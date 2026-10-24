Fórmula 1: Colapinto quedó eliminado en la Q2 y largará anteúltimo en el GP de Estados Unidos

Franco Colapinto tendrá que afrontar una carrera de remontada en el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1. El piloto argentino de Alpine completó una clasificación con altibajos en el Circuito de las Américas, en Austin, donde consiguió avanzar a la Q2, pero no logró meterse entre los diez mejores. Aunque terminó 15°, una sanción técnica lo obligará a largar desde la 21° posición, apenas por delante de Gabriel Bortoleto.