Bocaditos crocantes de avena y manzana: la receta saludable de Paulina Cocina para repetir en la merienda
La reconocida creadora de contenido Paulina Cocina compartió una alternativa exprés a base de manzanas, avena y huevo. Una opción liviana, económica y libre de azúcares refinados ideal para aprovechar las frutas de la alacena en solo 15 minutos.
Resumen para apurados
- Paulina Cocina difundió hoy en redes una receta de bocaditos de manzana y avena para facilitar meriendas saludables y evitar el desperdicio de frutas en el hogar.
- La preparación prescinde de batidoras complejas: integra huevo, avena, harina y trozos de manzana en un bowl y se cocina al horno en solo 15 minutos sin azúcares refinados.
- La propuesta promueve la alimentación consciente y el consumo de fibra y proteínas, facilitando opciones caseras frente a los productos ultraprocesados de pastelería.
Aprovechar las frutas que quedan en la frutera antes de que pierdan frescura es un gran recurso para resolver la merienda de forma saludable. Frente a las preparaciones tradicionales de repostería que exigen largos tiempos de horneado, los pequeños bocaditos de manzana y avena caseros compartidos por Paulina Cocina, una de las creadoras de contenido gastronómico más influyentes y reconocidas del país, permiten disfrutar de un toque dulce, nutritivo y sumamente liviano para acompañar el té o los mates de la tarde.
Esta propuesta destaca por su equilibrado aporte nutricional. La manzana aporta fibra soluble, agua y antioxidantes esenciales, siendo una excelente aliada para mejorar la digestión. Al combinarse con la avena de grano entero y el huevo, la masa gana un notable contenido proteico y carbohidratos de absorción lenta que brindan una saciedad prolongada sin sumar pesadez ni calorías vacías.
Una merienda saludable y rápida
Más allá de sus cualidades para el bienestar, la gran ventaja de esta receta radica en su extrema practicidad. No requiere procesos de amasado ni batidoras complejas: los ingredientes se integran directamente en un bowl con la ayuda de un tenedor y se distribuyen sobre la placa en cuestión de minutos.
Esta divertida y nutritiva alternativa fue compartida por Paulina Cocina en sus redes sociales. Al presentar el paso a paso la especialista remarcó lo rápido que se resuelve este postre casero: "Es de esas recetas sin azúcar que te salvan la tarde cuando querés algo rico que no lleve una hora de horno y una hora de dejar enfriar. Un postrecito saludable que desaparece en un segundo", destacó con su característico humor.
Paso a paso para preparar los bocaditos de manzana y avena
Ingredientes
- 2 manzanas (rojas o verdes)
- 1 huevo
- ¼ taza de avena (instantánea o tradicional)
- ¼ taza de harina (común, integral o la de preferencia)
- 1 cucharadita de polvo para hornear
- 1 cucharadita de endulzante apto para cocción
- 1 cucharadita de canela en polvo
- Manteca o aceite para la fuente (cantidad necesaria)
1. Cortar las dos manzanas en cubos o pedacitos bien chiquitos (incluso si la fruta está algo arenosa, funcionará perfectamente).
2. En un recipiente mediano, batir ligeramente el huevo. Incorporar los trocitos de manzana y revolver bien para que la fruta se impregne.
3. Agregar el endulzante, la canela en polvo, la harina, la avena y la cucharadita de polvo para hornear. Mezclar todo con una cuchara hasta lograr una preparación húmeda e integrada.
4. Con una cuchara, tomar porciones de la mezcla e ir formando pequeños montoncitos sobre una fuente para horno previamente enmantecada o aceitada.
5. Llevar a horno medio (180 °C) durante aproximadamente 15 minutos o hasta que los bocaditos se noten dorados de forma homogénea. Retirar, dejar atemperar un instante y servir.