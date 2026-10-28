Un estudio reveló qué tan rápido tenés que caminar para reducir el riesgo de muerte

Resumen para apurados
- Un estudio en el Reino Unido reveló en JAMA Network Open que caminar más rápido reduce hasta un 23% el riesgo de muerte, al ser un indicador clave de la salud general.
- La investigación siguió a 4.067 personas durante 12 años, evaluando el ritmo tanto en pruebas médicas como en la rutina diaria mediante dispositivos de muñeca.
- Los médicos destacan que una desaceleración al andar sirve de alerta temprana para prevenir patologías y recomiendan mantener entre 7.000 y 8.000 pasos diarios.
Caminar es una de las acciones más automáticas y cotidianas del día a día. Sin embargo, la velocidad y el ritmo con el que desplazamos nuestros pasos guardan valiosos secretos sobre el estado de nuestro organismo. Una reciente investigación, publicada en la revista científica JAMA Network Open y difundida por el medio especializado Healthline, reveló que la velocidad al andar permite predecir el riesgo de mortalidad por cualquier causa, funcionando como un espejo directo de la vitalidad general.
Para llegar a estas conclusiones, los investigadores analizaron a 4.067 participantes en el Reino Unido durante un seguimiento de casi 12 años. El trabajo comparó dos métodos: una prueba corta de caminata a ritmo habitual en un consultorio y el registro del paso en la vida cotidiana mediante un dispositivo de muñeca. Ambos sistemas demostraron una capacidad muy similar para anticipar riesgos de salud a futuro.
Los datos que vinculan el paso con la longevidad
Los resultados mostraron que, por cada incremento significativo en la velocidad de caminata clínica, el riesgo de muerte resultó un 23% menor. Del mismo modo, registrar un ritmo más ágil durante las tareas de todos los días redujo ese mismo riesgo entre un 17% y un 18%.
Aunque las mediciones no siempre coinciden —ya que no nos desplazamos igual en un chequeo médico que cuando vamos al supermercado—, los expertos coinciden en que ambas modalidades ofrecen información valiosa para prevenir complicaciones a tiempo.
Un indicador de cómo funciona todo el cuerpo
La explicación de este vínculo está en la exigencia física y neurológica que requiere desplazarse a buen ritmo. "Caminar es algo que la mayoría de nosotros hace sin pensar, pero requiere que varios sistemas del cuerpo trabajen juntos. El corazón y los pulmones tienen que mantenerse al día, los músculos deben producir suficiente fuerza y el cerebro tiene que coordinar cada paso mientras te mantiene equilibrado", explicó Neha Sabharwal, fisioterapeuta y directora de rehabilitación en el Centro de Enfermería y Rehabilitación Vintage Faire.
Por esta razón, cuando una persona empieza a caminar más despacio de forma paulatina, puede ser un signo de alerta sobre debilidad muscular, dolores no tratados o pérdida de resistencia. "Estaría menos preocupada por si alguien camina más rápido que su vecino y más interesada en si camina más despacio que hace seis meses", remarcó Sabharwal.
Consejos para cuidar el ritmo y la salud
Ante una disminución notoria en el paso habitual, los profesionales sugieren realizar una consulta médica para descartar problemas de fondo. "Si se está ralentizando porque hace una o dos semanas subías untramo de escaleras sin problema y ahora tienes algo de falta de aire, creo que debería evaluarse", aconsejó Theodore Strange, presidente de medicina en el Hospital Universitario Northwell Staten Island.
El especialista recomendó monitorear la actividad física sin obsesionarse con marcas inalcanzables. "Todos hablan de 10.000 pasos al día. Creo que los estudios más recientes muestran que probablemente entre 7.000 y 8.000 es adecuado", afirmó Strange, quien aconsejó sumar estiramientos, mantener una buena hidratación y aumentar el ritmo de forma gradual.