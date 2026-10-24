SociedadSalud

Ni pesas pesadas ni rutinas agotadoras: los ejercicios para fortalecer los brazos después de los 50 años

Conocé, a continuación, cuáles son las mejores actividades de entrenamiento para tener tus brazos en estado óptimo.

Qué ejercicios hay que hacer sí o sí después de los 50 años para aumentar la fuerza de brazos
Qué ejercicios hay que hacer sí o sí después de los 50 años para aumentar la fuerza de brazos
Por Redacción Sociedad Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Especialistas recomiendan rutinas accesibles para mayores de 50 años orientadas a fortalecer los brazos y evitar la pérdida de masa muscular y autonomía en la vida diaria.
  • El envejecimiento reduce la fuerza funcional; por eso se aplican técnicas simples como resistencia con arroz, uso de 'hand grip', flexiones de muñeca y fondos en sillones.
  • Mantener la fuerza de agarre y brazos previene la fragilidad motriz a futuro, asegurando que los adultos mayores preserven su independencia en tareas cotidianas esenciales.
Resumen generado con IA

A medida que las personas envejecen, la pérdida de masa muscular y la disminución de la fuerza se convierten en desafíos comunes. La importancia de realizar ejercicios adecuados después de los 50 años es fundamental para recuperar y aumentar la fuerza de brazos. 

Incorporar una rutina de ejercicios específica ayuda a combatir estos efectos, y también mejora la autonomía en las actividades cotidianas. Conocé, a continuación, cuáles son las mejores actividades de entrenamiento para tener tus brazos en estado óptimo.

Receta de galletas de avena llenas de proteína para ganar masa muscular

Receta de galletas de avena llenas de proteína para ganar masa muscular

¿Por qué es importante mantener e incrementar la fuerza en los brazos después de los 50 años?

La fuerza en los brazos se vuelve esencial para el bienestar y la independencia en la vida diaria a medida que se envejece.

Algunos pueden realizar tareas físicas exigentes, como sentadillas con peso, mientras que otros enfrentan dificultades para realizar movimientos simples.

De acuerdo al portal Vitónica, es fundamental evitar la normalización de la fragilidad, promoviendo la actividad física como una forma de mantener la salud. Así, se debe tener en cuenta que:

La fuerza de agarre es crucial para actividades cotidianas.

Mantener la fuerza muscular contribuye a la autonomía.

Ejercicios diseñados para fortalecer los brazos son aplicables a todas las edades.

En este sentido, los ejercicios destinados a mejorar la fuerza en los brazos son relevantes para adultos mayores, ya que no solo benefician la salud física, sino que también fomentan una mayor calidad de vida y un sentido de autonomía.

Ejercicios clave para fortalecer los músculos de los brazos después de los 50 años

Fortalecer los músculos de los brazos se vuelve esencial a partir de los 50 años, y uno de los objetivos más importantes es mejorar la fuerza de agarre. Esta habilidad es fundamental en la vida diaria, mucho más allá de tener unos bíceps o tríceps prominentes. A continuación, se presentan algunos ejercicios clave que pueden ayudar a alcanzar este objetivo.

- Apretar una toalla o arroz en un cubo:

Utilizar un recipiente con arroz es una forma eficaz de entrenar el agarre. Al introducir la mano y hacer el gesto de abrir y cerrar los dedos, se genera resistencia que fortalece los músculos de la mano.

- Ejercicios de flexión y extensión de antebrazo:

Estos movimientos son sencillos y se pueden realizar en cualquier posición. Consisten en sostener una pesa y flexionar y extender la muñeca frente a la resistencia, lo que permite trabajar la fuerza del antebrazo.

- Cerrar el puño frente a una resistencia:

Utilizar un hand grip es una excelente manera de aumentar la fuerza del agarre. Este accesorio es económico y adaptable a todos los niveles, facilitando el fortalecimiento necesario para actividades diarias, como cargar bolsas o valijas.

- Curl de bíceps con peso libre:

Este ejercicio clásico es crucial para recuperar la fuerza en los bíceps. Simula movimientos cotidianos, como levantar a un nieto o recoger objetos del suelo. La práctica regular de este ejercicio ayuda a mantener la funcionalidad en los brazos.

- Levantarse de un sillón o hacer fondos de tríceps:

Para trabajar los tríceps, los fondos son imprescindibles. Al levantarse de un sillón, se puede usar la fuerza de los brazos, lo que mejora la capacidad funcional. Además, se puede realizar este ejercicio en una máquina diseñada para ello, ajustando la carga según el nivel de cada persona.

Incorporar estos ejercicios a la rutina diaria no solo contribuye al desarrollo muscular, sino que también mejora la autonomía y calidad de vida en la etapa adulta.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
La búsqueda de Raúl Moyano: una noche con los rescatistas en la cumbre del Ñuñorco
1

La búsqueda de Raúl Moyano: una noche con los rescatistas en la cumbre del Ñuñorco

La compra del predio para la Junta Electoral generó cuestionamientos en la oposición
2

La compra del predio para la Junta Electoral generó cuestionamientos en la oposición

Los viajes de Jaldo: la Rosada, el partido y la reelección
3

Los viajes de Jaldo: la Rosada, el partido y la reelección

El verdadero ídolo es el que inspira
4

El verdadero ídolo es el que inspira

Francia se prepara para la marcha de los chalecos amarillos: helicópteros, blindados y soldados
5

Francia se prepara para la marcha de los chalecos amarillos: helicópteros, blindados y soldados

Ranking notas premium
La desaparición de Raúl Moyano: más de siete horas de ascenso, un cerro inmenso y una búsqueda sin rastros
1

La desaparición de Raúl Moyano: más de siete horas de ascenso, un cerro inmenso y una búsqueda sin rastros

Recuerdos fotográficos: 1974. Cuando Sui Generis emocionó a los tucumanos en el Técnico
2

Recuerdos fotográficos: 1974. Cuando Sui Generis emocionó a los tucumanos en el Técnico

La búsqueda de Raúl Moyano: una noche con los rescatistas en la cumbre del Ñuñorco
3

La búsqueda de Raúl Moyano: una noche con los rescatistas en la cumbre del Ñuñorco

Tras un convenio con la Nación, el Gobierno de Tucumán desiste de dos juicios iniciados durante el macrismo
4

Tras un convenio con la Nación, el Gobierno de Tucumán desiste de dos juicios iniciados durante el macrismo

Designan a tres camaristas para resolver las nuevas excusaciones de Sbdar y Posse por la reforma judicial
5

Designan a tres camaristas para resolver las nuevas excusaciones de Sbdar y Posse por la reforma judicial

Más Noticias
Alerta meteorológica por Zonda, tormentas y fuertes ráfagas: qué provincias estarán afectadas este sábado

Alerta meteorológica por Zonda, tormentas y fuertes ráfagas: qué provincias estarán afectadas este sábado

Tormentas, granizo y ráfagas de hasta 90 km/h: qué zonas están en alerta naranja este viernes

Tormentas, granizo y ráfagas de hasta 90 km/h: qué zonas están en alerta naranja este viernes

Julito Coronel, un amigo que deja un vacío imposible de llenar en LA GACETA

"Julito" Coronel, un amigo que deja un vacío imposible de llenar en LA GACETA

Demandó a su vecina por humedad, reclamó $800.000 y la Justicia le dio una sorpresa inesperada

Demandó a su vecina por humedad, reclamó $800.000 y la Justicia le dio una sorpresa inesperada

El día que un caniche cayó desde el piso 13, mató a una mujer y desencadenó una tragedia inesperada en Buenos Aires

El día que un caniche cayó desde el piso 13, mató a una mujer y desencadenó una tragedia inesperada en Buenos Aires

La trágica historia del hijo de Antonio Grimau y Leonor Manso: murió a los 36 años y estuvo casi un mes sin identificar

La trágica historia del hijo de Antonio Grimau y Leonor Manso: murió a los 36 años y estuvo casi un mes sin identificar

Falleció Antonio Grimau: cuál fue la causa y cómo pasó sus últimos días

Falleció Antonio Grimau: cuál fue la causa y cómo pasó sus últimos días

Anses paga una ayuda económica a personas sin trabajo: quiénes pueden solicitarla y cómo hacerlo

Anses paga una ayuda económica a personas sin trabajo: quiénes pueden solicitarla y cómo hacerlo

Comentarios