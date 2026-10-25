Colapinto en la Fórmula 1: hora y dónde ver en vivo la carrera del GP de Estados Unidos

Resumen para apurados
- Franco Colapinto corre hoy a las 17 el GP de Estados Unidos de F1 en Austin, largando 21º tras ser penalizado por cambios en su Alpine.
- El piloto avanzó a la Q2 y clasificó 15°, pero cayó al fondo de la grilla porque su escudería instaló una cuarta unidad de control electrónico.
- El argentino afronta una exigente carrera de remontada televisada por Fox Sports y Disney+, buscando avanzar posiciones en el Circuito de las Américas.
Franco Colapinto tiene que afrontar una carrera de remontada en el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1. El piloto argentino de Alpine completó una clasificación con altibajos en el Circuito de las Américas, en Austin, donde consiguió avanzar a la Q2, pero no logró meterse entre los 10 mejores.
La carrera comienza hoy a las 17. Los fanáticos pueden seguir la actividad de la Fórmula 1 través de Fox Sports y Disney+ Premium.
Cómo fue la clasificación de Colapinto
El argentino había comenzado la jornada con buenas sensaciones. Durante la Q1 registró un tiempo de 1’35’’898, que le permitió ubicarse 13° y superar el primer corte sin mayores inconvenientes. Además, consiguió terminar por delante de su compañero de equipo, Pierre Gasly, quien ocupó el 14° lugar.
En la Q2, Colapinto mejoró su registro y estableció una vuelta de 1’35’’722. Sin embargo, el tiempo no fue suficiente para avanzar a la última instancia y terminó 15°. Su compañero de escudería consiguió una mejor actuación y finalizó 11°, aunque también quedó eliminado.
El principal inconveniente para el argentino apareció por una decisión técnica de Alpine, que instaló una cuarta unidad de control electrónico en su monoplaza, cuando el reglamento permite utilizar solamente tres durante la temporada.
La modificación provocó una penalización de 10 puestos en la parrilla. Como Gabriel Bortoleto también recibió sanciones y partirá último, el pilarense comienza la carrera desde el 21° lugar.
El británico Kimi Antonelli (Mercedes) fue el más rápido en la tarde del sábado, seguido por el neerlandés Max Verstappen y el francés Isack Hadjar, ambos de Red Bull.