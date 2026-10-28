Récord multimillonario: la impactante cifra que generó el paso de BTS por la Argentina

Resumen para apurados
- La banda BTS generó más de $50.000 millones en La Plata al reunir a 160.000 fans en tres recitales durante octubre por su gira mundial.
- El 96% del público provino de otras provincias y países vecinos, impulsando el gasto en hotelería, gastronomía y transporte con estadías de hasta 3,5 noches.
- El evento se consolidó como uno de los mayores hitos musicales del año y posicionó a La Plata como un polo clave para espectáculos de impacto internacional.
El paso de BTS por la Argentina dejó más que postales de la “argentinidad”, las cuales se mezclaron con elementos de la cultura surcoreana y dieron imágenes impensadas de un choque cultural que, fuera del recinto del Estadio Único de La Plata, se volvieron virales. Las redes sociales en general y los fanáticos en particular hablaron del mismo fenómeno. La boyband arrasó y los tres shows seguidos también dejaron una huella económica importante para el anfitrión del espectáculo.
Mientras BTS se prepara para la última parada de su Arirang World Tour en Latinoamérica, las cuentas ya asombran a los locales. El espectáculo desarrollado durante tres fechas el fin de semana pasado dejó un importante impacto económico en el país, principalmente en la capital de la provincia de Buenos Aires, donde los números se dispararon. Los recitales en el Estadio Único convocaron a nada menos que 160.000 personas y generaron un movimiento estimado en $50.000 millones.
Cuántas personas se movilizaron a La Plata para ver a BTS
De acuerdo con un informe del Observatorio de Datos Productivos y la Universidad de La Plata, los tres recitales de BTS realizados el 21, 23 y 24 de octubre en el Estadio Diego Armando Maradona generaron un gasto multimillonario que impulsó la actividad turística y comercial en la urbe durante las tres jornadas.
El relevamiento indicó que, en cuanto a la movilización y viajes, el 96% del público llegó desde fuera de La Plata y más de 130.000 personas conocieron la localidad por primera vez gracias a estos shows. Unas 113.000 viajaron desde 21 provincias argentinas y otras 17.000 arribaron desde 11 países latinoamericanos.
Cuál fue el gasto por visitante durante el show de BTS
El informe distingue entre turistas, que pernoctaron al menos una noche en la capital provincial, y excursionistas, que asistieron sin alojarse. Se contabilizaron más de 48.000 personas en la primera categoría y unos 107.000 visitantes diarios. Según consignó el medio local El Día de La Plata, la estadía promedio alcanzó las 3,5 noches y el 73% de quienes pernoctaron eligió hoteles. El gasto medio se estimó en $700.000 por turista y $93.000 por excursionista.
El flujo de visitantes se extendió a hoteles, alquileres temporarios, restaurantes, comercios y servicios de transporte. Según el relevamiento, el 77% de los asistentes contrató traslados y parte del público aprovechó la estadía para recorrer la zona, visitar museos, realizar actividades recreativas y disfrutar de salidas nocturnas.
La multimillonaria recaudación final que dejó la gira de BTS
La suma de esos consumos explica el impacto total calculado en $53.000 millones, cifra que no incluye el dinero destinado a la compra de entradas.
No obstante, el derrame económico directo para la zona se estima en alrededor de $25.000 millones, a partir de la actividad generada en distintos rubros vinculados con el turismo, como alojamiento, gastronomía, transporte y recreación. Los números reflejan el alcance que tuvo la llegada de BTS a La Plata, con miles de personas que viajaron desde distintos puntos de Argentina y países de la región.
Además de la convocatoria alrededor del estadio, el entusiasmo repercutió en hoteles, comercios y servicios turísticos, consolidándose como uno de los acontecimientos musicales de mayor concurrencia del año.