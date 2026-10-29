Documental: “Desobediente”, el testimonio de la hija de un policía torturador

Analía Kalinec nació el 31 de octubre de 1979 en Córdoba. Su madre era ama de casa y su padre Eduardo Emilio Kalinec era miembro de la Policía Federal; más conocido como Dr. K, fue condenado en 2010 a cadena perpetua por delitos de lesa humanidad cometidos en los centros clandestinos de detención El Atlético, Banco y Olimpo. Fue puesto en libertad condicional el año pasado.
Cuando su hija descubrió esa identidad oculta y los crímenes perpetrados por su progenitor tenía ya 25 años. Se abocó a construir el colectivo Historias Desobedientes, Hijos y Familiares de Genocidas por la Memoria, la Verdad y la Justicia, que agrupa a parientes de acusados por el accionar represivo de la dictadura militar. Su proceso incluyó un largo recorrido personal que en 2017 desembocó en la conformación de esa entidad junto a quienes decidieron romper con los silencios y reclamaron declarar contra sus propios padres, por encima de la carga del rechazo y la ruptura intrafamiliar (Kalinec incluso enfrentó planteos judiciales para desheredarla impulsados por su madre y sus dos hermanas, también policías).
Ese camino la hizo publicar el libro “Llevaré su nombre”, a compilar escritos de otra personas que estaban en su misma situación y a protagonizar -con su testimonio en primera persona- el documental “Desobediente”, que entre hoy y el sábado se proyectará a las 20 en el Espacio Incaa de la sala Hynes O’Connor (San Martín 251). La película fue dirigida por Federico Coringrato y Martín Vergara, con el propósito de abordar el fenómeno surgido en los últimos años en torno a ese grupo, conocido con la denominación de Desobediencia, que se levanta contra la reivindicación y negacionismo de lo ocurrido en los años 70. Kalinec es una de las voces más reconocidas de la Argentina, Latinoamérica (tiene lazos con Chile, Brasil, Uruguay y Paraguay) y Europa en la construcción de esa posición disidente de los mandatos.
Al finalizar la proyección de esta noche, al finalizar la proyección se realizará un conversatorio con Fabián Vera Del Barco y Héctor Topo Bejarano como representantes de Historias Desobedientes en la provincia; Josefina Molina Chazarreta, abogada querellante en múltiples causas por crímenes de lesa humanidad; e Iván Jeger, en nombre la organización HIJOS, junto con integrantes de otros organismos defensores de los derechos humanos.
“Cine y milonga”
También a las 20, pero en el Museo Histórico Provincial Presidente Nicolás Avellaneda (Congreso 44) y con entrada libre y gratuita, concluirá el ciclo “Cine y milonga”, con la proyección de la película “Tango”, de 1935, dirigida por John Reinhardt y protagonizada por Carlos Gardel. A su término, se abrirá una milonga conducida por Sara Rueda.
"Memoria del archivo": workshop gratuito
Hoy y mañana se llevará a cabo el Primer Workshop “Memoria de Archivo: cine documental, relato e historia”, en la sede de la Escuela Universitaria de Cine, Video y Televisión de la UNT (avenida Aconquija 729, Yerba Buena), para analizar las forma de representación de lo real en ese género. Las actividades prevén mesas, exposiciones y proyecciones de producciones académicas y largometrajes desde las 9 en cada jornada, con las participaciones especiales de Alejandro Fernández Mouján (foto) y Cristian Pauls. La propuesta es gratuita y otorga certificación, pero requiere inscripción previa.