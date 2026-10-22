Por qué está prohibido fumar en los aviones: la tragedia que conmocionó al mundo

Hubo una época en la que encender un cigarrillo durante un vuelo no llamaba la atención. Las aerolíneas tenían sectores para fumadores, ceniceros instalados en los asientos y hasta consultaban a los pasajeros si preferían viajar en la zona habilitada para fumar o en la de no fumadores. Pero una tragedia ocurrida cerca de París cambió para siempre la manera de entender la seguridad dentro de un avión.