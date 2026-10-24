Fórmula 1: Colapinto quedó eliminado en la Q2 y largará anteúltimo en el GP de Estados Unidos
El piloto argentino terminó 15° en la clasificación de Austin, pero una penalización de diez posiciones lo relegó al 21° lugar de la grilla. Kimi Antonelli consiguió la pole position con Mercedes, mientras que Pierre Gasly partirá décimo.
Resumen para apurados
- Franco Colapinto largará 21° en el GP de Estados Unidos de F1 tras clasificar 15° en Austin y sufrir una penalización de 10 puestos por cambios técnicos en su Alpine.
- El piloto argentino avanzó a la Q2, pero la escudería instaló una cuarta unidad de control electrónico no permitida, lo que derivó en la sanción sobre la grilla de partida.
- Relegado al fondo del pelotón, el argentino deberá apelar a una sólida estrategia de carrera y adelantamientos para intentar remontar y acercarse a los puestos de puntos.
Franco Colapinto tendrá que afrontar una carrera de remontada en el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1. El piloto argentino de Alpine completó una clasificación con altibajos en el Circuito de las Américas, en Austin, donde consiguió avanzar a la Q2, pero no logró meterse entre los diez mejores. Aunque terminó 15°, una sanción técnica lo obligará a largar desde la 21° posición, apenas por delante de Gabriel Bortoleto.
El argentino había comenzado la jornada con buenas sensaciones. Durante la Q1 registró un tiempo de 1m35s898, que le permitió ubicarse 13° y superar el primer corte sin mayores inconvenientes. Además, consiguió terminar por delante de su compañero de equipo, Pierre Gasly, quien ocupó el 14° lugar.
La primera tanda fue dominada por Lando Norris, que marcó 1m35s029. En esa instancia quedaron eliminados Esteban Ocon, Lance Stroll, Carlos Sainz, Alexander Albon, Sergio Pérez y Valtteri Bottas.
La sanción que complicó sus posibilidades
En la Q2, Colapinto mejoró su registro y estableció una vuelta de 1m35s722. Sin embargo, el tiempo no fue suficiente para avanzar a la última instancia y terminó 15°. Gasly consiguió una mejor actuación y finalizó 11°, aunque también quedó eliminado.
El principal inconveniente para el argentino apareció por una decisión técnica de Alpine. La escudería instaló una cuarta unidad de control electrónico en su monoplaza, cuando el reglamento permite utilizar solamente tres durante la temporada.
La modificación provocó una penalización de diez puestos en la parrilla. Como Bortoleto también recibió sanciones y partirá último, Colapinto comenzará la carrera desde el 21° lugar.
Gasly, en cambio, avanzará hasta la décima posición de salida debido a una penalización aplicada a Arvid Lindblad.
Antonelli sorprendió y consiguió la pole
La clasificación terminó con Kimi Antonelli como principal protagonista. El italiano de Mercedes marcó 1m34s035 y se quedó con la pole position.
Max Verstappen largará segundo, mientras que Isack Hadjar y Charles Leclerc ocuparán la segunda fila.
Así, Colapinto deberá intentar recuperar posiciones desde el fondo de la grilla en una carrera que estará condicionada por la estrategia y su capacidad para avanzar en el pelotón.