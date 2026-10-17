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Bocaditos crocantes de avena y manzana: la receta saludable de Paulina Cocina para repetir en la merienda

La reconocida creadora de contenido Paulina Cocina compartió una alternativa exprés a base de manzanas, avena y huevo. Una opción liviana, económica y libre de azúcares refinados ideal para aprovechar las frutas de la alacena en solo 15 minutos.

La receta de bocaditos crocantes que se prepara en 15 minutos.
La receta de bocaditos crocantes que se prepara en 15 minutos. Imagen: captura Instagram
Por Luisina Acosta Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Paulina Cocina difundió hoy en redes una receta de bocaditos de manzana y avena para facilitar meriendas saludables y evitar el desperdicio de frutas en el hogar.
  • La preparación prescinde de batidoras complejas: integra huevo, avena, harina y trozos de manzana en un bowl y se cocina al horno en solo 15 minutos sin azúcares refinados.
  • La propuesta promueve la alimentación consciente y el consumo de fibra y proteínas, facilitando opciones caseras frente a los productos ultraprocesados de pastelería.
Resumen generado con IA

Aprovechar las frutas que quedan en la frutera antes de que pierdan frescura es un gran recurso para resolver la merienda de forma saludable. Frente a las preparaciones tradicionales de repostería que exigen largos tiempos de horneado, los pequeños bocaditos de manzana y avena caseros compartidos por Paulina Cocina, una de las creadoras de contenido gastronómico más influyentes y reconocidas del país, permiten disfrutar de un toque dulce, nutritivo y sumamente liviano para acompañar el té o los mates de la tarde.

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Esta propuesta destaca por su equilibrado aporte nutricional. La manzana aporta fibra soluble, agua y antioxidantes esenciales, siendo una excelente aliada para mejorar la digestión. Al combinarse con la avena de grano entero y el huevo, la masa gana un notable contenido proteico y carbohidratos de absorción lenta que brindan una saciedad prolongada sin sumar pesadez ni calorías vacías.

Una merienda saludable y rápida 

Más allá de sus cualidades para el bienestar, la gran ventaja de esta receta radica en su extrema practicidad. No requiere procesos de amasado ni batidoras complejas: los ingredientes se integran directamente en un bowl con la ayuda de un tenedor y se distribuyen sobre la placa en cuestión de minutos.

Esta divertida y nutritiva alternativa fue compartida por Paulina Cocina en sus redes sociales. Al presentar el paso a paso la especialista remarcó lo rápido que se resuelve este postre casero: "Es de esas recetas sin azúcar que te salvan la tarde cuando querés algo rico que no lleve una hora de horno y una hora de dejar enfriar. Un postrecito saludable que desaparece en un segundo", destacó con su característico humor.

Paso a paso para preparar los bocaditos de manzana y avena

Ingredientes

  • 2 manzanas (rojas o verdes)
  • 1 huevo
  • ¼ taza de avena (instantánea o tradicional)
  • ¼ taza de harina (común, integral o la de preferencia)
  • 1 cucharadita de polvo para hornear
  • 1 cucharadita de endulzante apto para cocción
  • 1 cucharadita de canela en polvo
  • Manteca o aceite para la fuente (cantidad necesaria)

1. Cortar las dos manzanas en cubos o pedacitos bien chiquitos (incluso si la fruta está algo arenosa, funcionará perfectamente).

2. En un recipiente mediano, batir ligeramente el huevo. Incorporar los trocitos de manzana y revolver bien para que la fruta se impregne.

3. Agregar el endulzante, la canela en polvo, la harina, la avena y la cucharadita de polvo para hornear. Mezclar todo con una cuchara hasta lograr una preparación húmeda e integrada.

4. Con una cuchara, tomar porciones de la mezcla e ir formando pequeños montoncitos sobre una fuente para horno previamente enmantecada o aceitada.

5. Llevar a horno medio (180 °C) durante aproximadamente 15 minutos o hasta que los bocaditos se noten dorados de forma homogénea. Retirar, dejar atemperar un instante y servir.

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