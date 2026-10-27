Se filtraron los chats entre Emanuel Ortega y Josefina Lynch que derivaron en la separación de Julieta Prandi

Resumen para apurados
- Yanina Latorre reveló en televisión chats laborales entre Emanuel Ortega y Josefina Lynch que desataron la separación de Julieta Prandi a 27 días de su boda en Argentina.
- Prandi halló mensajes de trabajo que Ortega no le informó y, tras ver historias de grabación, canceló la luna de miel y anunció la ruptura sin previo aviso al músico.
- Lynch evalúa dar declaraciones públicas para desmentir un romance, mientras la ruptura del flamante matrimonio parece definitiva y sacude al ambiente del espectáculo.
La separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega, apenas 27 días después de su casamiento, sumó nuevos detalles luego de que Yanina Latorre expusiera en el programa SQP, de América, una cronología de los hechos y los chats que el músico habría intercambiado con la modelo Josefina Lynch.
Según contó la periodista, la conversación estaba vinculada con la organización de sesiones de grabación en el estudio de Ortega. Los mensajes, de acuerdo con su reconstrucción, daban cuenta de intercambios profesionales para coordinar fechas, horarios y pautas de trabajo. Sin embargo, el episodio habría desencadenado la ruptura definitiva de la pareja.
“Él no sabía que estaban separados hasta que vio el posteo de ella. Él creyó que era un ataque de celos, una pelea o una crisis de las tantas que habían tenido”, sostuvo Latorre, quien describió el matrimonio como “un tanto tóxico”.
El celular y la historia de Instagram que desató la pelea
La conductora reconstruyó que la pareja había atravesado una crisis después de lo ocurrido con Mariana Marx. En ese momento se habrían separado, pero luego se reconciliaron, retomaron los planes de casamiento y finalmente se casaron.
A los 27 días de la boda, Prandi habría revisado el celular de Ortega y encontrado los mensajes con Lynch. Según Latorre, la modelo no le preguntó de inmediato por la conversación, sino que esperó a que él le contara lo sucedido.
La periodista explicó que Prandi le tenía prohibido grabar con otras mujeres sin avisarle previamente. En ese contexto, sostuvo que Ortega habría omitido contarle que Lynch estaba trabajando con él en el estudio.
La situación se habría agravado cuando Prandi vio una historia de Instagram publicada por Lynch, en la que la modelo mostraba que estaba grabando. Según el relato televisivo, Prandi le escribió a su marido para decirle que no quería verlo más, lo calificó de mentiroso, le pidió que no volviera a la casa y lo bloqueó en todas partes.
“Emanuel, que está acostumbrado a esto, no volvió y se quedó a dormir en el estudio”, relató Latorre.
La periodista agregó que Prandi sabía que Lynch había ido al estudio el viernes, pero que, al no volver a hablar con Ortega, no se enteró de que la modelo también había estado allí el sábado y el domingo. “Tres días estuvo grabando”, precisó.
El lunes, día en que la pareja tenía previsto partir de luna de miel, Prandi publicó el comunicado con el que hizo pública la separación. Según Latorre, Ortega y su familia se enteraron de la ruptura a través de ese mensaje, sin que hubiera una conversación previa entre los integrantes de la pareja para acordar la separación.
Qué dijo Josefina Lynch sobre los rumores
En medio de las versiones que la señalaron como la tercera en discordia, Lynch se comunicó con Ortega para anticiparle que quería hablar públicamente y aclarar que entre ambos no existía más que una relación laboral. Según trascendió, la situación la estaba afectando personalmente.
El músico le manifestó que estaba superado por lo ocurrido, aunque aceptó que ella saliera a dar explicaciones. Su única condición fue que le avisara antes de hacerlo.
De acuerdo con la información difundida por Latorre, Lynch y Ortega habían hablado por primera vez el 5 de octubre y sus intercambios estuvieron relacionados con la coordinación de las grabaciones. Así, aunque los mensajes habrían tenido un contenido profesional, su hallazgo por parte de Prandi se convirtió en uno de los episodios que, según la reconstrucción periodística, precipitaron el final de la pareja.