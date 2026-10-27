Audiencia contra Cristina Kirchner: se reanudó el juicio por la causa Los Sauces-Hotesur

La Fiscalía sostuvo que Los Sauces S.A habría sido utilizada para canalizar fondos de presunto origen ilícito mediante contratos de alquiler de inmuebles y plazas hoteleras. En ese esquema, Báez habría actuado como el “socio comercial neurálgico y financista directo de los negocios privados de Cristina Fernández de Kirchner”. Entre las presuntas irregularidades, los fiscales señalaron 81 operaciones inmobiliarias, inconsistencias contables y domicilios declarados en los que la empresa no funcionaba.