Récord multimillonario: la impactante cifra que generó el paso de BTS por la Argentina

El paso de BTS por la Argentina dejó más que postales de la “argentinidad”, las cuales se mezclaron con elementos de la cultura surcoreana y dieron imágenes impensadas de un choque cultural que, fuera del recinto del Estadio Único de La Plata, se volvieron virales. Las redes sociales en general y los fanáticos en particular hablaron del mismo fenómeno. La boyband arrasó y los tres shows seguidos también dejaron una huella económica importante para el anfitrión del espectáculo.