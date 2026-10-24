V de BTS cantó “Muchachos”, habló de tomar mate y sorprendió a sus fans con una frase bien argentina

Por su parte, J-Hope apeló al modismo rioplatense al interactuar con las banderas que flameaban en el campo y exclamó: “Che, Buenos Aires, siento que hoy la vamos a romper, esta noche confío en ustedes”. El cierre de la velada terminó por consolidar el lazo con la vestimenta: cinco de los siete artistas salieron a escena portando la camiseta celeste y blanca con la número 10 y las tres estrellas para interpretar Come Over, mientras que Jin y Jimin lucieron indumentaria diseñada a tono con los colores patrios, marcando un hito en el vínculo entre el fenómeno K-pop y sus fanáticos locales.