Cuánto cardio hay que hacer para quemar grasa sin perder masa muscular

Frecuencia ideal y modalidades recomendadas

Para iniciar este proceso, el doctor en terapia física Young aconseja realizar entre dos y tres sesiones semanales de cardio moderado con una duración de 20 a 40 minutos. Esta dosificación cumple con las pautas del Colegio Americano de Medicina del Deporte y evita el denominado efecto de interferencia metabólica. Asimismo, Ethan Young destaca la importancia de personalizar la rutina según el volumen de pesas, el estrés y la calidad del descanso de cada individuo.