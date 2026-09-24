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Cuánto cardio hay que hacer para quemar grasa sin perder masa muscular

Especialistas en ciencias del deporte como Ethan Young y Brent Momb explican la estrategia para acelerar el gasto calórico protegiendo la masa magra.

Cuánto cardio hay que hacer para quemar grasa sin perder masa muscular
Fuente:Clinica Rozalen
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Expertos en deporte explicaron la dosis ideal de cardio para quemar grasa sin perder masa muscular, recomendando entre dos y tres sesiones moderadas por semana.
  • El método combina pesas con ejercicios de bajo impacto como bicicleta o remo, complementado con descanso y un consumo de 1,4 a 2 gramos de proteína diaria por kilo.
  • Esta pauta busca evitar la fatiga y el desgaste muscular crónico, permitiendo una recomposición corporal sostenible sin recurrir a restricciones ni sobreentrenamientos.
Resumen generado con IA

Especialistas en ciencias del deporte explicaron la dosis óptima de ejercicio aeróbico necesaria para reducir tejido graso sin comprometer el desarrollo muscular. La estrategia principal, denominada recomposición corporal, combina la sobrecarga muscular con el entrenamiento cardiovascular para acelerar el gasto calórico semanal.

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El trabajo de fuerza representa el pilar fundamental en este proceso de transformación corporal. Según el investigador en biología muscular Brent Momb, las pesas junto con un consumo adecuado de proteínas constituyen los dos elementos clave para señalar al organismo la necesidad de mantener la masa magra.

Frecuencia ideal y modalidades recomendadas

Para iniciar este proceso, el doctor en terapia física Young aconseja realizar entre dos y tres sesiones semanales de cardio moderado con una duración de 20 a 40 minutos. Esta dosificación cumple con las pautas del Colegio Americano de Medicina del Deporte y evita el denominado efecto de interferencia metabólica. Asimismo, Ethan Young destaca la importancia de personalizar la rutina según el volumen de pesas, el estrés y la calidad del descanso de cada individuo.

Respecto a la elección de la actividad, las modalidades de bajo impacto como el ciclismo, el remo, la elíptica o la caminata inclinada generan menor daño en las fibras musculares. En contraste, ejercicios de alto impacto como la carrera continua en asfalto producen mayor desgaste articular e interfieren con la recuperación. Por su parte, Brent Momb sugiere que quienes dispongan de poco tiempo ejecuten dos sesiones semanales de alta intensidad de 20 minutos.

Nutrición, descanso y prevención de fatiga

La alimentación adecuada juega un rol determinante para proteger el tejido muscular durante una restricción calórica. La Sociedad Internacional de Nutrición Deportiva aconseja ingerir entre 1,4 y 2,0 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal diariamente. Esta cantidad aporta los aminoácidos necesarios para reparar las fibras luego del entrenamiento con cargas.

Un volumen exagerado de ejercicio aeróbico junto con un déficit calórico extremo eleva los niveles de cortisol y aumenta el riesgo de lesiones. Por esta razón, Brent Momb aconseja monitorear la calidad del sueño y la motivación diaria como indicadores de recuperación. Además, reservar al menos un día de descanso total a la semana resulta indispensable para consolidar los resultados.

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