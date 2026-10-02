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Empleados de Comercio: cuánto cobran en octubre de 2026 según la categoría

Los trabajadores alcanzados por el Convenio Colectivo 130/75 cobran en octubre los haberes correspondientes a septiembre, con el último tramo del aumento acordado en la paritaria.

TRABAJADORES DE COMERCIO: CUÁNTO COBRAN EN OCTUBRE.
TRABAJADORES DE COMERCIO: CUÁNTO COBRAN EN OCTUBRE. LM Neuquén
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • En octubre, los empleados de comercio en Argentina cobran los sueldos de septiembre con una suba del 1,9%, completando el acuerdo paritario trimestral de FAECyS.
  • El incremento cierra un alza no acumulativa del 5,7% para el trimestre julio-septiembre y mantiene vigente una suma fija no remunerativa de 120.000 pesos.
  • FAECyS y las cámaras empresarias retomarán el diálogo este mes para definir nuevos aumentos, mientras que el bono se incorporará al básico a partir de diciembre.
Resumen generado con IA

Los empleados de Comercio cobran durante los primeros días de octubre de 2026 los salarios correspondientes a septiembre, que incorporan el último tramo del aumento acordado entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) y las cámaras empresarias.

El incremento de septiembre es del 1,9% y completa una suba del 5,7% para el trimestre julio-septiembre. Además, continúa vigente una suma fija no remunerativa de $120.000 para los trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75.

Los salarios básicos de jornada completa quedan, según la categoría, entre $1.303.900 y $1.373.514, sin contemplar adicionales como antigüedad, presentismo u otros conceptos que puedan corresponder.

Cuánto cobran los empleados de Comercio en octubre de 2026

Los nuevos valores dependen de la actividad y la categoría del trabajador. La escala contempla las ramas de maestranza, administración, cajas, auxiliares y ventas.

Salarios de Maestranza

Los trabajadores de esta categoría tienen los siguientes salarios básicos:

Maestranza A: $1.303.900

Maestranza B: $1.307.292

Maestranza C: $1.319.176

Sueldos de Administrativos

Para los empleados que realizan tareas administrativas, los valores son:

Administrativo A: $1.316.632

Administrativo B: $1.321.729

Administrativo C: $1.326.821

Administrativo D: $1.342.103

Administrativo E: $1.354.836

Administrativo F: $1.373.514

Administrativo F se encuentra entre las categorías con el salario básico más alto de la escala general.

Cuánto cobran los cajeros en octubre

Los trabajadores de las categorías de cajas perciben:

Cajero A: $1.320.875

Cajero B: $1.326.821

Cajero C: $1.334.462

Los montos corresponden a trabajadores de jornada completa y pueden modificarse cuando se incorporan los adicionales previstos por el convenio.

Sueldos de auxiliares de Comercio

La escala para los auxiliares queda conformada de la siguiente manera:

Auxiliar A: $1.320.875

Auxiliar B: $1.329.365

Auxiliar C: $1.357.383

Auxiliar Especializado A: $1.331.067

Auxiliar Especializado B: $1.346.346

Cuánto cobran los vendedores


Los empleados que desarrollan tareas de ventas tienen estos salarios básicos:

Vendedor A: $1.320.875

Vendedor B: $1.346.349

Vendedor C: $1.354.836

Vendedor D: $1.373.514

Vendedor D comparte con Administrativo F el valor más alto de la escala general presentada para trabajadores de jornada completa.

Cuánto cobran los empleados de Comercio menores de edad

El convenio también establece valores diferenciados para trabajadores menores de edad y para determinadas jornadas.

Para una jornada de seis horas:

Menores de 16 años: $1.175.696

Menores de 17 años: $1.180.793

En jornadas de ocho horas, los valores son:

Menores de 16 años A: $1.287.783

Menores de 16 años B: $1.288.636

Menores de 16 años C: $1.289.343

Menores de 17 años A: $1.290.367

Menores de 17 años B: $1.291.182

Menores de 17 años C: $1.291.871

Qué adicionales pueden cobrar los empleados de Comercio

El salario básico no necesariamente coincide con el monto final del recibo de sueldo. El ingreso de cada trabajador puede incluir distintos adicionales establecidos por el convenio.

Entre ellos se encuentra el adicional por antigüedad, cuyo monto depende del tiempo trabajado, y el presentismo, siempre que se cumplan las condiciones previstas para su pago.

También pueden corresponder adicionales vinculados con las funciones, tareas o condiciones particulares de cada puesto.

Por eso, para calcular cuánto cobra efectivamente un empleado de Comercio en octubre es necesario considerar la categoría, jornada laboral, antigüedad, presentismo y demás conceptos aplicables.

Cómo fue el aumento del 5,7% para empleados de Comercio

El acuerdo salarial estableció una suba total del 5,7% para el período julio-septiembre, distribuida en tres incrementos mensuales del 1,9%.

El primer tramo correspondió a julio, el segundo a agosto y el último a septiembre. Este último aumento es el que se refleja en los salarios que los trabajadores cobran durante los primeros días de octubre.

Los incrementos fueron establecidos de manera no acumulativa y calculados sobre los salarios básicos correspondientes a junio. Por eso, el 5,7% del trimestre no equivale a aplicar sucesivamente un 1,9% sobre el salario ya actualizado de cada mes.

Qué pasará con los salarios de Comercio después de octubre

Con el incremento correspondiente a septiembre finalizó la pauta salarial del 5,7% acordada para el trimestre julio-septiembre.

Durante octubre está prevista una nueva instancia de negociación entre FAECyS y las cámaras empresarias para analizar la evolución de los salarios básicos y definir los próximos aumentos.

Mientras tanto, continúa vigente la suma fija no remunerativa de $120.000. Según el acuerdo, ese importe comenzará a incorporarse progresivamente a las escalas salariales desde diciembre de 2026, en seis cuotas de $20.000 entre diciembre de 2026 y mayo de 2027.

Así, los recibos que los empleados de Comercio perciban en octubre estarán determinados por la escala resultante del último tramo de la paritaria y por los adicionales que correspondan en cada caso.

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