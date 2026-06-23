Julieta Poggio eligió al jugador más fachero de la Scaloneta

“Si me tenés que elegir la pareja de los futbolistas, ¿con cuál te quedás?”, le consultó. Poggio eligió a Tini Stoessel y a Rodrigo De Paul, una respuesta que no sorprendió debido al vínculo de amistad que mantiene con la cantante. Luego llegó la pregunta final: quién era, para ella, el futbolista más fachero del mundo.