EspectáculosFamosos

Se filtraron los chats entre Emanuel Ortega y Josefina Lynch que derivaron en la separación de Julieta Prandi

Yanina Latorre mostró en televisión los mensajes entre el músico y la modelo.

JOSEFINA LYNCH.
JOSEFINA LYNCH.
Por Redacción Espectáculos Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Yanina Latorre reveló en televisión chats laborales entre Emanuel Ortega y Josefina Lynch que desataron la separación de Julieta Prandi a 27 días de su boda en Argentina.
  • Prandi halló mensajes de trabajo que Ortega no le informó y, tras ver historias de grabación, canceló la luna de miel y anunció la ruptura sin previo aviso al músico.
  • Lynch evalúa dar declaraciones públicas para desmentir un romance, mientras la ruptura del flamante matrimonio parece definitiva y sacude al ambiente del espectáculo.
Resumen generado con IA

La separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega, apenas 27 días después de su casamiento, sumó nuevos detalles luego de que Yanina Latorre expusiera en el programa SQP, de América, una cronología de los hechos y los chats que el músico habría intercambiado con la modelo Josefina Lynch.

Según contó la periodista, la conversación estaba vinculada con la organización de sesiones de grabación en el estudio de Ortega. Los mensajes, de acuerdo con su reconstrucción, daban cuenta de intercambios profesionales para coordinar fechas, horarios y pautas de trabajo. Sin embargo, el episodio habría desencadenado la ruptura definitiva de la pareja.

“Él no sabía que estaban separados hasta que vio el posteo de ella. Él creyó que era un ataque de celos, una pelea o una crisis de las tantas que habían tenido”, sostuvo Latorre, quien describió el matrimonio como “un tanto tóxico”.

Se filtraron los chats entre Emanuel Ortega y Josefina Lynch que derivaron en la separación de Julieta Prandi

El celular y la historia de Instagram que desató la pelea

La conductora reconstruyó que la pareja había atravesado una crisis después de lo ocurrido con Mariana Marx. En ese momento se habrían separado, pero luego se reconciliaron, retomaron los planes de casamiento y finalmente se casaron.

A los 27 días de la boda, Prandi habría revisado el celular de Ortega y encontrado los mensajes con Lynch. Según Latorre, la modelo no le preguntó de inmediato por la conversación, sino que esperó a que él le contara lo sucedido.

La periodista explicó que Prandi le tenía prohibido grabar con otras mujeres sin avisarle previamente. En ese contexto, sostuvo que Ortega habría omitido contarle que Lynch estaba trabajando con él en el estudio.

La situación se habría agravado cuando Prandi vio una historia de Instagram publicada por Lynch, en la que la modelo mostraba que estaba grabando. Según el relato televisivo, Prandi le escribió a su marido para decirle que no quería verlo más, lo calificó de mentiroso, le pidió que no volviera a la casa y lo bloqueó en todas partes.

Se filtraron los chats entre Emanuel Ortega y Josefina Lynch que derivaron en la separación de Julieta Prandi

“Emanuel, que está acostumbrado a esto, no volvió y se quedó a dormir en el estudio”, relató Latorre.

La periodista agregó que Prandi sabía que Lynch había ido al estudio el viernes, pero que, al no volver a hablar con Ortega, no se enteró de que la modelo también había estado allí el sábado y el domingo. “Tres días estuvo grabando”, precisó.

El lunes, día en que la pareja tenía previsto partir de luna de miel, Prandi publicó el comunicado con el que hizo pública la separación. Según Latorre, Ortega y su familia se enteraron de la ruptura a través de ese mensaje, sin que hubiera una conversación previa entre los integrantes de la pareja para acordar la separación.

Se filtraron los chats entre Emanuel Ortega y Josefina Lynch que derivaron en la separación de Julieta Prandi

Qué dijo Josefina Lynch sobre los rumores

En medio de las versiones que la señalaron como la tercera en discordia, Lynch se comunicó con Ortega para anticiparle que quería hablar públicamente y aclarar que entre ambos no existía más que una relación laboral. Según trascendió, la situación la estaba afectando personalmente.

El músico le manifestó que estaba superado por lo ocurrido, aunque aceptó que ella saliera a dar explicaciones. Su única condición fue que le avisara antes de hacerlo.

De acuerdo con la información difundida por Latorre, Lynch y Ortega habían hablado por primera vez el 5 de octubre y sus intercambios estuvieron relacionados con la coordinación de las grabaciones. Así, aunque los mensajes habrían tenido un contenido profesional, su hallazgo por parte de Prandi se convirtió en uno de los episodios que, según la reconstrucción periodística, precipitaron el final de la pareja.

Temas Julieta PrandiYanina LatorreEmanuel Ortega
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Susana Giménez despidió a Antonio Grimau con un emotivo mensaje: “Te vamos a extrañar querido amigo”

Susana Giménez despidió a Antonio Grimau con un emotivo mensaje: “Te vamos a extrañar querido amigo”

Diego Peretti rompió el silencio sobre su vínculo con Hernán Casciari tras la denuncia por presunta estafa

Diego Peretti rompió el silencio sobre su vínculo con Hernán Casciari tras la denuncia por presunta estafa

Lo más popular
“Llorar, festejar y después seguir adelante”: el equipo que ganó Elevate con un shampoo sólido
1

“Llorar, festejar y después seguir adelante”: el equipo que ganó Elevate con un shampoo sólido

Los Números de Oro de LA GACETA del 28 de octubre de 2026
2

Los Números de Oro de LA GACETA del 28 de octubre de 2026

El bloque del PJ en el Senado recuperó un miembro
3

El bloque del PJ en el Senado recuperó un miembro

La Iglesia exige la ley contra la ludopatía infantojuvenil
4

La Iglesia exige la ley contra la ludopatía infantojuvenil

El trabajo en la era digital: capacitación gratuita en la FET
5

El trabajo en la era digital: capacitación gratuita en la FET

Ranking notas premium
Causa AMT: Ribetes de escándalo público, el camarista Moisá asumió la presidencia, anuló resoluciones de sus pares y denunció a la directora de la OGA ante la Corte
1

Causa AMT: "Ribetes de escándalo público", el camarista Moisá asumió la presidencia, anuló resoluciones de sus pares y denunció a la directora de la OGA ante la Corte

Hace tres décadas se proyectaron dos puentes y un túnel en la ruta 307
2

Hace tres décadas se proyectaron dos puentes y un túnel en la ruta 307

Me da vergüenza ajena: un juez penal retiró su pedido de reafiliación a la Asociación de Magistrados y apuntó contra la directiva
3

"Me da vergüenza ajena": un juez penal retiró su pedido de reafiliación a la Asociación de Magistrados y apuntó contra la directiva

¿Por qué sigue subiendo el riesgo país en la Argentina?
4

¿Por qué sigue subiendo el riesgo país en la Argentina?

Juicio por el crimen de Érika Álvarez: ¿cuáles son las estrategias que usarán las partes durante el debate?
5

Juicio por el crimen de Érika Álvarez: ¿cuáles son las estrategias que usarán las partes durante el debate?

Más Noticias
Jaldo, sobre la demanda que busca frenar su candidatura: “El primer testigo que vamos a llamar es Juan Manzur”

Jaldo, sobre la demanda que busca frenar su candidatura: “El primer testigo que vamos a llamar es Juan Manzur”

Una pelea por el uso de un ascensor en un edificio del microcentro tucumano terminó con denuncias cruzadas

Una pelea por el uso de un ascensor en un edificio del microcentro tucumano terminó con denuncias cruzadas

“El Militar” Sosa rompió el silencio, desvinculó a “Chicho” Díaz y confirmó que fue él quien arrojó el cuerpo

“El Militar” Sosa rompió el silencio, desvinculó a “Chicho” Díaz y confirmó que fue él quien arrojó el cuerpo

De vender empanadas en la calle a recaudar $7 millones en minutos: la salteña que emocionó en Luzu TV

De vender empanadas en la calle a recaudar $7 millones en minutos: la salteña que emocionó en Luzu TV

Harry Kane mostró su lujosa casa en Múnich: diseño moderno, ventanales gigantes y una piscina rodeada de palmeras

Harry Kane mostró su lujosa casa en Múnich: diseño moderno, ventanales gigantes y una piscina rodeada de palmeras

Causa AMT: Ribetes de escándalo público, el camarista Moisá asumió la presidencia, anuló resoluciones de sus pares y denunció a la directora de la OGA ante la Corte

Causa AMT: "Ribetes de escándalo público", el camarista Moisá asumió la presidencia, anuló resoluciones de sus pares y denunció a la directora de la OGA ante la Corte

Horóscopo chino: los signos que tendrán que abandonar su zona de confort para triunfar en el cierre del año, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los signos que tendrán que abandonar su zona de confort para triunfar en el cierre del año, según Ludovica Squirru

Alerta amarilla por tormentas severas y granizo: cuáles son las provincias que esperan intensas lluvias este martes

Alerta amarilla por tormentas severas y granizo: cuáles son las provincias que esperan intensas lluvias este martes

Comentarios