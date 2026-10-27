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Empleados de Comercio: cerraron una nueva paritaria y aumentos de suma fija

La paritaria mercantil establece subas salariales para octubre, noviembre y diciembre.

EMPLEADOS DE COMERCIO. Cuánto cobran desde noviembre.
EMPLEADOS DE COMERCIO. Cuánto cobran desde noviembre. (Imagen Web)
Por Redacción Sociedad Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • FAECYS y cámaras empresarias acordaron en Argentina un aumento del 5,7% y un bono de $50.000 para el último trimestre para proteger salarios mercantiles.
  • La suba se liquidará en tres tramos de 1,9% entre octubre y diciembre, sumado al bono en dos cuotas de $25.000 y el mantenimiento de una suma fija de $120.000.
  • El entendimiento busca preservar el poder adquisitivo y el empleo frente a la caída de ventas. Ambas partes retomarán el diálogo a inicios de 2027 para revisar la inflación.
Resumen generado con IA

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS), encabezada por Armando Cavalieri, acordó con las cámaras empresarias un nuevo aumento salarial del 5,7% para los trabajadores mercantiles durante el último trimestre de 2026. El entendimiento con la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales (UDECA) incluye, además, un bono extraordinario de $50.000.

El acuerdo alcanza a los empleados comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75, que abarca a una de las ramas más numerosas del sector privado. Según lo informado por Mundo Gremial, el incremento se distribuirá entre octubre y diciembre, mientras que la suma fija se abonará en dos cuotas consecutivas.

Empleados de Comercio: cómo se pagará el aumento del 5,7%

La actualización salarial se aplicará en tres tramos mensuales del 1,9% cada uno, de acuerdo con el siguiente cronograma:

Octubre de 2026: aumento del 1,9%.

Noviembre de 2026: aumento del 1,9%.

Diciembre de 2026: aumento del 1,9%.

El esquema busca actualizar los ingresos de los trabajadores mercantiles durante los últimos tres meses del año. Para conocer el impacto concreto en cada recibo de sueldo, será necesario considerar la categoría laboral y las condiciones de liquidación previstas en el acuerdo paritario.

Bono de $50.000 para empleados de Comercio

Además del incremento porcentual, el acuerdo contempla una gratificación extraordinaria no remunerativa de $50.000, destinada a las distintas categorías comprendidas en el convenio.

El bono se pagará en dos cuotas de $25.000 cada una, junto con los haberes correspondientes a octubre y noviembre de 2026.

A su vez, se mantendrá el adicional de $120.000 establecido en la negociación salarial anterior. Según el entendimiento informado, esa suma fija continuará liquidándose durante los tres meses incluidos en el nuevo acuerdo.

Qué dijo Armando Cavalieri sobre la paritaria mercantil

Tras la firma del entendimiento, el secretario general de FAECYS destacó la importancia de sostener las negociaciones salariales en un contexto económico complejo para los comercios y las pequeñas y medianas empresas.

Cavalieri señaló que el acuerdo fue resultado del diálogo entre el sindicato y las cámaras empresarias. También sostuvo que el objetivo es acompañar el poder adquisitivo de los trabajadores, preservar los puestos de trabajo y aportar previsibilidad a la actividad comercial.

El dirigente reconoció las dificultades que atraviesan los comercios de cercanía y las pymes, en un escenario de retracción de las ventas minoristas.

Con este entendimiento, el gremio mercantil establece una nueva pauta salarial para el cierre de 2026. Según lo informado, las partes prevén volver a reunirse a comienzos de 2027 para evaluar la evolución de los precios y el impacto de la inflación acumulada.

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