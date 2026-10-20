Diego Peretti rompió el silencio sobre su vínculo con Hernán Casciari tras la denuncia por presunta estafa

Diego Peretti se pronunció públicamente luego de que se conociera una denuncia judicial contra Hernán Casciari por presunta estafa vinculada con el financiamiento de proyectos de Orsai Audiovisuales. El actor, que dirigió y protagonizó La muerte de un comediante, publicó un descargo en Instagram para precisar las condiciones de su participación y diferenciar sus responsabilidades artísticas de las decisiones económicas de la productora.