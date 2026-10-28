Así es el nuevo departamento de Julieta Poggio: vestidor XL, muebles a medida y detalles de lujo
La exintegrante de Gran Hermano compartió en sus redes sociales el avance de su mudanza en la Ciudad de Buenos Aires, donde destacan los tonos neutros, la iluminación integrada y un sector exclusivo organizado por color para su vestuario
Resumen para apurados
- La modelo Julieta Poggio exhibió en Instagram su nuevo departamento en Buenos Aires para compartir los avances de su reciente mudanza y los detalles de diseño del inmueble.
- Tras su paso por Gran Hermano, la actriz equipó la propiedad con muebles a medida, un vestidor XL estilo showroom y espacios abiertos en tonos neutros y madera clara.
- La nueva vivienda consolida la imagen mediática de Poggio y servirá como un espacio funcional tanto para su vida personal como para la generación de contenidos digitales.
Julieta Poggio compartió públicamente los detalles de su nuevo departamento ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a través de una serie de videos publicados en su cuenta oficial de Instagram.
La actriz y modelo dejó ver el avance de su proceso de mudanza y la decoración de sus ambientes, caracterizada por el predominio de tonalidades neutras, mobiliario realizado a medida y una cuidada distribución de los espacios de guardado.
El sector que adquirió mayor relevancia dentro del recorrido virtual fue el vestidor, considerado la pieza central del inmueble. Revestido en madera clara, este habitáculo fue equipado con estantes, cajoneras y barras de colgado diseñadas para mantener las prendas clasificadas minuciosamente por tipo de tela y paleta de colores.
En el segmento inferior, el mobiliario incluye un compartimento iluminado destinado a la exhibición del calzado, mientras que el frente se completa con puertas vidriadas que transforman el área en una especie de pequeño showroom privado.
La ambientación del área social acompaña la misma búsqueda de luminosidad y continuidad estética. En el living, el mobiliario principal se compone de un sillón esquinero de tela clara combinado con una alfombra de textura mullida y una mesa de centro baja de formato ovalado sobre la que descansan libros y objetos ornamentales.
Hacia el fondo, cortinas de voile regulan la luz natural proveniente del balcón, mientras que frente al sillón se instaló un mueble blanco a medida que aloja el televisor y brinda capacidad de almacenaje sin recargar el entorno.
Muebles a medida, vajilla exhibida y detalles glamorosos en la cocina de Julieta Poggio
La cocina mantiene la integración entre la utilidad diaria y los elementos decorativos expuestos. En lugar de módulos cerrados tradicionales, la pared cuenta con estanterías abiertas que exhiben piezas de vajilla seleccionadas, tales como copas, vasos y tazas en tonalidades dorado, caramelo, vidrio tallado y superficies tornasoladas. Esta elección permite incorporar puntos de brillo y contraste visual sobre la base de pintura clara que domina la propiedad.
A la propuesta decorativa se suma un rincón dedicado en forma exclusiva a la exhibición de carteras y accesorios personales. En una estantería de líneas curvas se aloja su colección de bolsos de diseñador, ordenados dentro de una paleta cromática basada en tonos rosa y nude. El exhibidor combina diferentes texturas y materiales, incluyendo piezas con apliques de plumas, acabados en charol, estampados y elementos de peluche que aportan un matiz juvenil al diseño interior.
El diseño integral de la vivienda refleja el proceso de asentamiento de la mediática tras su participación en el programa Gran Hermano. A través de la combinación de blanco, beige y madera clara, la propiedad concilia la funcionalidad de la vida cotidiana con una puesta en escena adaptada a la producción de contenidos digitales e imagen pública de la modelo en la capital argentina.