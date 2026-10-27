Empleados de Comercio: cerraron una nueva paritaria y aumentos de suma fija

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS), encabezada por Armando Cavalieri, acordó con las cámaras empresarias un nuevo aumento salarial del 5,7% para los trabajadores mercantiles durante el último trimestre de 2026. El entendimiento con la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales (UDECA) incluye, además, un bono extraordinario de $50.000.