Diego Peretti rompió el silencio sobre su vínculo con Hernán Casciari tras la denuncia por presunta estafa

Resumen para apurados
- Diego Peretti aclaró en Instagram que sólo tuvo un rol artístico en Orsai tras la denuncia judicial por presunta estafa que enfrenta el escritor Hernán Casciari en Argentina.
- El actor dirigió y protagonizó "La muerte de un comediante", financiada con aportes de socios. Casciari negó un esquema Ponzi y atribuyó las fallas a errores de buena fe.
- La causa judicial determinará si existió delito en el modelo de financiamiento colectivo de Orsai, lo que podría sentar un precedente para futuras producciones audiovisuales.
Diego Peretti se pronunció públicamente luego de que se conociera una denuncia judicial contra Hernán Casciari por presunta estafa vinculada con el financiamiento de proyectos de Orsai Audiovisuales. El actor, que dirigió y protagonizó La muerte de un comediante, publicó un descargo en Instagram para precisar las condiciones de su participación y diferenciar sus responsabilidades artísticas de las decisiones económicas de la productora.
En su comunicado, Peretti explicó que fue contratado por Orsai para realizar la película junto con Javier Beltramino, quien compartió con él las tareas de dirección. Además, estuvo a cargo del guion y asumió el papel protagónico. Según detalló, tanto él como su codirector trabajaron ad honorem en esas funciones.
Qué dijo Diego Peretti sobre la denuncia contra Hernán Casciari
El actor buscó aclarar que no participó en el diseño del mecanismo de financiamiento colectivo ni en la definición de las condiciones ofrecidas a quienes aportaron dinero para hacer posible la producción.
“Ninguno de los dos participó en la definición de las condiciones ofrecidas a los socios productores, incluidas las económicas”, sostuvo Peretti en su publicación.
También precisó que el vínculo contractual con la empresa establecía una remuneración fija por tareas artísticas concretas. “Quiero dejar en claro que tanto Javier como yo firmamos contratos con Orsai por honorarios fijos, a cambio de trabajos artísticos concretos”, señaló.
En ese sentido, remarcó que no tuvo a su cargo la recaudación de fondos, su administración ni la gestión financiera del proyecto. Su descargo apuntó a delimitar las responsabilidades de los profesionales que realizaron la película frente a los cuestionamientos sobre el sistema de inversión impulsado por la productora.
Cómo fue el financiamiento de La muerte de un comediante
Según relató Peretti, Casciari le propuso realizar la película mediante un modelo de financiamiento colectivo que Orsai ya había utilizado en La uruguaya. La iniciativa permitía que las personas que aportaban dinero participaran como “socios productores”.
El actor destacó que desde el comienzo el equipo artístico y técnico fue consciente de que el proyecto dependía de la confianza de miles de personas.
“Desde el primer momento fuimos conscientes de que esta oportunidad era posible gracias a miles de personas que habían confiado en el proyecto”, expresó.
Peretti también defendió el trabajo realizado durante la producción y manifestó su agradecimiento a quienes contribuyeron a concretarla. “Junto a todo el equipo técnico y artístico, trabajamos muchísimo para hacer la mejor película posible”, escribió.
Qué respondió Hernán Casciari a las acusaciones
Tras la difusión de la denuncia, Hernán Casciari también publicó un descargo en sus redes sociales. El escritor rechazó las acusaciones y negó que detrás de las producciones de Orsai existiera una estafa, un fraude o un esquema Ponzi.
Casciari reconoció que hubo errores, aunque sostuvo que se cometieron de buena fe. Además, buscó desvincular de la controversia a los actores y demás profesionales que participaron en los proyectos de la productora.
En el marco de la causa también trascendieron nombres de figuras del espectáculo relacionadas con distintas producciones de Orsai, entre ellas Andy Kusnetzoff, Darío Barassi, Justina Bustos, Verónica Llinás y Agustín “Rada” Aristarán.
La denuncia contra Casciari abrió interrogantes sobre el funcionamiento del sistema de financiamiento colectivo y las condiciones ofrecidas a los aportantes. Sin embargo, las acusaciones deberán ser investigadas en la Justicia y no constituyen, por sí mismas, una determinación de responsabilidad penal.
El mensaje final de Diego Peretti
En el cierre de su publicación, el actor reiteró su satisfacción por el resultado de la película y agradeció a quienes confiaron en el proyecto.
“Estoy profundamente orgulloso del trabajo que hicimos y agradecido con todas las personas que confiaron en nosotros e hicieron posible esta película”, manifestó.
De esta manera, Peretti concentró su respuesta en explicar su relación contractual con Orsai y en aclarar que su participación estuvo vinculada con la realización artística de La muerte de un comediante, sin intervención en las decisiones financieras que ahora están bajo cuestionamiento judicial.