Julieta Poggio reveló cuánto fue lo máximo que cobró por un canje

En este contexto, la joven participó en un cuestionario de preguntas picantes para el medio Resumido, donde enfrentó todas las inquietudes de sus seguidores. Poggio demostró una vez más su autenticidad al responder sin filtros los interrogantes que sus fanáticos esperaban con ansias. Entre sus confesiones dijo cuánto fue lo que más cobró por subir una historia en su trabajo de influencer.