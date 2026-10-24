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V de BTS cantó “Muchachos”, habló de tomar mate y sorprendió a sus fans con una frase bien argentina

La banda surcoreana no solo desató la locura de 60 mil fanáticos, sino que terminó adoptando el folklore popular, la jerga futbolera y los hábitos de la cultura argentina.

BTS cantó Muchachos y desató la locura de los fanáticos.
BTS cantó "Muchachos" y desató la locura de los fanáticos. (Imagen Web)
Por Redacción Espectáculos Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • V, integrante de BTS, sorprendió al cantar “Muchachos” y usar modismos locales ante 60.000 fanáticos en el Estadio Único de La Plata para conectar con su público argentino.
  • Durante su gira en el país, los artistas vistieron camisetas de la Selección y sumaron frases populares y referencias al mate en sus presentaciones en Buenos Aires y La Plata.
  • El gesto consolida el fenómeno del K-pop en Argentina y refuerza el vínculo cultural de la banda surcoreana con una de las comunidades de seguidores más activas de la región.
Resumen generado con IA

El paso de BTS no fue solo un intercambio entre culturas casi opuestas, sino la adopción por parte de la banda coreana de las tradiciones argentinas en su acervo y en su repertorio musical. Sus integrantes, además de apropiarse del cotillón celeste y blanco y vestirse de hinchas con las camisetas de la Selección nacional, se consagraron fanáticos al cantar “Muchachos”, adueñarse de las metáforas nacionales y hasta hacer propuestas con infusiones locales.

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El último show de BTS dejó la imagen de la “argentinidad” adoptada por los integrantes de la banda en un espectáculo que tuvo tanto de local como de asiático. La agrupación coreana entonó las estrofas del himno de los hinchas, resumió la emoción de la noche con una expresión local y propuso ir a tomar mate a los miles de asistentes que llenaron el Estadio Único de La Plata.

La euforia futbolera entre las ARMY

Durante la segunda presentación en el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata, V demostró que estudió detalladamente el idioma y la idiosincrasia local para conectar en profundidad con el ARMY argentino. El cantante rompió cualquier barrera cultural al tomar el micrófono e improvisar a viva voz: “¡Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar!”. La estrofa con marcado acento coreano provocó la euforia inmediata de las 60 mil personas que colmaron el recinto y transformaron el recital en una auténtica tribuna futbolera.

El ida y vuelta con el público no se detuvo en el himno mundialista. V recurrió al vocabulario informal de la jerga rioplatense para describir la intensidad de la jornada y exclamó: “Chicos, chicos, traigan puertas que manijas no faltan”. Minutos más tarde, selló la complicidad con la multitud al sugerir un clásico de las costumbres locales: “Escuchen: ¿Y si nos tomamos unos mates?”, frase que desencadenó ovaciones atronadoras antes de despedirse afectuosamente: “Muchas gracias por divertirse hoy también. Los amo, Argentina”.

Los lazos de BTS con la Argentina 

Los guiños hacia el país habían comenzado a gestarse desde el debut del grupo en el marco de su gira mundial Arirang este 2026. En aquella primera fecha, Jungkook dio la bienvenida al público al manifestar en español: “Es nuestra primera vez en Buenos Aires, así que hagamos que esta noche sea especial”. A sus palabras se sumó el entusiasmo de V, quien consultó con ironía a la tribuna: “Si esta es la primera noche, no me imagino lo que serían las siguientes, ¿están listos para una noche loca?”.

Por su parte, J-Hope apeló al modismo rioplatense al interactuar con las banderas que flameaban en el campo y exclamó: “Che, Buenos Aires, siento que hoy la vamos a romper, esta noche confío en ustedes”. El cierre de la velada terminó por consolidar el lazo con la vestimenta: cinco de los siete artistas salieron a escena portando la camiseta celeste y blanca con la número 10 y las tres estrellas para interpretar Come Over, mientras que Jin y Jimin lucieron indumentaria diseñada a tono con los colores patrios, marcando un hito en el vínculo entre el fenómeno K-pop y sus fanáticos locales.

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