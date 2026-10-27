Sueldos de empleadas domésticas en noviembre: cuánto se cobra con el aumento del 1,6% y el bono

Por su parte, los segmentos superiores también actualizaron sus valores mínimos de referencia: la escala de Supervisores pasa a $4.928,28 por hora con retiro ($614.791,27 al período) y $5.344,33 sin retiro ($678.036,40 al mes); Tareas Específicas asciende a $4.700,21 la hora con retiro ($575.394,53 al mes) y a $5.098,84 la hora sin retiro ($633.782,08 mensuales); mientras que el rubro de Caseros se fija en $4.451,49 la hora y $562.837,52 el monto mensual. Asimismo, la normativa aclara que el personal que efectúe tareas en más de un rubro encuadrará en la actividad principal que desempeñe habitualmente, manteniendo además el adicional por zona desfavorable del 31% para quienes ejerzan en la Patagonia y el partido bonaerense de Patagones.