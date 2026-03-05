BTS vuelve a los escenarios y Netflix transmitirá el show en vivo: el anuncio que enloqueció a la ARMY

Los horarios de la función en vivo ya fueron publicados, aunque el tráiler aún está en proceso. El show tendrá lugar a las 20:00 horas en Corea del Sur (ST), a las 4:00 en América Costa Este y 7:00 de la mañana en la Costa Oeste. Después de la actuación en vivo, la agrupación se embarcará en el ARIRANG World Tour, que abarcará 34 regiones y contará con 82 espectáculos en todo el mundo.