniche cayó desde el piso 13, mató a una mujer y desencadenó una tragedia inesperada en Buenos Aires

La marea de curiosos pronto desbordó la vereda e invadió la calzada de la avenida Rivadavia, en una esquina que no contaba con semáforo. Mientras la primera ambulancia se retiraba del lugar tras constatar el deceso, el flujo de gente redujo drásticamente la visibilidad. En ese instante, el interno 15 de la línea 55 atropelló a Edith Solá, una mujer de 47 años que se había aproximado al tumulto. El colectivo la arrastró varios metros, provocándole la muerte en el acto.