Empleados de Comercio: cuánto cobran en octubre de 2026 según la categoría

Resumen para apurados
- En octubre, los empleados de comercio en Argentina cobran los sueldos de septiembre con una suba del 1,9%, completando el acuerdo paritario trimestral de FAECyS.
- El incremento cierra un alza no acumulativa del 5,7% para el trimestre julio-septiembre y mantiene vigente una suma fija no remunerativa de 120.000 pesos.
- FAECyS y las cámaras empresarias retomarán el diálogo este mes para definir nuevos aumentos, mientras que el bono se incorporará al básico a partir de diciembre.
Los empleados de Comercio cobran durante los primeros días de octubre de 2026 los salarios correspondientes a septiembre, que incorporan el último tramo del aumento acordado entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) y las cámaras empresarias.
El incremento de septiembre es del 1,9% y completa una suba del 5,7% para el trimestre julio-septiembre. Además, continúa vigente una suma fija no remunerativa de $120.000 para los trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75.
Los salarios básicos de jornada completa quedan, según la categoría, entre $1.303.900 y $1.373.514, sin contemplar adicionales como antigüedad, presentismo u otros conceptos que puedan corresponder.
Cuánto cobran los empleados de Comercio en octubre de 2026
Los nuevos valores dependen de la actividad y la categoría del trabajador. La escala contempla las ramas de maestranza, administración, cajas, auxiliares y ventas.
Salarios de Maestranza
Los trabajadores de esta categoría tienen los siguientes salarios básicos:
Maestranza A: $1.303.900
Maestranza B: $1.307.292
Maestranza C: $1.319.176
Sueldos de Administrativos
Para los empleados que realizan tareas administrativas, los valores son:
Administrativo A: $1.316.632
Administrativo B: $1.321.729
Administrativo C: $1.326.821
Administrativo D: $1.342.103
Administrativo E: $1.354.836
Administrativo F: $1.373.514
Administrativo F se encuentra entre las categorías con el salario básico más alto de la escala general.
Cuánto cobran los cajeros en octubre
Los trabajadores de las categorías de cajas perciben:
Cajero A: $1.320.875
Cajero B: $1.326.821
Cajero C: $1.334.462
Los montos corresponden a trabajadores de jornada completa y pueden modificarse cuando se incorporan los adicionales previstos por el convenio.
Sueldos de auxiliares de Comercio
La escala para los auxiliares queda conformada de la siguiente manera:
Auxiliar A: $1.320.875
Auxiliar B: $1.329.365
Auxiliar C: $1.357.383
Auxiliar Especializado A: $1.331.067
Auxiliar Especializado B: $1.346.346
Cuánto cobran los vendedores
Los empleados que desarrollan tareas de ventas tienen estos salarios básicos:
Vendedor A: $1.320.875
Vendedor B: $1.346.349
Vendedor C: $1.354.836
Vendedor D: $1.373.514
Vendedor D comparte con Administrativo F el valor más alto de la escala general presentada para trabajadores de jornada completa.
Cuánto cobran los empleados de Comercio menores de edad
El convenio también establece valores diferenciados para trabajadores menores de edad y para determinadas jornadas.
Para una jornada de seis horas:
Menores de 16 años: $1.175.696
Menores de 17 años: $1.180.793
En jornadas de ocho horas, los valores son:
Menores de 16 años A: $1.287.783
Menores de 16 años B: $1.288.636
Menores de 16 años C: $1.289.343
Menores de 17 años A: $1.290.367
Menores de 17 años B: $1.291.182
Menores de 17 años C: $1.291.871
Qué adicionales pueden cobrar los empleados de Comercio
El salario básico no necesariamente coincide con el monto final del recibo de sueldo. El ingreso de cada trabajador puede incluir distintos adicionales establecidos por el convenio.
Entre ellos se encuentra el adicional por antigüedad, cuyo monto depende del tiempo trabajado, y el presentismo, siempre que se cumplan las condiciones previstas para su pago.
También pueden corresponder adicionales vinculados con las funciones, tareas o condiciones particulares de cada puesto.
Por eso, para calcular cuánto cobra efectivamente un empleado de Comercio en octubre es necesario considerar la categoría, jornada laboral, antigüedad, presentismo y demás conceptos aplicables.
Cómo fue el aumento del 5,7% para empleados de Comercio
El acuerdo salarial estableció una suba total del 5,7% para el período julio-septiembre, distribuida en tres incrementos mensuales del 1,9%.
El primer tramo correspondió a julio, el segundo a agosto y el último a septiembre. Este último aumento es el que se refleja en los salarios que los trabajadores cobran durante los primeros días de octubre.
Los incrementos fueron establecidos de manera no acumulativa y calculados sobre los salarios básicos correspondientes a junio. Por eso, el 5,7% del trimestre no equivale a aplicar sucesivamente un 1,9% sobre el salario ya actualizado de cada mes.
Qué pasará con los salarios de Comercio después de octubre
Con el incremento correspondiente a septiembre finalizó la pauta salarial del 5,7% acordada para el trimestre julio-septiembre.
Durante octubre está prevista una nueva instancia de negociación entre FAECyS y las cámaras empresarias para analizar la evolución de los salarios básicos y definir los próximos aumentos.
Mientras tanto, continúa vigente la suma fija no remunerativa de $120.000. Según el acuerdo, ese importe comenzará a incorporarse progresivamente a las escalas salariales desde diciembre de 2026, en seis cuotas de $20.000 entre diciembre de 2026 y mayo de 2027.
Así, los recibos que los empleados de Comercio perciban en octubre estarán determinados por la escala resultante del último tramo de la paritaria y por los adicionales que correspondan en cada caso.