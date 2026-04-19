Julieta Poggio reveló cuánto fue lo máximo que cobró por un canje

Resumen para apurados
- La influencer Julieta Poggio reveló en una entrevista con Resumido que cobró 10.000 dólares por una sola acción publicitaria, tras consolidar su fama en Gran Hermano 2022.
- En el cuestionario, la actriz también detalló lo difícil que fue ocultar su vínculo con Marcos Ginocchio y habló sobre su actual relación abierta con su pareja, Fabrizio Maida.
- El monto refleja el alto valor comercial de las figuras surgidas de reality shows. Además, su apertura sobre su bisexualidad marca un hito en su relación con el público.
Julieta Poggio se consolodó como figura central del espectáculo argentino por su exitoso paso por la casa de Gran Hermano 2022. Desde ese momento, su presencia en los medios resultó constante, protagonizando noticias que abarcaron desde sus roces con Coty Romero o Romina Uhrig hasta su comentado vínculo con Marcos Ginocchio. Actualmente, su vida privada genera gran interés, especialmente por la relación abierta que mantiene con su pareja, Fabrizio Maida.
En este contexto, la joven participó en un cuestionario de preguntas picantes para el medio Resumido, donde enfrentó todas las inquietudes de sus seguidores. Poggio demostró una vez más su autenticidad al responder sin filtros los interrogantes que sus fanáticos esperaban con ansias. Entre sus confesiones dijo cuánto fue lo que más cobró por subir una historia en su trabajo de influencer.
Cuánto fue lo máximo que Julieta Poggio cobró por una historia
Ante la pregunta sobre cuál representó su mayor ingreso por una sola acción publicitaria, la actriz sorprendió a la audiencia al confirmar la cifra de 10 mil dólares. Este monto refleja el enorme poder económico que maneja la artista, quien obtiene sumas extraordinarias mediante colaboraciones comerciales en sus plataformas digitales.
De qué más habló Julieta Poggio en su entrevista
Durante la entrevista, la joven abordó su vínculo con Marcos Ginocchio, el cual intentó negar hasta que la evidencia volvió imposible el ocultamiento. La actriz reconoció que lo más difícil de aquel romance consistió en la necesidad de mentir para proteger la privacidad de la otra persona, una situación que le generó una incomodidad constante durante todo ese tiempo.
Hacia el final de la charla, la ex Gran Hermano sorprendió al confirmar que mantuvo encuentros íntimos con mujeres, lo cual despejó las dudas sobre su orientación sexual. Con total seguridad, Julieta Poggio se declaró bisexual, cerrando así una etapa de especulaciones y reafirmando su identidad frente a todos sus seguidores.