Patricia Bullrich habló de una posible candidatura presidencial: “Estoy preparada”

Resumen para apurados
- En Buenos Aires, la senadora oficialista Patricia Bullrich afirmó estar preparada para competir por la presidencia en 2027, aunque reconoció que Javier Milei tiene la prioridad.
- Tras asumir en el Senado, Bullrich rechazó dejar sus metas políticas y demandó sumar acuerdos con gobernadores de JxC y sectores peronistas para reforzar la gobernabilidad.
- Su postura anticipa tensiones en el armado electoral de La Libertad Avanza para 2027 y subraya la urgencia oficialista de asegurar mayorías legislativas y estabilidad económica.
La senadora nacional de La Libertad Avanza (LLA) Patricia Bullrich se refirió a la posibilidad de competir por la Presidencia en 2027 y aseguró que está preparada para asumir ese desafío, aunque aclaró que el presidente Javier Milei es quien hoy tiene la prioridad para encabezar la fórmula oficialista.
La exministra de Seguridad también analizó los desafíos que enfrenta el Gobierno de cara a las próximas elecciones, la necesidad de ampliar sus alianzas políticas y la situación económica.
“Cuando sos parte de un proyecto y querés defenderlo, hay quienes prefieren a un candidato antes que a otro. El Presidente siempre lleva la delantera para ser candidato, es así. La reelección es una demostración de que el proyecto anda bien”, afirmó Bullrich.
En ese sentido, recordó su propia experiencia electoral y descartó que su llegada al Senado implique una renuncia a sus aspiraciones políticas. “Yo soy una persona que me jugué por una candidatura y eso no quiere decir que haya guardado el proyecto en el bolsillo”, sostuvo.
La legisladora insistió en que cuenta con la preparación necesaria para ejercer la primera magistratura, aunque aclaró que no está trabajando actualmente en una postulación. “Yo estoy preparada, pero eso no quiere decir que vaya a ser candidata. Soy una persona que puede cumplir ese rol”, señaló.
También cuestionó las preguntas que buscan obtener una definición anticipada sobre sus planes electorales. “Plantearlo como una negativa total es algo que me quieren forzar a decirlo y yo no quiero hacerlo. Me quieren obligar a tomar una decisión, pero yo en este momento no soy candidata. Sería querer contestar algo en oposición a quien hoy es candidato”, explicó.
Los desafíos del Gobierno rumbo a 2027
Bullrich también se refirió a la dinámica interna del oficialismo, luego de que la mesa política del Gobierno difundiera una imagen tras una reunión en la Casa Rosada. La senadora aseguró que mantiene un diálogo fluido con Milei y que sus planteos son escuchados, aunque aclaró que no forma parte del equipo económico.
“Yo planteo las cosas y me escuchan. Después, yo no soy del equipo económico y el Presidente tiene que tomar decisiones frente a una situación compleja. Yo hablo de todos los temas con él”, expresó.
Entre las prioridades para llegar fortalecidos a las elecciones de 2027, la dirigente mencionó la necesidad de mejorar las condiciones económicas y consolidar una base política más amplia. Según planteó, el Gobierno debe llegar a los comicios “más holgado” en materia económica y acelerar las negociaciones con sectores que respalden el rumbo de la administración libertaria.
“Políticamente también, por eso es tan importante realizar un acuerdo con todos aquellos que sientan que son parte de este cambio”, sostuvo.
En esa línea, propuso avanzar en entendimientos con gobernadores que formaron parte de Juntos por el Cambio y con sectores del peronismo alejados de las posiciones opositoras más duras. “Con los gobernadores que fueron parte de Juntos por el Cambio, que son 10, podemos hacer un acuerdo. Con los peronistas que no vayan con su lista también. Se está trabajando, pero también hay que darle velocidad. Hay que generar confianza y bajar incertidumbre”, afirmó.
Bullrich advirtió que el escenario internacional agrega dificultades y consideró que el oficialismo todavía dispone de tiempo para construir acuerdos antes de la próxima contienda electoral. Sin embargo, reconoció que las negociaciones no serán sencillas, ya que La Libertad Avanza también deberá preservar su identidad política y hacer valer su propio peso en las alianzas.
La senadora, además, puso el foco en la necesidad de fortalecer la representación parlamentaria del oficialismo. “De golpe, la semana pasada en Diputados estuvimos con lo justo. Hay que nivelar”, señaló, en referencia a las dificultades para reunir los apoyos necesarios en el Congreso.
Economía, gobernabilidad y apoyo de Estados Unidos
Al evaluar la situación económica, Bullrich sostuvo que el país muestra una mejora respecto del escenario que encontró Milei al asumir, aunque reconoció que las expectativas sociales todavía están lejos de las metas del Gobierno.
“Si hacemos una proyección, la economía está mucho mejor que cuando asumimos. Ahora, si pensamos en cuál es la expectativa que tiene la sociedad, estamos lejos de nuestro ideal y de lo que queremos”, afirmó.
Consideró necesario impulsar la actividad económica durante el último tramo de la gestión para consolidar los resultados y mejorar la percepción social sobre el rumbo del Gobierno.
Otro de los aspectos que identificó como un desafío fue la gobernabilidad. Bullrich vinculó las dificultades políticas del año pasado con la necesidad de recurrir al respaldo económico de Estados Unidos y expresó su expectativa de que esa situación no vuelva a repetirse. “Eso nos llevó a recurrir al apoyo de Estados Unidos. Yo creo que este año no vamos a tener que volver a eso. Las condiciones de la Argentina están como para que haya estabilidad”, manifestó.
Por último, la senadora se refirió al proyecto de ley sobre discapacidad, una iniciativa que generó diferencias dentro de la mesa política oficialista por su tratamiento en el marco del debate presupuestario.
Bullrich cuestionó la posibilidad de incorporar esa discusión al Presupuesto y advirtió sobre las consecuencias políticas de avanzar sin una evaluación previa. “Meterlo en el presupuesto era una bomba atómica. Nadie sabía que iba a aparecer. Incluirlo es chocar contra la pared”, concluyó.