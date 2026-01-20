Tragedia ferroviaria en España: 40 fallecidos, más de 150 heridos y tres días de luto nacional

La peor tragedia ferroviaria de la última década en España deja al menos 40 fallecidos y más de 150 heridos tras el choque de dos trenes de alta velocidad en el sur del país. Las autoridades creen que la cifra de víctimas mortales podría aumentar porque se teme que siga habiendo cuerpos atrapados en los vagones. Hay más de 30 desaparecidos. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha decretado tres días de luto oficial. El siniestro, que tuvo lugar el domingo, en la provincia andaluza de Córdoba, sacude al país por la magnitud de la catástrofe. También deja interrogantes, ya que el siniestro se produjo en una recta, en un tramo de vía recientemente reparado y con trenes nuevos, que acababan de ser revisados. “Todos nos preguntamos cómo ha sido posible, qué ha sucedido. El tiempo y el trabajo de los técnicos nos darán la respuesta. Vamos a dar con la verdad, cuando conozcamos la respuesta con absoluta transparencia lo pondremos en conocimiento de los ciudadanos”, dijo Sánchez. España ha realizado grandes inversiones en el transporte ferroviario y cuenta con la red de alta velocidad más extensa de Europa.