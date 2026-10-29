El pedido de Cristina Kirchner para que la ONU revise su condena podría demorar varios años

El reclamo de Cristina Fernández de Kirchner ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por su condena en la causa Vialidad no tendrá una respuesta inmediata. El Comité de Derechos Humanos del organismo internacional aclaró que todavía no resolvió si admitirá las presentaciones de la ex mandataria y advirtió que el análisis podría extenderse durante años.