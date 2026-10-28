Así es el nuevo departamento de Julieta Poggio: vestidor XL, muebles a medida y detalles de lujo

A la propuesta decorativa se suma un rincón dedicado en forma exclusiva a la exhibición de carteras y accesorios personales. En una estantería de líneas curvas se aloja su colección de bolsos de diseñador, ordenados dentro de una paleta cromática basada en tonos rosa y nude. El exhibidor combina diferentes texturas y materiales, incluyendo piezas con apliques de plumas, acabados en charol, estampados y elementos de peluche que aportan un matiz juvenil al diseño interior.