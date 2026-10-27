Sueldos de empleadas domésticas en noviembre: cuánto se cobra con el aumento del 1,6% y el bono

Resumen para apurados
- En noviembre, la Comisión de Trabajo en Casas Particulares fijó en Argentina un aumento del 1,6% para empleadas domésticas con el fin de actualizar sus ingresos mínimos.
- La medida aplica un esquema de subas decrecientes iniciado en agosto e incorpora al básico el 25% final del bono extraordinario no remunerativo de hasta $20.000.
- La nueva escala eleva el piso mensual a $512.142,96 y busca recomponer el poder adquisitivo del sector frente a la inflación antes del último tramo del año.
La Resolución 6/2026 de la Comisión Nacional del Trabajo en Casas Particulares estableció la escala de salarios para el personal, en la que se detallan los aumentos progresivos de las remuneraciones mensuales y horarias de los trabajadores, así como la integración paulatina de sumas no remunerativas hasta el mes de noviembre. La normativa aplicada a partir de agosto advierte subas decrecientes en los honorarios, así como incrementos parciales de un único bono que se sumarán hasta el undécimo mes.
En los primeros días de septiembre, el organismo nacional fijó un ajuste de las remuneraciones horarias y mensuales mínimas para el sector correspondientes a la segunda mitad del año. La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares detalló las recomposiciones que procederían de manera decreciente desde agosto a diciembre. De acuerdo con el Artículo 4° de la medida mencionada, la suba del mes de noviembre es del 1,6% con base en los salarios mínimos dispuestos en octubre para todo el personal comprendido en el marco normativo de la Ley N° 26.844.
Esquema de aumentos y bono extraordinario
Mientras que el ajuste de octubre se fijó en 1,7%, la entidad dispuso una actualización de un décimo de punto porcentual menos (0,1%) en los salarios de quienes realizan tareas de limpieza, jardinería, cuidado de personas y otro tipo de trabajos domésticos bajo el encuadre laboral de casas particulares.
A esta recomposición del 1,6% se le suma la integración final del refuerzo por única vez de $20.000 (otorgado originalmente en agosto). Según lo dispuesto en los artículos 6 y 9 de la resolución, en noviembre se incorpora el último 25% restante de dicha suma no remunerativa directamente a los sueldos básicos del sector. Este beneficio aplica en su totalidad para quienes realizan jornadas de 16 horas semanales o más. En tanto, para quienes trabajan entre 12 y menos de 16 horas semanales, la asignación proporcional fue de $11.500, mientras que para las jornadas inferiores a 12 horas alcanzó los $8.000.
Montos mínimos por hora y por mes según categoría
Con las nuevas escalas confirmadas en el Anexo 4 de la disposición, en el quinto escalafón —correspondiente a Personal para Tareas Generales (limpieza, lavado, planchado y cocina)— los montos mínimos por hora quedan en $4.174,62 (con retiro) y $4.451,49 (sin permanencia). Para las liquidaciones mensuales, el haber asciende a $512.142,96 con retiro y $562.837,52 sin retiro. En el caso del cuarto nivel (Asistencia y Cuidado de Personas), el valor por hora pasa a ser de $4.451,49 con retiro y $4.923,50 sin retiro, fijando los mensualizados en $562.837,52 y $620.420,85 respectivamente.
Por su parte, los segmentos superiores también actualizaron sus valores mínimos de referencia: la escala de Supervisores pasa a $4.928,28 por hora con retiro ($614.791,27 al período) y $5.344,33 sin retiro ($678.036,40 al mes); Tareas Específicas asciende a $4.700,21 la hora con retiro ($575.394,53 al mes) y a $5.098,84 la hora sin retiro ($633.782,08 mensuales); mientras que el rubro de Caseros se fija en $4.451,49 la hora y $562.837,52 el monto mensual. Asimismo, la normativa aclara que el personal que efectúe tareas en más de un rubro encuadrará en la actividad principal que desempeñe habitualmente, manteniendo además el adicional por zona desfavorable del 31% para quienes ejerzan en la Patagonia y el partido bonaerense de Patagones.
Detalle de las escalas salariales de noviembre
Primera categoría (Supervisor/a):
- Con retiro: $4.928,28 la hora | $614.791,27 el mes
- Sin retiro: $5.344,33 la hora | $678.036,40 el mes
- Con retiro: $4.700,21 la hora | $575.394,53 el mes
- Sin retiro: $5.098,84 la hora | $633.782,08 el mes
- Única modalidad: $4.451,49 la hora | $562.837,52 el mes
- Con retiro: $4.451,49 la hora | $562.837,52 el mes
- Sin retiro: $4.923,50 la hora | $620.420,85 el mes
- Con retiro: $4.174,62 la hora | $512.142,96 el mes
- Sin retiro: $4.451,49 la hora | $562.837,52 el mes