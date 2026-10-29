Documental: “Desobediente”, el testimonio de la hija de un policía torturador

Ese camino la hizo publicar el libro “Llevaré su nombre”, a compilar escritos de otra personas que estaban en su misma situación y a protagonizar -con su testimonio en primera persona- el documental “Desobediente”, que entre hoy y el sábado se proyectará a las 20 en el Espacio Incaa de la sala Hynes O’Connor (San Martín 251). La película fue dirigida por Federico Coringrato y Martín Vergara, con el propósito de abordar el fenómeno surgido en los últimos años en torno a ese grupo, conocido con la denominación de Desobediencia, que se levanta contra la reivindicación y negacionismo de lo ocurrido en los años 70. Kalinec es una de las voces más reconocidas de la Argentina, Latinoamérica (tiene lazos con Chile, Brasil, Uruguay y Paraguay) y Europa en la construcción de esa posición disidente de los mandatos.