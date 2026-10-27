Se filtraron los chats entre Emanuel Ortega y Josefina Lynch que derivaron en la separación de Julieta Prandi

De acuerdo con la información difundida por Latorre, Lynch y Ortega habían hablado por primera vez el 5 de octubre y sus intercambios estuvieron relacionados con la coordinación de las grabaciones. Así, aunque los mensajes habrían tenido un contenido profesional, su hallazgo por parte de Prandi se convirtió en uno de los episodios que, según la reconstrucción periodística, precipitaron el final de la pareja.