Política

Audiencia contra Cristina Kirchner: se reanudó el juicio por la causa Los Sauces-Hotesur

La ex presidenta y su hijo Máximo Kirchner están acusados de presunto lavado de activos, asociación ilícita y dádivas.

EN COMODORO PY. La audiencia se desarrolló de manera virtual para los acusados.
EN COMODORO PY. La audiencia se desarrolló de manera virtual para los acusados.
Por Redacción Política Hace 4 Hs

El Tribunal Oral Federal Nº 5 retomó ayer el juicio contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y su hijo Máximo, acusados de presunto lavado de activos, asociación ilícita y dádivas en la causa unificada Hotesur-Los Sauces. Durante la audiencia, la Fiscalía expuso los fundamentos de su acusación y puso el foco en los vínculos comerciales e inmobiliarios con el empresario Lázaro Báez.

Según consignó Perfil, el Ministerio Público Fiscal, encabezado por Diego Velasco, describió una “compleja maniobra delictiva” que habría involucrado a los ex presidentes Néstor y Cristina Kirchner. De acuerdo con la acusación, ambos “montaron una matriz de corrupción en distintas áreas del Estado, con el objeto de enriquecer ilegítimamente a Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Sousa”, además de beneficiar a su propia familia.

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La Fiscalía sostuvo que Los Sauces S.A habría sido utilizada para canalizar fondos de presunto origen ilícito mediante contratos de alquiler de inmuebles y plazas hoteleras. En ese esquema, Báez habría actuado como el “socio comercial neurálgico y financista directo de los negocios privados de Cristina Fernández de Kirchner”. Entre las presuntas irregularidades, los fiscales señalaron 81 operaciones inmobiliarias, inconsistencias contables y domicilios declarados en los que la empresa no funcionaba.

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La audiencia se desarrolló de manera virtual para los acusados. En Comodoro Py estuvieron presentes el excontador de la familia, Víctor Manzanares, y el apoderado Osvaldo Sanfelice. Al llegar, Manzanares anticipó ante la prensa que se preparaba “para un fallo condenatorio”.

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