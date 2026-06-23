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Julieta Poggio eligió al jugador más fachero de la Scaloneta

La ex participante de Gran Hermano disfruta del Mundial 2026 desde Estados Unidos, donde realiza una cobertura especial para una plataforma de streaming.

JULIETA POGGIO. La ex participante de Gran Hermano disfruta del Mundial 2026 desde Estados Unidos.
JULIETA POGGIO. La ex participante de Gran Hermano disfruta del Mundial 2026 desde Estados Unidos.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Durante el Mundial 2026 en EE. UU., la influencer Julieta Poggio fue entrevistada y eligió a Leandro Paredes como el jugador más fachero de la Selección Argentina.
  • Poggio se encuentra en Estados Unidos realizando una cobertura especial para una plataforma de streaming, donde también destacó la figura de Messi y elogió a la Scaloneta.
  • Las declaraciones de la ex Gran Hermano generaron rápida repercusión en redes sociales, evidenciando el cruce entre el entretenimiento y el fervor mundialista de los hinchas.
Resumen generado con IA

Entre jornadas de playa, producciones fotográficas y el fervor de los hinchas argentinos, Julieta Poggio vive de cerca la experiencia del Mundial 2026 en Estados Unidos. La influencer y ex participante de Gran Hermano se sumó al clima mundialista y compartió sus impresiones sobre la Selección Argentina, además de animarse a elegir al jugador más fachero de la Scaloneta.

La joven fue entrevistada por el medio Dupla Técnica, donde contó cómo atraviesa el torneo y qué representa para ella el combinado nacional. “A mí me gusta esto, me gusta estar acá con todos mis amigos. No soy mucho de mirar fútbol, pero el Mundial me encanta”, expresó.

Consultada sobre las posibilidades de la Argentina en el certamen, Poggio se mostró optimista y no dudó al momento de responder. “Para ganar”, afirmó con convicción cuando le preguntaron hasta dónde llegaría el equipo dirigido por Lionel Scaloni.

También dedicó unas palabras a Lionel Messi, capitán y máxima figura del seleccionado: “Messi es un dios, real”, resumió.

Sin embargo, uno de los momentos más comentados de la entrevista llegó cuando el cronista le planteó una pregunta vinculada a la vida sentimental de los futbolistas. 

“Si me tenés que elegir la pareja de los futbolistas, ¿con cuál te quedás?”, le consultó. Poggio eligió a Tini Stoessel y a Rodrigo De Paul, una respuesta que no sorprendió debido al vínculo de amistad que mantiene con la cantante. Luego llegó la pregunta final: quién era, para ella, el futbolista más fachero del mundo.

Tras pensarlo unos segundos, la influencer dio su veredicto: “Puede ser Leandro Paredes”.

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