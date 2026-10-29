Por qué hay paro docente hoy en todo el país y qué pasará con las clases en Tucumán

Resumen para apurados
- Gremios docentes realizan un paro nacional este jueves en todo el país y en Tucumán para exigir justicia por el femicidio de la maestra Nancy Godoy en Corrientes.
- Godoy fue hallada muerta tras 19 días de búsqueda y hay cinco detenidos. La docente había denunciado precariedades edilicias y falta de seguridad en su escuela rural.
- La protesta afecta el dictado de clases e intensifica el reclamo federal por mejores condiciones de protección laboral y el esclarecimiento judicial del caso.
Este jueves 29 de octubre se realiza un paro docente nacional, acompañado por una jornada de duelo y movilización para exigir justicia por Nancy Estela Godoy, la maestra rural de 52 años que fue encontrada sin vida en Corrientes después de permanecer desaparecida desde el 7 de octubre.
La medida fue convocada por organizaciones docentes que integran la Confederación General del Trabajo (CGT) y también cuenta con la adhesión de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA). En Tucumán, los gremios ATEP, APEMyS y SADOP anunciaron que se sumarán a la jornada.
En San Miguel de Tucumán, la convocatoria es a las 11 en plaza Independencia. Allí, los sindicatos llamaron a concentrarse para reclamar el esclarecimiento del caso y mejores condiciones de seguridad para los trabajadores de la educación.
Por qué hay paro docente este jueves 29 de octubre
El paro docente nacional tiene como principal objetivo exigir justicia por Nancy Estela Godoy, cuyo caso generó conmoción en la comunidad educativa.
Las organizaciones sindicales reclaman que se esclarezcan las circunstancias de su muerte, se determinen las responsabilidades penales y se garantice la protección de quienes trabajan en las escuelas.
En Tucumán, ATEP sostuvo que es necesaria una investigación exhaustiva y transparente. Además, el gremio reclamó condiciones laborales dignas y seguras para los docentes.
"Ninguna docente debe desarrollar su tarea en condiciones de desprotección", expresaron desde la organización sindical.
De esta manera, la medida de fuerza busca visibilizar la violencia contra las mujeres y la necesidad de que los trabajadores de la educación puedan desempeñar sus funciones sin estar expuestos a situaciones de riesgo.
Dónde será la movilización docente en Tucumán
La marcha tendrá lugar este jueves a las 11 en plaza Independencia, en el centro de San Miguel de Tucumán.
ATEP, APEMyS y SADOP convocaron a sus afiliados y al conjunto de los trabajadores de la educación a participar de la jornada, en sintonía con la iniciativa impulsada a nivel nacional.
"Hoy, el dolor nos une y la lucha nos convoca. La educación pública necesita docentes protegidos, con derechos y condiciones dignas para ejercer su labor", señalaron desde ATEP.
La adhesión de los sindicatos tucumanos al paro nacional puede afectar el dictado de clases en establecimientos públicos y privados, según el nivel educativo y la adhesión de cada docente a la medida.
Qué se sabe del caso Nancy Godoy
Nancy Estela Godoy era directora suplente de la Escuela N.º 626, ubicada en el paraje El Malezal, en el departamento correntino de Esquina. Su cuerpo fue encontrado después de 19 días de búsqueda, en una zona de monte y bañado dentro de la estancia El Curupí, a varios kilómetros del establecimiento educativo.
El hallazgo se produjo mientras avanzaba la investigación para reconstruir las últimas horas de la docente y determinar las circunstancias de su muerte.
Antes de desaparecer, Godoy había denunciado problemas vinculados con el estado de la escuela, entre ellos la falta de mantenimiento y las condiciones que dificultaban el desarrollo de las clases. Estos antecedentes también fueron mencionados en los reclamos de los sindicatos docentes.
Por el caso hay cinco detenidos. Según la información difundida, tres hombres vinculados con el establecimiento rural fueron imputados como presuntos autores materiales del femicidio; otra mujer enfrenta una acusación por homicidio simple y un quinto sospechoso está acusado de falso testimonio.
Los detenidos permanecen bajo prisión preventiva mientras continúa la investigación judicial. La causa busca establecer las responsabilidades penales y reconstruir lo ocurrido.