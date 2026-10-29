El pedido de Cristina Kirchner para que la ONU revise su condena podría demorar varios años

El reclamo de Cristina Fernández de Kirchner ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por su condena en la causa Vialidad no tendrá una respuesta inmediata. El Comité de Derechos Humanos del organismo internacional aclaró que todavía no resolvió si admitirá las presentaciones de la ex mandataria y advirtió que el análisis podría extenderse durante años.
“Una decisión sobre la admisibilidad y el fondo del asunto suele tardar varios años. Una decisión sobre el caso no es inminente”, señalaron desde el comité en respuesta a una consulta de la agencia EFE. El organismo atribuyó esos plazos al volumen de expedientes que debe tratar.
La presentación fue realizada por los abogados Javier Borrego, Carlos Beraldi y Rafael Valim, quienes solicitaron medidas cautelares vinculadas con la situación judicial de la ex presidenta. Entre ellas, reclamaron suspender la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y revisar las condiciones de la prisión domiciliaria que cumple en su departamento del barrio porteño de Constitución.
Los letrados también plantearon la necesidad de recomponer la integración de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Según sostuvieron, el máximo tribunal no puede funcionar adecuadamente con solo tres integrantes.
El Comité de Derechos Humanos, integrado por 18 expertos independientes y presidido actualmente por el surcoreano Changrok Soh, explicó que antes de evaluar el contenido de una denuncia debe determinar si cumple las condiciones necesarias para ser admitida. Esa instancia inicial puede demorar varios meses.
Entre los requisitos, el organismo recordó que los denunciantes deben haber agotado las vías judiciales disponibles en sus respectivos países. No obstante, existen excepciones, como los casos en los que los procedimientos internos se prolongan de manera indebida.