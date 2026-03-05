Secciones
BTS vuelve a los escenarios y Netflix transmitirá el show en vivo: el anuncio que enloqueció a la ARMY

En colaboración con Netflix, la banda publicó cuáles serán las canciones del documental.

BTS vuelve a los escenarios y Netflix transmitirá el show en vivo: el anuncio que enloqueció a la ARMY BTS
Hace 22 Min

La Army (fánaticos), recibió hace tiempo el anuncio más esperado desde que BTS dejó de publicar música y tener showa en vivo en 2022. La agrupación coreana Bangtan Sonyeodan, identificada globalmente como BTS, comunicó su regreso a los escenarios después las obligaciones civiles en su país de origen. Netflix reforzó la emoción al confirmar la transmisión del espectáculo en vivo, la presentación de su nuevo material discográfico y un documental posterior.

El anuncio se hizó el 3 de marzo la plataforma de streaming sorprendió a su audiencia con una publicación en redes sociales que se volvió viral de inmediato. El material audiovisual muestra a los siete integrantes del grupo realizando coreografías al ritmo de su éxito "Dynamite", concluyendo con un aviso determinante sobre el futuro cercano. El próximo sábado 21 de marzo, el servicio ofrecerá el evento oficial de reaparición, marcando un hito en la oferta de contenido global de la compañía.

BTS se presentará en vivo por primera vez en Nteflix 

Luego de aclarar que el tráiler será publicado mañana, la empresa subió la apuesta y advirtió que el 21 de marzo, el septeto compartirá las primeras presentaciones en vivo de las canciones de su próximo quinto álbum de estudio, Arirang, entre otras. El esperado disco se lanzará un día antes de la actuación, plazo suficiente para que los fanáticos aprendan los temas.

El público y los fans verán a RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook volver al escenario juntos en la transmisión de BTS the Comeback Live/ Arirang. El show se hará en su país, en la histórica plaza Gwanghwamun de Seúl.

BTS anunció cuál será el soundtrack

El disco inicia con “Body to Body” y recorre títulos como “Hooligan”, “Aliens”, “FYA”, “2.0”, “No. 29”, “SWIM”, “Merry Go Round”, “NORMAL”, “Like Animals”, “they don’t know ’bout us”, “One More Night”, “Please” y concluye con “Into the Sun”.

Netflix redobló la apuesta con un documental exclusivo

No solo se trata del regreso de la formación más exitosa del mundo y la presentación de su nuevo disco, sino que además, la comunidad ARMY podrá disfrutar de un posterior documental. Según indicó la página oficial de Netflix Tudum, BTS: El Regreso, un filme de BTS que muestra la creación de Arirang, llegará a la N roja el 27 de marzo, una seguidilla que probablemente repare los años de ausencia.

Los horarios de la función en vivo ya fueron publicados, aunque el tráiler aún está en proceso. El show tendrá lugar a las 20:00 horas en Corea del Sur (ST), a las 4:00 en América Costa Este y 7:00 de la mañana en la Costa Oeste. Después de la actuación en vivo, la agrupación se embarcará en el ARIRANG World Tour, que abarcará 34 regiones y contará con 82 espectáculos en todo el mundo.

