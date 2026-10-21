Patricia Bullrich habló de una posible candidatura presidencial: “Estoy preparada”

Otro de los aspectos que identificó como un desafío fue la gobernabilidad. Bullrich vinculó las dificultades políticas del año pasado con la necesidad de recurrir al respaldo económico de Estados Unidos y expresó su expectativa de que esa situación no vuelva a repetirse. “Eso nos llevó a recurrir al apoyo de Estados Unidos. Yo creo que este año no vamos a tener que volver a eso. Las condiciones de la Argentina están como para que haya estabilidad”, manifestó.