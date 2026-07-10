La intimidad de Maru Botana como madre y esposa: "Mi marido nunca me ayudó en nada"

“¿No se cansa de tener hijos?” es tal vez una de las preguntas que más se repitió durante las últimas dos décadas y media sobre Maru Botana. Es que desde fines de los 90 hasta hace algunos años, la cocinera mediática y una de las mamás más conocidas de Argentina, no dejó de tener hijos de manera casi regular. Hoy, su familia está formada por la pareja y siete hijos –un octavo falleció teniendo seis meses–.