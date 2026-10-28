Un estudio reveló qué tan rápido tenés que caminar para reducir el riesgo de muerte

Un indicador de cómo funciona todo el cuerpo

La explicación de este vínculo está en la exigencia física y neurológica que requiere desplazarse a buen ritmo. "Caminar es algo que la mayoría de nosotros hace sin pensar, pero requiere que varios sistemas del cuerpo trabajen juntos. El corazón y los pulmones tienen que mantenerse al día, los músculos deben producir suficiente fuerza y el cerebro tiene que coordinar cada paso mientras te mantiene equilibrado", explicó Neha Sabharwal, fisioterapeuta y directora de rehabilitación en el Centro de Enfermería y Rehabilitación Vintage Faire.